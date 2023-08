El Buki cumplió sueños y puso a vibrar a sus fans en una noche de recuerdos, luces y pirotecnia desde el BMO

A pesar de los múltiples conciertos que llegaban a esta ciudad durante el fin de semana, Marco Antonio Solis y “El Buki World Tour” logró un lleno total en el BMO Stadium del centro de Los Ángeles, donde miles de fanáticos corearon sus grandes éxitos a todo pulmón durante la noche del sábado.

Con mucho agradecimiento a su “creador todopoderoso”, el cantante michoacano fue recibido con entusiasmo y grandes ovaciones por sus miles de “hermanitos” y “hermanitas”, como cariñosamente siempre ha llamado a sus seguidores a lo largo de sus más de 45 años de carrera musical.

El designado “Persona del Año” de la Academia Latina de la Grabación del 2022, no solamente fue aplaudido al pisar el mismo escenario que hace unas semanas abarrotó el grupo de regional mexicano Fuerza Regida, sino que logró movilizar desde otras ciudades a familias enteras que invirtiéron grandes sumas de dinero con tal de cumplir el sueño de ver al “Buki Mayor” en concierto, como es el caso de la familia Retana, encabezada por Álex Retana, quien llegó desde Santa Bárbara, California, junto a sus gemelas Camila y Jazmine, de 12 años de edad, y su esposa Dulce, para ver a su ídolo de la cabellera larga y palabras amables.

Retana trabaja cuidando personas de la tercera edad con problemas de parálisis o Alzheimer, una profesión que le ha permitido compartir el amor y el respeto que desde siempre ha sentido por el projimo y en especial por los abuelitos que viven en soledad y que necesitan de compañía, amor y esperanza en sus momentos más vulnerables.

Álex Retana llegó con su familia desde Santa Bárbara y cumplio el sueño de ver a Marco Antonio junto a sus hijas y esposa para seguir el legado que le inculcó sus padres y sus abuelos que siempre fueron fans de Los Bukis. (Tommy Calle)

Este caballero de origen guatemalteco, llegó a los 8 años de edad a este país. Emigró junto a su padre y dijo que siempre se sintió inclinado hacia la música. Es fanático de Solís desde que tiene uso de razón. Sus padres y sus abuelos también fueron fans de Los Bukis y desde entonces, con eso presente en casa, siempre guardó admiración por el líder vocal Marco Antonio Solís y por el resto de los legendarios integrantes que hoy son conocidos en la escena como los “Rolling Stones” mexicanos.

Esa misma devoción por la música, Retana se la ha inculcado a sus gemelas, quienes durante el concierto lucían chamarras de color rojo con la inscripción de El Buki en la espalda y gorras negras de Los Bukis que combinaban con las camisetas del mismo tono y la imagen del “Buki Mayor” en el frente, las cuales las habían adquirido a las afueras del estadio.

Retana dijo que desde que fue anunciada la gira “El Buki World Tour” el 30 de enero de este año, comenzó a ahorrar para este día y trabajó intensamente horas extras para poder comprar los boletos y así cumplir el sueño de ver, desde las primeras filas, a su ídolo sentado al lado a sus hijas y su esposa. “Es un sueño hecho realidad el que mis hijas puedan ver a la persona que realmente ha llenado mi vida, porque siempre quise ser cantante y porque soy una persona muy romántica”, confesó Retana a los Angeles Times en Español entre lágrimas y con la voz entrecortada.

Álex Retana y su familia toman el ejemplo de amor, unión y apoyo que la familia Solís siempre muestra con respecto a su vida personal y artística. (Tommy Calle)

Este trabajador guatemalteco invirtió más de 2 mil 800 dólares en los cuatro boletos y casi 500 más en la ropa promocional que compró antes de ingresar al estadio, pero dice que los gastó con el mayor de los gustos. “Para eso ahorré”, agregó emocionado mientras su esposa Dulce lo confirmaba con un movimiento de cabeza y una sonrisa a flor de piel al ver lo emocionado que se mostraba su marido.

Retana, al igual que muchos de sus seguidores latinoamericanos que han emigrado a este país, gastan parte de sus sueldos y ahorran con sacrificio para comprar sus boletos y vivir el sueño de asistir a un concierto de su artista favorito. Esa realidad la conoce Marco Antonio y siempre lo menciona durante sus presentaciones. “Hermanitos, gracias por acompañarme esta noche tan especial. Sé que muchos de ustedes hacen el sacrificio para poder venir a compartir conmigo y eso es algo que lo agradezco de todo el corazón”, dijo Marco Antonio frente al público angelino hace un año en el Memorial Coliseum durante su presentación en el concierto con Los Bukis. Hoy recordamos esas palabras de Marco Antonio, tras haber escuchado el sacrificio que hizo Retana para poder asistir al BMO y vivir el sueño junto a su familia.

