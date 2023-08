Así se trasladó a México el aclamado cómic ‘American Jesus’, convertido en ‘El Elegido’

Cualquier amante de los cómics sabe que Mark Millar no es una figura precisamente menor en la disciplina que practica. Como escritor, este artista escoces ha resultado decisivo en la creación de varias historietas que han sido directamente adaptadas a la pantalla grande (como es el caso de “Wanted”, “Kick-Ass” y “Kingsman”) o que han servido como inspiración para algunas de las cintas de superhéroes más celebradas de todos los tiempos (como “The Avengers”, “Captain America: Civil War” y “Logan”).

Fuera de sus trabajos comerciales, Millar tiene una faceta más oscura y más osada que se ha manifestado a través de su propia compañía editorial, Millarworld. Uno de los títulos publicados por esta empresa ha servido de base para el desarrollo de “El Elegido” (“The Chosen One”), una serie bilingüe de Netflix que se estrena hoy en la plataforma y que se basa en “American Jesus” (2004) , un inquietante drama sobrenatural sobre un pre adolescente estadounidense que, luego de adquirir poderes especiales, termina creyendo que es una nueva encarnación de Cristo… aunque la realidad puede ser otra.

“El Elegido” mantiene tanto el origen como el aspecto anglosajón del personaje (Jodie Christianson), pero traslada el relato a Santa Rosalía, un pueblo mexicano de Baja California, lo que le permite alterar varios detalles culturales de la historia y aproximar los hechos a las diferentes tendencias espirituales que se viven en el país vecino.

La adaptación fue hecha por el dúo mexicano de hermanos y cineastas Everardo y Leopoldo Gout. Everardo ha sido ampliamente reconocido por su labor como director de los largometrajes “Días de gracia” (2011) -un intenso drama criminal protagonizado por Tenoch Huerta- y “The Forever Purge” (2021) -una aventura distópica donde participó igualmente Huerta-, aunque ha trabajado mucho en series para la televisión, dirigiendo episodios de “Mars”, “Snowpiercer” y “Luke Cage”, es decir, propuestas orientadas hacia la ciencia ficción y la fantasía.

Palabra de creador

Pese a que “El Elegido” toma distancias considerables con el cómic de su autoría, Millar -que es productor ejecutivo de la serie- se encuentra plenamente satisfecho con sus resultados, como se lo dijo a Los Angeles Times en Español durante una entrevista por Zoom realizada desde su hogar en las afueras de Londres, donde ha decidido establecerse temporalmente “para poder evitar el pub y dejar la bebida”.

“La sugerencia de llevar la historia a México fue inusual e inesperada, pero a los 20 segundos de recibirla, me di cuenta de que era genial, a diferencia de las que había estado recibiendo durante las dos décadas anteriores, desde la publicación inicial de ‘American Jesus’”, señaló el artista.

Millar recordó que, cuando su hija mayor cumplió 18 años, le permitió ver “The Exorcist” (1973), la película que más lo había aterrado. “Tras eso, me di cuenta de lo mucho que han cambiado las cosas en las últimas décadas”, comentó. “El mundo en el que yo crecí era muy religioso; todos iban a la iglesia. Ahora estamos en un mundo más secular, donde esa clase de películas no asustan tanto a la gente, porque no existe la conexión espiritual del pasado”.

En ese sentido, le parece lógico que la oficina de Netflix en México haya decidido tomar una historia con un trasfondo religioso tan fuerte y llevarlo a un país que sigue estando tan marcado por cuestiones de fe. “Sentí que la historia recibía de pronto una inyección de esteroides”, afirmó, antes de lanzar un juicio categórico. “Si Jesús apareciera en la Nueva York de hoy, pasaría casi desapercibido, porque más de la mitad de la gente por allá es atea”.

Mano latina

En una conversación separada, Everardo Gout nos dijo que, para él, todo empezó con una llamada de Francisco Ramos, vicepresidente de contenido de Netflix en Latinoamérica. “Mi hermano y yo le habíamos presentado una idea para una serie, y una semana después, se comunicó para preguntarme si me interesa adaptar este cómic”, recordó. “Lo leí, me encantó y me pareció que nos ofrecía además una gran oportunidad para hacer algo que fuera mucho más multicultural”.

