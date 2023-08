Camilo ‘palpita’ un nuevo ritmo al compás combinado del español y el punjabi

El cantante colombiano Camilo, ganador de cinco Latin Grammy y tres veces nominado al Grammy, ha decidido cruzar las fronteras culturales y sorprender con una colaboración musical al lado del artista de Urban Desi y estrella del cine de Bollywood Diljit Dosanjh, logrando una combinación de idiomas, ritmos y sentimientos que seguramente darán mucho de qué hablar.

“Palpita” es el título de esta composición que lanza este jueves, la cual repleta de sonidos poco conocidos en este lado del mundo, pero que al ser escuchados con detenimiento te pueden llevar a través de un camino en el que dos culturas se abrazan y son capaces de hacerte vibrar.

En este tema, el artista colombiano interpreta su parte en español, mientras que Diljit lo hace en el idioma punjabi, lo cual confirma, una vez más, que la música puede unir a las personas y crear conexiones significativas sin que el idioma sea un impedimento.

Punjabi o Punyabi es una lengua indoeuropea del subgrupo de las lenguas indoiranias y de la familia indoaria, que se habla en la región de Punjabi (entre India y Pakistán). Es hablada por aproximadamente 100 millones de personas. Proviene de los dialectos prácritos, y es inusual entre las lenguas indo-arias (y las lenguas indoeuropeas en general) en su uso del tono léxico.

Y si escuchas el tema varias veces en esta lengua de seguro se te quedará tatuado en el alma. “Siempre he sentido fascinación por la cultura y la tradición de la India”, dijo Camilo en un comunicado al referirse a esta colaboración con la estrella Diljit Dosanjh.

“Tuve la oportunidad de ir allí (ndia) y me enamoré. Años después me impresiona mucho lo que está pasando con la música Punjabi y cómo artistas como Diljit están sacando su tradición, su música y su sonido para todo el mundo. Diljit es un artista al que yo admiraba mucho antes de tener la oportunidad de trabajar con él, entonces cuando se extendió el puente para hacerlo fue una gran sorpresa para mí”, agregó el cantante de éxitos como “Desconocidos”, “Si me dices que sí” y “Ni me debes ni te debo”, entre otros.

Para Camilo el haber trabajado con Dosanjh en el estudio de grabación “fue un aprendizaje tremendo porque tuve la oportunidad de ver su riqueza en las melodías, su riqueza humana, su corazón inmenso y el de su equipo. Es un tema que me hace sentir orgulloso no solo por la canción como tal, sino por lo que representa para mi carrera y en lo que estamos construyendo entre su país y el mío”, agregó.

Diljit Dosanjh y Camilo unen idiomas y culturas en “Palpita”. (Sony Latin Music)

Para Diljit esta colaboración ha sido también una experiencia verdaderamente enriquecedora. “La música tiene esta extraordinaria capacidad para unir culturas y crear conexiones entre las personas, y esta colaboración ejemplifica eso de manera hermosa. Trabajar en este proyecto ha sido una alegría absoluta, y espero con ansias compartir nuestra fusión musical latino X punjabi con el mundo”, dijo el artista, quien espera que esta canción tenga la fortuna de unir y llevar alegría a los que la escuchen.

El sencillo marca la segunda canción de verano de Camilo para Coke Studio, que previamente fue presentado en la canción de Jon Batiste “Be Who You Are (Real Magic)” con otros artistas de renombre mundial como NewJeans, J.I.D y Cat Burns.

“Be Who You Are (Real Magic)” fue la primera canción que oficialmente inauguró la segunda temporada de la campaña mundial Coke Studio.

El video de “Palpita” al que tuvimos acceso antes de su lanzamiento, nos muestra el encuentro que tuvieron estas dos figuras en un estudio de grabación para grabar el tema, pero lo cierto del caso es que el video oficial será filmado posteriormente para ser visto en las plataformas de streaming próximamente.

El lanzamiento de ‘Palpita” llega luego de que Camilo encabezará dos festivales de música en Japón por primera vez en su exitosa carrera, donde tuvo como acompañantes a su esposa Eva Luna y sus suegros, el reconocido cantante Ricardo Montaner y la productora y directora Marlene Rodriguez. Esta experiencia en el milenario país le sirvió a Camilo para disfrutar del reconocimiento de los medios por su poder de convocatoria de miles de personas.