Una pianista y la brevedad de Eddie en los Globos de Oro

Luego de la turbulencia del año pasado, los Globos de Oro regresaron el martes a la televisión para una gala tras un año fuera del aire. A continuación, algunos de los momentos destacados de la 80ª gala de los Globos.

LA CULPA NO ES DE LA PIANISTA

La pianista Chloe Flower tuvo un trabajo complicado en los Globos de Oro, interpretando temas de cine y televisión ante la cámara cuando la ceremonia iba a cortes comerciales, algunos entre el público que veían la gala en casa creyeron erróneamente que ella era quien decidía cuando los ganadores, molestos, debían terminar sus discursos.

“¡Silencio, por favor! Te puedo dar una paliza”, dijo Michelle Yeoh, estrella de múltiples películas de kung-fu cuando comenzó a sonar la música de piano para que se retirara del escenario unos dos minutos después de que comenzara su discurso de agradecimiento por el Globo de Oro a mejor actriz en una película musical o de comedia por “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”).

“Puedes olvidar ese piano”, dijo Colin Farrell por encima de la música al recibir la versión masculina de ese premio por “The Banshees of Inisherin” (“Almas en pena de Inisherin”).

Cuando Austin Butler ganó el premio a mejor actor en una película de drama por “Elvis” y el piano comenzó a sonar, pidió una canción de Elvis Presley, el astro a quien retrata en el filme.

“Por lo menos toca ‘Suspicious Minds’ o algo”, dijo Butler.

Pero Flower no era la culpable.

“La gente en Twitter está enojada como si estuviera corriendo a la gente con música, pero esa es una pista”, dijo el maestro de ceremonias Jerrod Carmichael. “Chloe, somos afortunados de tenerte”.

Flower tuiteó sobre el tema a la mitad de la gala.

“¡¡Yo nunca tocaría el piano por encima del discurso de alguien!!”, escribió. “¡Yo sólo toco cuando me ven en cámara!”

MURPHY EL CONCISO

Alguien que no necesitó que lo retiraran con música fue Eddie Murphy. Muchos de los ganadores del premio Cecil B. DeMille a la trayectoria usan el momento para dar un gran discurso. Las palabras de Oprah Winfrey en 2018 incluso llevaron a que la gente pidiera que fuera presidenta. Pero el discurso de Murphy le llevó sólo dos minutos, más corto que muchos de los ganadores regulares de la noche.

Agradeció a algunas personas y rápidamente terminó con un chiste sobre Will Smith y Chris Rock.

“He estado haciendo esto por mucho tiempo, así que me podría parar aquí y decir gracias hasta que toquen el piano”, dijo Murphy. “Pero voy a terminar diciendo algo para todos los soñadores y artistas en ciernes que están en el salón esta noche. Quiero que sepan que definitivamente existe una pista que pueden seguir para lograr el éxito, la prosperidad y la paz mental. Paguen sus impuestos, ocúpense de sus propios asuntos y ¡mantengan el nombre de la esposa de Will Smith fuera de su (grosería) boca!”.

LÁGRIMAS

A pesar de que los Globos se realizaron después de enfrentar controversias en los últimos años, ganarlos desató muchas lágrimas para los galardonados, algunas de personas inesperadas. Ke Huy Quan estableció el tono emocional al llorar durante su discurso de agradecimiento por el primer premio entregado en la noche, mejor actor de reparto en una película por “Everything Everywhere All At Once”. Agradeció conmovido a Steven Spielberg por darle su primera oportunidad en “Indiana Jones and the Temple of Doom” (“Indiana Jones y el templo maldito”) antes de hablar de las décadas que pasó pensando que nunca podría superar eso.

Spielberg, quien se ha mantenido serio al ganar importantes premios, también se dejó llevar por la emoción cuando ganó el Globo a mejor dirección por “The Fabelmans” (“Los Fabelman”) pues esta película se trata de su familia. “Me he ocultado de esta historia desde que tenía 17 años”, dijo con la voz entrecortada. Mencionó por su nombre a cada integrante de su familia y terminó con su fallecida madre Leah Adler, quien inspiró el papel de Michelle Williams, la protagonista de la película. “Ella está allá arriba, feliz por esto ahora”.

Jennifer Coolidge, quien siempre llama la atención cuando está en el escenario, y tuvo varias oportunidades el martes como presentadora y ganadora, derramó algunas lágrimas sinceras cuando agradeció al creador Mike White por incluirla en “White Lotus”, por la que ganó el premio a mejor actriz en una serie limitada.

“Cambiaste mi vida de un millón de maneras diferentes”, dijo Coolidge. “Mis vecinos me hablan”.

White lloró durante el discurso y todavía tenía los ojos rojos minutos después cuando aceptó el premio a mejor serie limitada por el show.

LOS AUSENTES

En una noche en la que algunos boicotearon la ceremonia, los presentadores de los Globos de Oro se tomaron la molestia de explicar, a veces con bastante detalle, por qué algunos ganadores no estaban presentes. Cate Blanchett, quien se llevó el premio a mejor actriz en una película de drama por “Tár” no pudo asistir “porque está en una producción en Gran Bretaña”, dijo el presentador Henry Golding.

Amanda Seyfried, quien se llevó el premio a mejor actriz en una serie limitada por “The Dropout”, “está muy metida en el proceso creativo de un nuevo musical, por lo que no pudo estar aquí esta noche”, dijo el presentador Mo Brings Plenty.

Regina Hall dejó en claro que estaba leyendo de un apuntador y bromeó la explicación que tenía que dar por la ausencia de Kevin Costner, quien se llevó el premio a mejor actor en una serie de drama por “Yellowstone”, a pesar de que fue por las tormentas graves que han inundado en California.

“De verdad quería estar aquí”, dijo Hall, sacudiendo su cabeza y riendo. “Pero por el clima inesperado, tuvo que resguardarse en Santa Barbara”.

“Recemos todos”, dijo, antes de corregirse, “no, eso es terrible”.

CARMICHAEL

Jerrod Carmichael no tuvo piedad con sus chistes como anfitrión y dijo en su monólogo al comienzo de la ceremonia que fue contratado “porque soy negro”. Algunas de sus bromas no tuvieron tan buena recepción, incluyendo una sobre Tom Cruise y la Iglesia de la Cienciología y al recordar que el Beverly Hilton, que ha sido por años la casa de los Globos es “el hotel que mató a Whitney Houston”, la superestrella que falleció en una habitación del edificio en 2012.

Pero una broma sobre las declaraciones antisemitas de Ye, conocido antes como Kanye West, provocó una carcajada cuando Carmichael le dijo a Spielberg que había visto “The Fabelmans”, que se basa en la familia judía de Spielberg.

“De hecho la vi con Kanye”, dijo Carmichael, “y cambió todo para él”.

Spielberg respondió gesticulando un “gracias a Dios”.

___

Andrew Dalton está en Twitter como https://twitter.com/andyjamesdalton