“De algún modo, el cómic tiene una visión de un solo tono; es más frío o puritano de lo que terminó siendo cuando llevamos su argumento a México y le agregamos elementos de nuestra realidad, como las costumbres de los [indígenas] yaquis y el empleo de máscaras y figuras de ballenas en ciertas prácticas religiosas”, prosiguió. “Yo tenía muchas ganas de enseñar otra cara de mi país, porque ya estoy un poco harto de que todo lo que nos involucre sean historias de narcos y de violencia”.

Millar asegura sentirse plenamente satisfecho con el trabajo de los Gout. “Los adoro”, exclamó. “Tengo un gran respeto por ellos; son geniales, y le dieron su propio sabor a la historia. Para mí, la mejor adaptación es la que toma tu historia y la desarrolla, la hace más tridimensional y hace que funcione mejor”.

En sus palabras, eso es justamente lo que el director británico Matthew Vaughn hizo en su versión cinematográfica de ‘Kingsman’, y eso es lo que han hecho estos hermanos mexicanos con “American Jesus”.

“Tengo la teoría de que, siempre que una adaptación de cómic funciona, es porque la gente que la hace tiene un respeto total por el material original”, aseguró. “Muchas de las películas que vemos ahora son un poco despectivas con ese material; hasta tratan de burlarse de él. Y los resultados lo demuestran”.

“Por eso funcionaba tan bien el Spider-Man de Sam Raimi. Por eso funcionaban tan bien los X-Men de Bryan Singer. Por eso funcionaban tan bien los Avengers de Joss Whedon”, enfatizó. “De otro modo, el asunto no tiene sentido”.

Para él, “El Elegido” luce como un trabajo artístico que no desentona con las producciones de mayor nivel que provienen del país vecino. “Parece una obra hermosa de cine mexicano, y tiene un aspecto asombroso”, dijo. “Estoy muy orgulloso de que hayan tomado mi historia y la hayan transformado en algo tan especial”.

Aires nuevos

El primer volumen de “American Jesus” -que es el que se desarrolla en la serie de seis capítulos- transcurría en un pueblo de Illinois, y muchas de las historias de Millar han tomado lugar en Estados Unidos, pese a que él mismo nació y creció en Escocia.

“Estoy muy familiarizado con Estados Unidos, gracias a todos los programas de televisión y las películas de Hollywood que he visto a lo largo de mi vida”, precisó. “Cuando fui a Nueva York por primera vez, sentí que sabía hacia dónde caminar. Todo me resultaba muy familiar”.

“Hace 20 años, cuando escribí esto, si no ambientabas las historias que contabas en América [sic], los estadounidenses no te las compraban, porque no existía el público internacional”, explicó. “De hecho, la locación que elegí para ‘American Jesus’ me parecía incluso exótica, porque todos los relatos sucedían en Nueva York o Los Ángeles”.

Sin embargo, Millar considera que las cosas han cambiado, y que existe actualmente una apertura a locaciones y personajes que era impensable hace algunos años. “Yo mismo acabo de hacer un cómic de superhéroes llamado ‘The Ambassadors’, y no todos los personajes en este son estadounidenses, sino que vienen de distintas partes del mundo. Y le ha encantado al público”, señaló.

Sea como sea, los amantes de los cómics y de la cultura pop en general son muy celosos, y esto se ha visto incrementado con el uso de las redes sociales, por lo que no se puede descartar que “El Elegido” despierte comentarios negativos por parte de los que exigen esta clase de fidelidad a las fuentes.

“Espero que no haya esa clase de reacciones, porque el mundo en el que vivimos nos está llevando a abrir los horizontes y a tratar de ser más inclusivos, ¿no?”, dijo Gout. “El mayor problema que tiene Estados Unidos es justamente el de la división y el enfrentamiento a causa de ideales distintos. De todos modos, yo creo que sí satisfacemos a los fans, porque tenemos incluso encuadres e imágenes que son iguales a los del cómic”.

Caído del cielo

“American Jesus” se traslada a México y tiene muchos personajes mexicanos, pero el protagonista, Jodie Christianson, sigue siendo un chico anglosajón de 12 años que, como se puede ver en el primer episodio de “El Elegido”, cruza la frontera con su madre mientras esta huye de unos sujetos que pretenden arrebatarle a su hijo.

“No quiero caer en ‘spoilers’, pero él tenía que seguir siendo un ciudadano estadounidense, porque en el siguiente capítulo de la historia, tiene un gran ascenso político”, retomó Millar. “Esta es una serie de cómics de tres volúmenes; la idea es que se adapten todos. Pero ya veremos”.

