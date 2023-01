Con nuevas atracciones y el retorno de la nostalgia se marca el inicio de la celebración Disney100

Un viaje a la nostalgia del pasado es la primera impresión que se siente al ingresar a la nueva atracción Mickey & Minnie’s Runaway Railway que ya se inauguró y que está ubicada en el Toontown de Disneyland que abrirá por completó sus puertas el 8 de marzo de este año.

Y aunque el área de Toontown todavía no ha terminado de finalizarse, Mickey & Minnie’s Runaway Railway sí lo ha hecho y durante su presentación a los medios dejó muy satisfecho a los que tuvieron la fortuna de hacer el primer recorrido.

El colorido de este atractivo espacio aterriza durante el inicio de la celebración Disney100 en Disneyland Resort y se trata de una atracción que rinde tributo a la evolución de su personaje estrella Mickey Mouse, quien se deja acompañar por sus amigos Minnie, Goofy, Pluto, Daisy y Donald.

Mickey & Minnie’s Runaway Railway está ubicada en la reimaginada Mickey’s Toontown que desde marzo creará más oportunidades para que las familias y los más pequeños de la casa puedan jugar juntos en Disneyland Park como si realmente estuvieran en un parque lleno de espacios verdes artificiales donde puedan explorar, jugar y relajarse.

Mickey’s Toontown fue inaugurado hace tres décadas, por lo que hay generaciones de visitantes de Disneyland Resort que han crecido en ese lugar. Con solo ingresar surgen recuerdos mágicos, pues el objetivo de Walt Disney Imagineering ha sido mantener la esencia de lo que siempre ha sido Mickey’s Toontown pero al mismo tiempo hace que evolucione para que pueda captuar la atención de las nuevas generaciones.

Y Mickey & Minnie’s Runaway Railway es precisamente el lugar que le abre la puerta a esa conexión del pasado con el atractivo necesario que pueda capturar a los padres a través de la nostalgia de lo que pudieron vivir en ese mismo lugar años atrás y la magia de los personajes que hoy cautivan a sus niños.

Desde el momento que ingresas por sus pasillos ya puedes respirar un viaje al pasado. En primera instancia te sientes como si estuvieras camino a una sala de cine de un teatro que llaman “El Capitoon” (eso nos recuerda a la de El Capitan de la Hollywood Blvd), donde te topas con elementos del personaje de la década de 1930, pasando por la era disco de Mickey, “The Goofy Movie”, “Mickey Mouse Clubhouse” y las películas emblemáticas, entre otras, como “Mickey y las habichuelas mágicas”, donde se observa la enorme planta de habichuelas que atraviesa el techo (hasta puedes oír cómo rechina el techo mientras crece la planta que llevaba a Mickey al Castillo sobre las nubes).

Durante el trayecto te topas hasta con un espacio de ventas de palomitas de maiz, dulces y hot dogs (por supuesto de mentiras) y la primera parada te introduce en una sala con pantalla en la que permaneces parado mientras observas un corto animado como los de los años 30, pero a todo color, en el que Mickey se prepara para disfrutar de un picnic junto a Minnie y Pluto. Pero en el camino, abordo de su auto, Mickey y Minnie se encuentran con Goofy que conduce un tren, el cual de un momento a otro pierde el control y se estrella en el interior de una edificación de madera que termina por abrir la puerta de la sala de proyección para darle ingreso a los visitantes para que puedan abordar un tren de dos vagones con asientos para 8 personas cada uno.

Una vez abordo del tren, los visitantes experimentan un viaje, inicialmente lento y luego va tomando velocidad, lo cual hace que los vagones se separen y tengan recorridos individuales bruscos, pero no tanto, llevando a los pasajeros por diferentes experiencias que van desde un soleado “Canyon”, pasando por la oscuridad frente a un torbellino, que de inmediato te lleva al interior de paisajes tropicales, una colorida feria de carnaval donde te encuentras al pato Donald y llega un momento en que tienes la sensación de que caes por una cascada hasta el fondo de un lago. Pero eso no es todo, porque atraviesas una colorida ciudad nocturna.

Si has visitado la atracción “Rise of the Resistance” de Star Wars en Disneyland, te darás cuenta que el movimiento y concepto de ingresar a varios espacios amplios y reducidos abordo de un vehículo con asientos delanteros y traseros, es muy parecido, solo que en Mickey & Minnie’s Runaway Railway lo experimentas algo más lento. Sobre todo cuando ingresas a una sala con luces rosadas y enfrente te encuentras a Daisy quien está impartiendo clases de ballet. En ese momento, los vehiculos te hacen bailar al ritmo de la música y de lado a lado con luces de la época disco.

El final del recorrido hace que los vagones se unan nuevamente y sea Goofy quien vuelva a tomar el mando del tren. Por supuesto, no pueden faltar sus divertidas torpezas mientras despide a los visitantes. Antes de salir de la atracción se puede observar a Mickey y Minnie bajo un árbol disfrutando de su picnic. Se tratan de animatronic con rostros de pantalla donde la famosa pareja rerrocha felicidad por su amistad. La despedida es con fuegos artificiales proyectados en una pantalla que está ubicada en lo alto a la salida de la atracción.

Esta atracción sin duda evoca la narración tradicional pero con matices hacia lo que es la modernización de acuerdo a la época en que la que hoy vivimos.

Mickey & Minnie’s Runaway Railway es entonces la primera atracción que ya se estrenó, de las demás que se tienen previstas para dar a conocer desde el 8 marzo cuando el área de Mickey’s Toontown abra por completo, donde lo primero que los visitantes podrán ver es el área de CenTOONial Park, un espacio temático al aire libre con una fuente con mesas de agua diseñadas para que los chiquites corran y se refresquen del calor.

Mickey’s Toontown fue inaugurado hace tres décadas, por lo que hay generaciones de visitantes de Disneyland Resort que han crecido en ese lugar que está a punto de reabrir, pero con nuevas áreas verdes para que los niños puedan correr libremente como si estuvieran en parque.

También nos adelantaron en una conferencia previo al estreno que los visitantes se toparán con espacios como Chip ‘n’ Dale’s GADGETcoaster, una montaña rusa para niños, además de la reapaertura de Roger Rabbit’s Car Toon Spin, un taxi alocado que va por “las calles de Toontown” siguiendo las aventuras de Roger Rabbit.

Por supuesto, podrán visitar la casa de Goofy con un jardín de fantasia, así como el Bote de Donald con barras de equilibrio y juguetes mecedores, chorros de agua y demás momentos interactivos con sus sobrinos Huey, Dewey, Louie y Webby.

Y por supuesto, no puede faltar la casa de Mickey y de Minnie, donde los visitantes pueden recorrer cada rincón mientras esperan por tomarse unos selfies con Mickey Mouse y Minnie Mouse así como poder obtener sus autógrafos.