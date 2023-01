‘A Thousand and One’ gana premio del jurado en Sundance

“A Thousand and One”, un drama sobre una madre soltera pobre y su hijo en Nueva York, ganó el gran premio del jurado del Festival de Cine de Sundance en la categoría de ficción estadounidense, mientras que “Going to Mars: The Nikki Giovanni Project” recibió el premio mayor en la categoría de documental estadounidense. Los ganadores fueron anunciados en una ceremonia el viernes por la tarde en Park City, Utah, que incluyó un premio del público para el documental de The Associated Press y PBS “20 Days in Mariupol”.

El guionista Jeremy O. Harris, la cineasta Eliza Hittman y la actriz Marlee Matlin conformaron el jurado en la competencia de largometrajes de ficción.

Conmovido hasta las lágrimas, Harris dijo que pidió entregar personalmente el gran premio para “A Thousand and One” y a la guionista y directora A.V. Rockwell.

“Nunca había visto una vida tan similar a la mía retratada con tanto matiz y ternura”, dijo Harris. “Esta película me llegó hasta las entrañas y despertó cada emoción que he aprendido a ocultar en estos espacios”.

Rockwell, quien estrena su primer largometraje con el filme, estaba igualmente emocionada.

“Este ha sido un viaje tan largo para mí, pero el instituto ha sido un sistema de apoyo hermoso”, dijo Rockwell.

“20 Days in Mariupol”, un recuento en primera persona sobre los primeros días de la invasión rusa en Ucrania, ganó el premio del público para documental internacional. Es un proyecto conjunto entre AP y la serie “Frontline” de PBS, utiliza 30 horas de imágenes filmadas por el periodista de AP Mstyslav Chernov y sus colegas en la ciudad sitiada de Mariúpol antes de que tuvieran que ser evacuados.

“Quiero agradecer a todos los que creyeron en nosotros: AP, Frontline y Sundance y todos aquellos en el público que decidieron no marcharse”, dijo Chernov. “Este no es un logro, es un privilegio”.

Sing J. Lee ganó el premio de mejor dirección de ficción estadounidense por “The Accidental Getaway Driver”. El equipo de “Theater Camp” fue reconocido con un premio especial del jurado como elenco. Lío Mehiel, quien utiliza los pronombres ellos, recibió un premio especial del jurado por su interpretación en “Mutt”, sobre el día de una persona trans masculina en Nueva York. Y el drama “Magazine Dreams”, en el que Jonathan Majors interpreta a un fisicoculturista amateur, fue reconocido por su visión creativa.

“A todos en esta sala, todos y cada uno, les damos nuestro mayor apoyo y nuestro más profundo respeto”, dijo Matlin a través de un intérprete. La actriz sorda también envió un saludo a su equipo de “CODA” (“CODA: Señales del corazón”) que triunfó en el festival hace dos años. Su compañero de reparto galardonado con el Oscar, Troy Kotsur, estaba entre el público aplaudiendo.

Hablando de “CODA”, una nueva película de otro miembro de su elenco fue premiada en Sundance. “Radical”, protagonizada por el actor mexicano Eugenio Derbez en el papel de un maestro inspirador en una ciudad fronteriza de México, se llevó el premio de “favorita del festival”.

“Scrapper”, en la categoría de ficción internacional, sobre una niña de 12 años viviendo sola a las afueras de Londres después de la muerte de su madre, y el documental internacional “The Eternal Memory”, sobre los efectos del Alzheimer en una relación de 25 años, recibieron premios del jurado. “Kokomo City”, acerca de las vidas de trabajadoras sexuales negras y trans ganó el premio NEXT de innovación y el premio del público en la categoría NEXT.

Otros filmes premiados por la audiencia incluyen “The Persian Version” de ficción estadounidense, el documental estadounidense “Beyond Utopia” y “Shayda” de ficción internacional.

La edición 2023 de Sundance fue la primera presencial desde 2020. Se estrenaron 111 largometrajes y 64 cortometrajes.