“El cambio de locación fue bueno, porque le otorgó a Jodie un estatus de marginado que no tenía, debido a que se siente diferente de los que lo rodean incluso antes de descubrir sus poderes”, añadió. “Fue una idea de la oficina mexicana, por supuesto; ojalá se me hubiera ocurrido a mí”.

Para el escritor, tener a un protagonista de esta clase resultaba esencial. “Todos podemos identificarnos con lo que significa tener esa edad, y con sentir que tu cuerpo y las relaciones que tienes con tus padres y tus amigos están cambiando”, reflexiono. “En este caso, esa experiencia se ve de repente sumada por un destino increíble que te obligará supuestamente a salvar a la Humanidad”.

“Yo estoy realmente interesado en la parte de la historia de Jesús que no aparece en La Biblia; y ese es justamente el periodo que mostramos aquí”, continuó. “¿Cómo sería descubrir a esa edad que lo que vas a tener que hacer cuando seas mayor es algo de proporciones tan inmensas?”

Distancias y cercanías

A diferencia de Millar, Gout no profesa una religión específica, aunque asegura tener un gran nivel de espiritualidad. “En realidad, para Leopoldo y para mí, esto era como una carta de amor a nuestra madre, una persona que estuvo siempre metida en una búsqueda espiritual y que nos tuvo siempre en contacto con los pueblos indígenas de México”, explicó.

“Mark es una persona muy brillante, muy profunda. Nos dijo que este es uno de los cómics que tiene más cerca de su corazón, porque habla directamente de su fe y de la búsqueda personal que ha emprendido dentro de ella”, agregó. “Por ese lado, nos pudimos conectar muy bien, porque yo también trato de hablar con Dios, o con lo que sea que esté allí, de manera interna”.

Jodie es interpretado por Bobby Luhnow, un jovencito que vive actualmente en Inglaterra pero que pasó muchos años en México y que cuenta con tres nacionalidades (la inglesa, la mexicana y la estadounidense). Era la primera vez que pisaba un set de filmación.

“Ninguno de los niños que aparece en la serie es actor”, detalló Gout. “Los sacamos de sus casas y los pusimos a actuar. El ‘chavo’ que hace de [el personaje de] Tuka [Juanito Anguamea] viene de una comunidad yaqui en Sonora; es 100% indígena. Son de diferentes estratos sociales. Queríamos combinar sus energías para que le dieran vida a esta pandilla de ‘misfits’, de raros, en la que participa Jodie”.

Para lograr que estos chicos cumplieran con los requisitos necesarios en una producción de este nivel, el director contó con la asesoría de sus amigos actores, a quienes le dio diferentes papeles en la serie. “Por ese lado, tenemos al fabuloso personaje que hace Tenoch Huerta, a Carlos Bardem y a Eileen Yáñez”, enumeró. “Escribí los personajes pensando directamente en ellos”.

Tenoch Huerta interpreta a un misterioso personaje. (Carla Danieli/Netflix)

Un caso complejo

En “El Elegido”, Huerta interpreta a un misterioso individuo que se encuentra en busca del niño con poderes especiales y que responde a jefes igualmente enigmáticos. Luego de su reciente participación en “Black Panther: Wakanda Forever” (2022), donde interpretó a Namor, el antagonista principal, la popularidad del actor mexicano ya visto en “Güeros” (2014), “El más buscado” (2014) y “Tigers Are Not Afraid” (2017) creció considerablemente.

Sin embargo, el pasado mes de junio, él mismo fue acusado de agresión sexual por la saxofonista María Elena Ríos, lo que lo ha colocado en el centro de una controversia que ha afectado ya su carrera, porque tuvo que retirarse de “Fiesta en la Madriguera”, una película que se verá tambien a través de Netflix y para la que había sido contratado.

“Yo lo quiero muchísimo, y esto es algo que me duele enormemente. Sé que es una persona de primera, un gran padre y un excelente actor”, dijo Gout. “Es muy triste que se apoye a las personas cuando están arriba, y que cuando ya no lo están, se las deje de apoyar”.

“Trabajaría con él por el resto de mi vida. Su primer [papel] protagónico en México fue con una película mía, ‘Días de gracia’, y su primer [papel] protagónico en Hollywood fue con otra película mía, la de ‘La Purga’ [‘The Forever Purge’]”, detalló. “No me cabe duda de que es una gran persona”.