Nicky Jam entrega la Beca Prodigio a un joven pianista latino para apoyar sus estudios musicales

La Fundación Cultural Latin Grammy otorgó la Beca Nicky Jam al joven pianista dominicano Leomar Cordero durante una presentación realizada este jueves en la ciudad de Miami, donde también se hizo entrega de otras becas a jóvenes latinos de diferentes partes del mundo.

La Beca Prodigio que a lo largo de varios años ha sido patrocinada por grandes figuras de la música latina como lo han sido Sofia Carson (2022), Juanes (2021), Julio Iglesias (2020), Emilio y Gloria Estefan (2019), Carlos Vives (2018), Miguel Bosé (2017), Juan Luis Guerra (2016) y Enrique Iglesias (2015), contó en esta oportunidad con el patrocinio del cantante puertorriqueño Nicky Jam, quien hizo entrega de esta ayuda económica con un valor máximo de $200,000 dólares al joven Cordero, quien gracias a este aporte podrá ayudarse a cursar una licenciatura a partir de este otoño en el Berklee College of Music de la ciudad de Boston.

De acuerdo a la fundación, “Cordero, un músico de 19 años de La Romana, fue seleccionado por el Comité de Becas entre un grupo muy competitivo de cientos de solicitantes de todo el mundo”. Desde que se creó, la Fundación Cultural Latin Grammy ha asignado más de $9.3 millones de dólares entre becas, subvenciones, instrumentos musicales y programas educativos en todo Estados Unidos e Iberoamérica.

“Ser testigo del poder de la música que nos une a todos, ser parte de las vivencias de Leomar (Cordero), es un honor que no puedo describi”. — Nicky Jam/ Cantante

En un comunicado, Raquel “Rocky” Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin Grammy, dijo que desde la creación de la Fundación hace casi una década, la misión ha sido apoyar y cultivar a la próxima generación de creadores de música latina. “Con la extraordinaria generosidad de respetados artistas musicales como Nicky Jam, tenemos el singular privilegio de fomentar la educación de generaciones futuras de creadores y preparar el terreno para que den rienda suelta a sus sueños, y continuar el rico legado de la música latina”, señaló Egusquiza.

Para el cantante urbano Nicky Jam, cuyas canciones se han escuchado más de 14,500 millones de veces en YouTube y 1,100 millones de veces en Spotify y es uno de los artistas más reconocidos del género urbano, el poder unirse a la Fundación Cultural Latin Grammy para hacer entrega de esta beca ha sido una inmensa alegría. “Se trata de más que una beca; es una sinfonía de sueños que armonizan con la dedicación. Ser testigo del poder de la música que nos une a todos, ser parte de las vivencias de Leomar, es un honor que no puedo describir [...] Felicitaciones, Leomar. Deja que tu música pinte al mundo de colores que solo puedes imaginarte con el corazón”, señaló el ganador del Latin Grammy Nicky Jam y conocido por sus grandes éxitos musicales como “Travesuras “,”El perdón”, “Hasta el amanecer” y muchas más.

Por su parte, Cordero expresó estar muy agradecido con la Fundación Cultural Latin Grammy y con el artista urbano por compensar sus esfuerzos y los demás músicos jóvenes que recibieron esta ayuda que fortalece el amor infinito que sienten por la música y su cultura. “Tengo el compromiso de sacarle el mayor partido a esta fabulosa oportunidad y dejar un impacto perdurable en el mundo de la música”, señaló el joven dominicano.

Entre los 43 jóvenes músicos que recibieron las Becas Talento para Matrícula figuran los jóvenes Gabriel Américo, guitarrista de Brasil; Camilo Astiazarán, guitarrista de Uruguay y Olivia Soler Espinosa, intérprete del tres cubano y es originaria de Cuba.

En cuanto a las Becas de Asistencia para Matrículas, resultaron favorecidos, entre otros, tres músicos de origen latino que estudiarán en nuestra área, como lo son el pianista peruano Juan Diego Alván Madueño, quien asistirá a Los Angeles College of Music, el joven percusionista Estevan Olmos, que estudiará en la University of Southern California (USC) y la joven cantante colombiana María Insuasti, quien ingresará a la Concordia University de Irvine, California. Los tres recibieron un máximo de $10,000 dólares para pagar la matrícula de la universidad a la que asistirán.

Otros de los jóvenes afortunados podrán asistir con apoyo para sus matrículas a instituciones como Berklee College Of Music, Tecnológico de Monterrey, Faculdad de Música Souza Lima, Manhattan School of Music, Chicago College of Performing Arts, Boston Conservatory, entre otras instituciones del país y fuera de la Unión Americana como el Conservatorium van Amsterdam de Holanda, entre otros.

La Fundación Cultural Latin Grammy señaló además que Cordero, al igual que Alván Madueño, Olmos, Insuasti y todos los demás beneficiarios de la Beca Talento para Matrícula y de Asistencia para Matrícula, tendrán la oportunidad de unirse una vez que concluyan sus estudios a la recién creada red de exalumnos de la Fundación Cultural Latin Grammy denominada “Scholarship Alumni Network”, que ofrece a los graduados oportunidades de ser mentores de actuales becarios, hacer contactos con profesionales del sector, tener acceso a eventos y recursos exclusivos, además de hacer aportes a la comunidad.