“Es un sueño hecho realidad el que mis hijas puedan ver a la persona que realmente ha llenado mi vida” — Álex Retana/ Fanático guatemalteco de Marco Antonio Solís

“El Buki Mayor”, como siempre ha sido llamado por sus fans, apareció en el escenario junto a sus tres coristas, sus más de 25 músicos y seis esculturales bailarinas. Lo hizo vestido con un saco dorado muy brillante, camisa negra y pantalón del mismo tono para abrir fuego con el tema “Sin pensarlo”. Y así, precisamente, sin pensarlo, Marco Antonio y las casi 20 mil personas presentes comenzaban una conexión espiritual y mágica que duraría algo más de dos horas entre canciones, bailes, anécdotas y fuegos artificiales.

Anuncio

Durante sus primeras palabras, el oriundo de Michoacán agradeció el momento que disfrutaba en este regreso a Los Ángeles. La última vez que lo hizo fue en agosto del 2022 cuando junto a sus compañeros de Los Bukis se despedía de la ciudad desde el escenario del Memorial Coliseum que precisamente se encuentra justo al lado del BMO Stadium. “Quiero agradecer a mi amadísimo padre, por este tiempo, por este presente, por su presencia, gracias, gracias, por darse cita a esta invitación que la vida nos ha hecho juntos. Nada es casualidad en esta vida, gracias a los que están aquí”, dijo en medio de los aplausos.

Sus palabars y anécdotas cautivaron a su público desde el inicio de la velada en el BMO de Los Ángeles. (EDUARDO CARDOZA)

En concordancia con sus palabras de bienvenida y relación con sus fans, Marco Antonio continuó con títulos como “Dios bendiga nuestro amor”, “Siempre tú a mi lado” y “Tú me vuelves loco”, canciones que podíamos escuchar en los coros, desde su asiento en la fila 11, a Álex Retana, quien efectivamente nos demostró con hechos que realmente sabía cantar y que es un gran fan de Marco Antonio Solís. “Y ya hice el esfuerzo para pagarles los boletos a mi familia (su papá y a su mamá) en Guatemala para que vayan a verlo en VIP también allá”, compartió muy emocionado este caballero que desde niño quiso ser cantante. “Pero nunca me dediqué a la música porque mi papá no tenía mucho dinero, me gustaba cantar el género grupera y desde los 5 años de edad me di cuenta que era muy romántico”, nos dijo.

Desde su asiento, Retana acompañaba en los coros a su estrella. Cantaba con pasión el sencillo “Mi mayor sacrificio” y lo hacía agarrado de la mano de sus hijas y abrazados como usualmente vemos a Marco Antonio en las alfombras rojas junto a su esposa Christy Solís y sus hijas Marla y Alison durante los eventos en los que hemos podido coincidir. Para El Buki, la familia es lo más importante al igual como lo es para Álex Retana que siempre “ha seguido su ejemplo”, nos dijo.

Ha pasado un año

“Hace un año estuvimos viviendo una experiencia aquí a un ladito de este lugar en el Coliseo y fue una experiencia maravillosa, fue un regalo de Dios porque estuve con mis compañeros, mis hermanos del alma de Los Bukis y cada vez que nos vemos nos emocionamos, se nos aguan los ojos porque hay mucho amor entre nosotros y que padre que pudimos hacer eso por la buena voluntad que hay en cada uno de sus corazones… Y seguiremos haciendo algunas otras cosas más si ustedes lo permiten por supuesto. Qué maravilla”, dijo con sutileza y su guitarra en la mano para cantar “Y ahora te vas”.

“Inventame” cayó en el entarimado, mientras el público lo acompañaba con sonoros aplausos, gritos y muestras de aprecio. “Te amo Marco Antonio”, “Eres mi mayor necesidad”, son algunas de las frases que escuchamos a nuestro alrededor.

Anuncio

Desde el piano, Marco Antonio arrancó suspiros y contó experiencias que deleitaron a sus fans en Los Ángeles. (EDUARDO CARDOZA)

“Gracias por seguir creyendo y apostar por el romanticismo”, dijo Marco Antonio ante los gritos y los primeros acordes de “Acepto mi derrota”, una desgarradora balada que interpretó acompañado de su guitarra y la orquesta.

En una de las tantas anécdotas que contó durante la noche de concierto, Marco Antonio recordó a una de las noviecitas que tuvo en la juventud, una que era muy celosa y posesiva. “Y esos celos enfermizos, que para ser sinceros con ustedes hermanitos, esta mujer se dio el lujo de decirle adiós a este michoacanazo”, dije con simpatía.

Luego fue tocando las cuerdas de su guitarra y con frases en honor a la “dignidad” tras haber sido abandonado por esa novia del pasado, compartió estrofas en las que mencionaba “no te preocupes por mi, guardate tus mensajitos, desde que ya no te vi me aprendí a cuidar solito, ahora hasta sé distinguir si me quieres un poquito”, cantó e hizo una pausa para mencionar algo que causó gracia entre sus fans. “Voy a mandarle a Bad Bunny éstas para ver cómo canta (estas letras)”.

