El Señor de los Cielos 8, verdades y secretos al descubierto

En esta nueva temporada, para todos los que conocen la historia, Aurelio Casillas murió y los Casillas lo enterraron en el desierto. Pero sus enemigos de la DEA se encargaron de profanar su tumba porque Aurelio no podia llevarse todos los secretos del narco al más allá. Así que luego de someterlo a un proceso de resurrección, inexplicablemente lo regresaron a la vida y ahora El Señor de los Cielos está en la tierra y no en las alturas, o más bien en el infierno, dispuesto a hacerle pagar las culpas a sus enemigos.

Carmen Aub, quien es una de las pocas actrices que ha participado en todas las temporadas con su papel de Rutila Casillas, hija de Aurelio, “El Señor de Los Cielos”, siente que este regreso de su “Apá” es algo que está disfrutando desde el día que se enteró que volvería a la historia.

“La verdad exprimiendo al máximo esta experiencia porque no la veía venir”, fue la primera reacción de Aub al hablar con Los Angeles Times en Español.

“Veremos a un Aurelio distinto, más humano y creo que eso matices lo van a enriquecer muchísimo, porque Rafael es un gran actor” — Iván Arana/ actor

“Fueron dos años en los que estábamos haciendo otras cosas, ya no estaba pensando en una nueva temporada de ‘El Señor de los Cielos’ y es como una nueva oportunidad porque es un proyecto muy bonito, un elenco donde nos llevamos increíble, un elenco donde ir a trabajar es muy placentero. Entonces es como esta nueva oportunidad para decir ‘hay que aprovechar cada segundo porque es un proyecto mágico que no se vive en otros proyectos’”, dijo la actriz mexicana de 33 años de edad.

Hace unos meses, la producción dio a conocer el elenco oficial que lideraría esta nueva temporada, al igual que develó la identidad de nuevos personajes y la participación especial de otros que se conocieron en temporadas pasadas. Uno de los regresos que no podían faltar a esta historia es la del actor Iván Arana, quien encarna a uno de los hijos de Aurelio.

Para Arana, al igual que Aub, participar en el proyecto dependía de algunos factores externos, como el culminar con proyectos que estaban realizando, precisamente, en la cadena de la competencia. Aub en la telenovela “Mujer de Nadie” y Arana en “El Rey: Vicente Fernández”, ambas producciones realizadas por la competencia cercana TelevisaUnivision.

Iván Arana es Ismael, el hijo de Aurelio y fiel defensor del Clan Casillas. (Telemundo)

“Pero estamos muy contentos retomando esta historia que tanto le gusta a la gente. Estamos aquí y son estos personajes que reconocen en todos lados que nos han dado muchísima proyección en todo el mundo y que disfrutamos mucho. Y como bien dice Carmen, la pasamos muy bien, trabajamos muy a gusto, muy contentos, realmente nos divertimos, nos caemos bien, por lo menos eso creo.”, dijo ante las risas de sus dos compañeras del elenco que lo acompañaban en el encuentro virtual.

Además de Carmen Aub, nos referimos a Isabella Castillo, la actriz cubana que le da vida a Diana Ahumada, otro de los personajes que se convirtieron en centrales en esta historia cuando Aurelio ya no era parte de la trama, al menos como un personaje vivo en la historia, cuya septima temporada tuvo un final extremadamente trágico.

“Siempre hablamos de que había sido un gran final, un final apoteósicos, donde todo puede pasar. Había posibilidad de otra temporada y si no había otra temporada, aquí quedó en la trágica muerte de los Casillas, el karma también de algunas cosas que han hecho. Yo siento que este final se prestaba para todo. Nosotros no estábamos contando con una octava temporada y mucho menos de que también regresara Rafa (Rafael Amaya), entonces para nosotros sí fue fuerte grabar esas escenas, yo por lo menos sí sentí que me morí”, dijo Isabella entre risas.

Aurelio no dejará de ser Aurelio, pero haber tocado fondo lo hace ver la vida de otra manera. (Telemundo)

“Pero aquí estamos de regreso, pero en su momento sí se sintió raro y el estar todos juntos en esa escena”, agregó Isabella.

