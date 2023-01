¿Por qué Shakira está nuevamente en el centro de la controversia tras lanzamiento de su nueva canción?

Después del éxito de sus temas ”Te Felicito” al lado de Rauw Alejandro y “Monotonía” junto a Ozuna, ahora Shakira vuelve a causar un tremendo revuelo con la salida a la luz de su nuevo tema con Bizarrap (BZRP Music Sessions #53).

La cantante colombiana en solamente en unas horas ha logrado más de 30 millones de vistas y un sin fin de comentarios en las redes por el contenido de la letra en la que expone detalles del final de la relación que tuvo y la manera en cómo cataloga la separación del padre de sus dos hijos, el ex jugador del Barcelona FC, Gerard Piqué.

Pero eso no es todo, el tema también está siendo comparado con un sencillo lanzado por la joven venezolana Briella, quien ha publicado que el coro del nuevo tema de la estrella colombiana tiene demasiada similitud con su canción “Solo tú” (Bubbaloo) que lanzó hace seis meses a través de su cuenta de Tik Tok.

El tema igualmente ha generado lo que pareciera la reacción del mismo Piqué, quien acudió a su cuenta de Twitter para expresar a través de emojis (de payasos, carruseles y una carpa de circo) lo que aparenta ser su sentir por esta canción que la misma Shakira ha destacado con la frase “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

El llamarse “Loba” es una manera de recordar uno de sus grandes éxitos musicales que la cantante barranquillera lanzó hace 13 años y que en este nuevo tema saca a relucir nuevamente el adjetivo.

La letra del tema destaca frases muy directas y la primera hace mención a su partida tras la separación. “Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción, tanto que te la das de campeón, y cuando te necesitaba dabas tu peor versión”.

Luego continúa con “sorry, baby, hace rato, que yo debí botar ese gato, una loba como yo no está pa’ novato, una loba como yo no está pa’ tipo como tú uuuuu”.

Y es precisamente en ese coro de “Tú uuuu”, en la que ha surgido la controversia con el parecido si no idéntico con el que que Shakira está siendo señalada por la misma Briella que de acuerdo a sus comentarios en sus cuentas de redes sociales no sabe qué hacer con esta situación, pues es una fan absoluta de la colombiana. “Estoy en shock, no sé qué hacer. Es que estoy hasta temblando, tengo el corazón acelerado porque el bizarrap session lleva, no sé 30 minutos, y tengo el DM colapsado”, expresó la joven venezolana en un video en sus redes.

Shakira cuando acudió a la premier de “Elvis” en el Festival de Cannes del 2022. (Daniel Cole/AP)

“Hasta en Twitter, que a mí en Twitter casi nadie me menciona porque yo no soy muy activa por ahí de lo parecida que es la bizarrap session de Shakira a mi canción ‘Solo tú’ en el coro. Es que creo que hasta la misma tonalidad y ni siquiera me ha dado el tiempo de analizarla bien porque es demasiado parecida y no son cosas mías, me ha escrito un gentío”, señaló la joven cantante con 109K suscriptores en YouTube, 1.3 millones de seguidores en Tik Tok.

Más tarde, Briella subió otro video a Tik Tok en el que señala que “de verdad creo que Shakira se inspiró en mi canción ‘Solo tú’ para hacer su canción Bizarrap Session”.

También invitó a sus fans a que escuchen ellos mismos el tema comparando ambos videos y destacando que el el tema ella lo lanzó hace 6 meses el cual se hizo viral en su plataforma de Tik Tok. “Este video no lo hago con la intension de buscar problema. Yo soy fanática de toda la vida de Shakira y fan del trabajo de Biza y de verdad estoy en shock y no sé qué hacer”, expresó la joven quien hasta el momento ha logrado acumular 11 millones de vistas en este post de reacción.

Hay que recordar que Shakira siempre ha tenido este problema que la señalen por utilizar frases o intros musicales muy parecidos en sus grandes éxitos. Uno que recordamos es con el tema de salsa de Jerry Rivera “Amores como el nuestro” y su mega éxito “Hips Don’t Lie” hace más de una década. Y como ese muchos otros más.