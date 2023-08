MTV VMA 2023: desde nominados hasta artistas, esto es lo que debe saber

Los MTV Video Music Awards 2023 están a la vuelta de la esquina. En palabras de la principal nominada de este año, la veterana de los VMA, Taylor Swift, “¿Estás listo para esto?”

El 12 de septiembre, las estatuas plateadas de la gente de la luna de MTV estarán listas para ser elegidas por un puñado de los mejores músicos de la actualidad. La ceremonia anual regresará a Nueva Jersey por segundo año consecutivo para lo que seguramente será una noche de actuaciones audaces, conmovedores discursos de aceptación y momentos virales.

“Celebrar una de nuestras noches más importantes en la música con los increíbles fanáticos del Garden State ha sido nuestro objetivo desde el exitoso evento del año pasado”, dijo Bruce Gillmer, presidente de talento musical de Paramount, en un comunicado.

En las semanas previas a la entrega de premios de este año, MTV ha revelado a los homenajeados y artistas que subirán al escenario. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora.

¿Dónde será el show y cómo puedo verlo?

Bad Bunny hizo historia en los VMA el año pasado como el primer artista de habla no inglesa en ganar el premio al artista del año. (Charles Sykes / Invision / Associated Press)

Los MTV Video Music Awards regresan el 12 de septiembre al Prudential Center por segundo año consecutivo. El espectáculo de este año marca la tercera vez que los VMA se celebran en la sede de Newark, Nueva Jersey.

Los VMA se transmitirán en vivo por MTV a partir de las 5 p.m. Pacífico. Los espectadores también pueden transmitir el programa en Paramount+.

¿Quiénes estarán conduciendo los premios?

MTV aún no ha revelado quién será el maestro de ceremonias de los VMA de 2023. El año pasado, la cadena cambió las cosas al anunciar un trío de presentadores: LL Cool J, Nicki Minaj y Jack Harlow. Los presentadores anteriores incluyeron a Katy Perry, Jack Black, Doja Cat y los presentadores inaugurales del programa, Bette Midler y Dan Aykroyd.

¿Quiénes están nominados?

SZA recibió seis nominaciones a los MTV Video Music Awards 2023. (Annie Noelker / For The Times)

Este año, las mujeres dominaron las principales categorías de los VMA: vídeo del año y artista del año. Swift y SZA, ambas nominadas al premio mayor de la noche, obtuvieron ocho y seis nominaciones, respectivamente.

Con cinco nominaciones cada uno, le siguen Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo y Sam Smith.

Otros nominados incluyen Ice Spice, Peso Pluma, Lana Del Rey, Kendrick Lamar, Karol G y Blackpink.

¿Quiénes estarán actuando?

Karol G actuará en los MTV Video Music Awards 2023. (Rob Grabowski / Invision / Associated Press)

MTV anunció su primer bloque de artistas el martes. Los nominados Demi Lovato, Karol G, Måneskin y Stray Kids se encuentran entre los artistas que traerán su música al Prudential Center.

Se anunciarán más artistas más cerca del espectáculo.

¿Cómo puedo votar?

Los fanáticos pueden votar por sus artistas favoritos hasta 10 veces al día en el sitio web de los MTV VMA.