“Creo que eso fue bonito porque estábamos todos reunidos y decir ‘hasta aquí llegamos los Casillas”, intervino Carmen.

Para poner en contexto a nuestros lectores aquí les recuerdo qué pasó en ese último capítulo de la séptima temporada que dejó muchas puertas abiertas por la manera de cómo se presentó ese capítulo final de temporada.

“Nunca dejará de ser Aurelio, pero yo si lo veo más diferente en esta temporada, para bien”. — Isabella Castillo/Actriz

La primera puerta abierta es que mostró un final trágico con la presunta muerte colectiva de los Casillas y con eso se daba a entender que esta historia no continuaría. La segunda puerta abierta que se dejó fue la posibilidad de que se salvaran los personajes principales gracias a una dosis de antidoto que le suministraría el personaje Amado Casillas a seis personajes más, porque esa era la cantidad de dosis de antidoto que tenía en un maletín. Y la tercera, pero muy remota, es que se salvaran y que Aurelio regresara de la muerte para comandar la venganza de los Casillas contra los que atentaron con su vida y la de los suyos, incluida la muerte de su madre, doña Alba Casillas a manos de El Cabo, su peor enemigo.

Despues de estas tres alternativas, todo indica que la salida fue una combinación de la segunda y la tercera en la que se marca el retorno de Rafael Amaya con su personaje de Aurelio Casillas y “el regreso a la vida” de los personajes Diana Ahumada (Isabella CastIllo), Ismael Casillas (Ivan Arana) y Rutila Casillas (Carmen Aub), además de otros tres o cuatro más que se conocerán durante los primeros capítulos de la octava entrega. Todos ellos, menos el personaje de Amado Casillas (Matías Novoa).

Isabella Castillo es Diana Ahumada, la valiente aliada de los Casillas. (Telemundo)

“Yo creo que lo más padre de esta temporada, bueno independientemente de poder grabar todos juntos, es el regreso de Rafa que es una gran persona”, dijo Isabella Castillo.

“Está haciendo un trabajo increíble, muy motivado. Todos les estamos echando muchas ganas, es un proyecto que amamos hacer en todo sentido”, agregó la actriz de 28 años de edad, nacida en Cuba.

“Y la verdad, creo que les va a gustar todo lo que estamos creando para ustedes”, intervino Arana.

Estos tres personajes que ahora regresan a la octava entrega, eran algunos de los que se estaban al borde de la muerte en ese último capítulo de la séptima temporada, con lo cual se confirma que Amado salvó a esos tres y a otros pocos. ¿Quiénes fueron los afortunados?

“Yo creo que esa es una relación de Rutila y Aurelio, de padre e hija, es muy real”. — Carmen Aub/Actriz

“Bueno, no te puedo revelar qué es lo que pasa exactamente ahí, porque sí lo van a tener que ver en esta octava temporada”, respondió Isabella.

Mientras que Carmen Aub agregó que no había que sacarse conclusiones apresuradas porque “todo tiene una explicación”.

“Sí, te prometo que todo va a tener una explicación y será perfectamente justificado”, completó Isabella con picardía y sin querer dar mayores detalles.

La relación del personaje Rutila Casillas con su padre Aurelio, es vista por Carmen Aub como muy real y muchas veces la compara con la que tiene con su padre en la vida real. (Telemundo)

Aún cuando el regreso de la muerte del personaje de Aurelio impacta mucho a los demás personajes, es el de Rutila Casillas el que más intensidad genera, pues la relación entre padre e hijas siempre fue de amor y rencor, aunque siempre de manera equilibrada. Y el hecho de que ahora haya vuelto de manera inesperada ha hecho que se despierten los sentimientos reprimidos en la heredera del Clan Casillas. “Es una relación de padre e hija. Me molesta muchas cosas que él (el personaje de Aurelio) hace, pero al final sigue siendo mi papa”, señaló y agregó que al final de cuentas Rutila se siente segura con su papá. “Y yo creo que esa es una relación de Rutila y Aurelio es muy real”, agregó Aub metida en la piel de su personaje que lleva a cuestas desde hace 7 temporadas.

