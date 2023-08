Karol G hará estallar el Rose Bowl, mientras que el regional tradicional llega con Los Tucanes, Los Huracanes y la Original Banda El Limón

Los ganadores del Grammy Eliades Ochoa y La Marisoul, vocalista principal de La Santa Cecilia, encabezan el “Live at The Music Center” de este fin de semana con un concierto gratuito al aire libre desde la tarima del Jerry Moss Plaza en el área de The Music Center frente al Gloria Molina Grand Park del centro de Los Ángeles. Ambos artistas llegan con lo mejor de su repertorio de música latina.

La Marisoul hará una presentación gratuita en el escenario de Jess Moss Plaza de Los Ángeles. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)