Antes de cantar el milagrito, Marco Antonio dijo una de las verdades de siempre y que causaron gracia entre los presentes. “Nosotros los hombres no diríamos tantas mentiras si ustedes las mujeres no nos hicieran tantas preguntas”.

Anuncio

Las trompetas y los violines resonaron con fuerza para darle la bienvenida a “Tu amor o tu desprecio”, mientras que el sonido de las cuerdas de sus guitarra le dieron paso “Morenita” y a sus movimientos de caderas que tuvieron que acentuarse cuando regresaron al escenario sus esbeltas bailarinas.

El Buki aprovechó para deleitar con sus movimientos de cadera a la fanaticada. (EDUARDO CARDOZA )

De pronto parte de los músicos abandonaron el escenario y Marco se sentó frente al piano para cantarle a los que se han ido el tema “Cómo me haces falta” y “Recuerdos”.

Tras una breve pausa, Solís reapareció en el escenario vistiendo un de color saco rojo y acompañado de las ganadoras del Grammy y el Latin Grammy, las chicas del Mariachi Divas, Marco Antonio deleitó a los presentes con temas como “Se veía venir”, “El celoso” y “La venia bendita”, que contó con la participación del público durante las primeras estrofas para culminar el segmento ranchero con el sonido y las luces de los fuegos artificiales.

El clarinete le dio paso al “Si te pudiera mentir” y la guitarra de Marco Antonio al gran éxito de Los Bukis “Tu Cárcel”. Con esa interpretación nadie se quedó sentado. El BMO en pleno cantó con Marco Antonio este tema que popularizó la banda y que luego Marco Antonio no ha dejado de tocar durante sus recitales como solista.

Una vez un niño de 14 años le preguntó por qué cantaba tantas canciones de tristeza y MAS no supo qué responder. (EDUARDO CARDOZA)

Anuncio

Sentado al centro del escenario con su guitarra de color gris, Marco Antonio contó que un día un niño de 14 anos le preguntó: “Señor ¿por qué usted hace canciones tan tristes?. Y yo no supe qué responder, pero después que pasó el tiempo, me di cuenta que las canciones más tristes son las que nos curan el alma”, dijo ante el aplauso y aceptación de los presentes antes de darle voz a “Para que me quedo contigo”.

Los bailes junto a sus chicas no se hicieron esperar y deleitó a los presentes con sus giros de cadera y las de sus bailarinas, alternando con su destreza en los timbales para darle voz a “Viva el amor”.

A las 10:43 pm el romanticismo regresó con su vocalización de “A donde vamos a parar”. Sus coristas vocalizaron el éxito de Solís “Como tu mujer”, que el pasado han interpretado las hoy desaparecidas Rocio Dúrcal y Jenni Rivera.

Sin pausa le dio voz al gran éxito “Antes de que te vayas” e invitó luego al escenario al cantante Víctor Aguilar para interpretar a dúo el tema “Pero te vas arrepentir”. También a dueto, pero esta vez con uno de sus coristas, Marco Antonio complació con “El perdedor”, el tema que grabó un día con el español Enrique Iglesias. Esta versión en bachata trajo consigo al escenario a sus bailarinas con bastones en la mano al mismo estilo que lo hace en sus conciertos la cantante Jennifer López. Nada mal el espectáculo.

Una imagen del BMO desde las alturas durante el concierto de Marco Antonio Solís y su “El Buki World Tour” en Los Ángeles. (Suministrada French Toast Agency)

Entre gritos de emoción al oír la instrumentación de “Mi eterno amor secreto”, el público lo acompañó con fervor en los coros. Fue un momento de gran emotividad.

Anuncio

“Honremos a nuestros ancestros, nuestros abuelos y todos los que ya no están con nosotros dijo antes de cantar “Si no te hubieras ido”. Y al finalizar su interpretación, Marco Antonio hizo reverencia a su público y oró frente a ellos con los ojos cerrados por varios segundos y a través de las pantallas gigantes pudimos leer en su labios un “Amen”. El público lo aplaudió y él se mostró agradecido.

Pidió a los presentes que encendieran los celulares para cerrar una noche a ritmo de bailes y luces. El BMO se vio bañado de luces blancas como si fueran luciérnagas en el bosque y así llegó el último tema de la noche con “Más que tu amigo”.

Las luces de los celeulares iluminaron la velada llena de pasión y Marco Antonio agradeció todo el amor recibido de sus fans con una oración al final de su recital. (EDUARDO CARDOZA )

Luces de colores, humo y la escultural figura de sus bailarinas atrapadas en trajes ceñidos al cuerpo de color amarillo, hicieron que la noche de El Buki culminara en Los Ángeles al sonido y colorido de los juegos pirotécnicos y la alegria de los que pudieron ser testigos de esta gira que se inició en el mes de marzo 2023 y que continúa el 18 de agosto por Palms Spring y 19 en Phoenix. El 01 de septiembre en San Diego, 03 en Sacramento, 08 en El Paso y el 15 en Las Vegas, para luego continuar por el resto de Estados Unidos, el resto de Latinoamérica y Europa.