Carmen, hija del reconocido periodista mexicano Max Aub, dijo que en su vida real, ella se ve con su papá y pelean por diferentes cosas, que es algo normal y que a Rutila le pasa lo mismo. “Con mi papá real peleamos y tenemos muchos puntos de fricción y todo, pero al final es mi papá y lo amo… porque es mi papá y siento que con Rutila es lo mismo. Y Rutila al final tiene este conflicto de que tienen tanto tiempo queriéndose salir del negocio (del narco), porque ella ya no quiere sufrir, porque quiere un mejor futuro para su hijo (el que tuvo con El Chema Venegas). Y entonces el papá le promete cosas, por ser la niña de sus ojos, que al final no se las cumple porque no puede, porque es muy difícil salirse del negocio. Y es ahí donde entra la fricción (entre ellos)”, dijo.

Para Ivan Arana, que interpreta el papel del hijo que no creció junto a su padre Aurelio Casillas por ignorar su origen, ha sido un personaje que ha ido evolucionando a través de las temporadas, ya que luego de haberle donado médula a su padre cuando Aurelio estuvo a punto de morir, la relación comenzó a fortalecerse y sentirse un Casillas, hasta el punto de ser uno de los máximos defensores del legado Casillas al lado de su hermana Rutila.

“Me parece interesante el personaje de Ismael por eso, porque es uno que no se esperaba todo lo que le pasa en la vida. Se da cuenta muy grande de quién es su padre y poco a poco de alguna manera empieza a ganarse a la misma familia, por ahí llegaron otros dos chiquillos que eran también sus hijos, pero no hubo la misma quimica ni con Aurelio ni con los demás”, comentó Arana sobre su personaje Ismael.

El personaje de Ismael sufrirá un cambio de evolución en esta temporada 8 y eso fue precisamente lo que convención a Iván Arana para regresar a la historia. (Telemundo)

“Y creo que de alguna manera es un cuate como muy sincero y aprendió a ser él con ellos. Sí hubo un momento que dijo esto (del narco) no es para mí y creo que eso también le llama la atención a la gente, porque es un personaje que viene del barrio, que se formó en un barrio de Tijuana y de repente se da cuenta que Aurelio Casillas es su padre y cómo toma eso, cómo agarra esas riendas de ser un Casillas y cómo va cabalgando ese caballo con toda esa responsabilidad, es lo que atrae del personaje”, describió el actor de 35 años de edad, nacido en Guadalajara, México.

Para Arana, su personaje ha tenido una evolución interesante y en esta temporada, el escritor Luis Zelkowicz se encargado de darle eso en esta nueva temporada. “Y eso es algo que de alguna manera había quedado ambiguo en las temporadas pasadas. Por eso acepté hacer el personaje, porque habían muchas cosas que yo me había imaginado que debería haber hecho Ismael y en esta temporada están escritas y me hacen sentir muy bien”, explicó Arana.

En el caso del personaje que interpreta Isabella Castillo, Diana Ahumada, quien mantenía una relación sentimental con Amado Casillas (Matías Novoa), ella tiene una hermana llamada Berenice Ahumada (Thalí García) que está casada con el Gobernador de Quinta Roo, un politico corrupto de doble vida que se ha encargado de manternerla aislada de los Casillas, quienes practicamente adoptaron a Isabellas tras el asesinado de su padre por parte del enemigo de los Casillas, El Cabo, el mismo que atentó contra la vida de Aurelio y el causante de la muerte de doña Alba, madre de Aurelio.

En esta temporada también vamos a ver nuevamente al personaje de Diana, quien en las temporadas pasadas tenía a su mamá y su papá que eran autoridadaes políticas del pueblo, pero los perdió por completo a causa del narcotráfico y con eso llegó el apoyo de los Casillas y la union con su hermana quien es la única que le queda viva. “Yo diría que Berenice se forma un poco como parte de los Casillas porque también hacen mucho por ella. Diana es 100% Clan Casillas y en esta temporada van a ver una relación más cercana con su hermana Berenice”, explicó Isabella.

Isabella Castillo regresa para imponer su fuerte temperamento en esta historia donde su personaje de Diana Ahumada se unirá más al de su hermana Berenice Ahumada. (Telemundo)