Luego de 46 años de trayectoria, Los Temerarios se despedirán con una gira

Gira de Despedida

Los Temerarios

22 de sep. Albuquerque NM

23 de sep. Denver, CO

29 de sep. Oakland, CA

07 de oct. Fort Myers, FL

08 de oct. Miami, FL

12 y 13 de oct. New York, NY

14 de oct. Bridgeport, CT

03 de nov. Fresno, CA

04 de nov. Anaheim, CA

11 de nov, McAllen, TX



MEXICO (2024)

14-15 de nov. Ciudad de México

22 de feb. Aguascalientes

23 de feb. San Luis Potosı

2́4 de feb. Torreón

29 de feb. Monterrey

26 de abr. León

27 de abr. Queretaro

10 de may. Mérida

11 de may, Cancún

24 de may. Puebla

25 de may. Oaxaca

31 de may. Mexicali

01 de jun. Tijuana



CENTROAMERICA (2024)

08 de mar. El Salvador

09 de mar. Honduras

10 de mar. Guatemala

15 de mar. Nicaragua

16 de mar. Costa Rica