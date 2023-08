Muere Don Browne, expresidente de la cadena Telemundo

El Gerente General de WTVJ y ex Presidente de la Cadena Telemundo, Don Browne, falleció a la edad de 80 años. Tenía cáncer cerebral.

La noticia se dio a conocer hoy a través de Noticias Telemundo. “Falleció lamentablemente Don Brown, quien fue Presidente de Telemundos Communications Group de 2005 a 2009. Don Brown fue el arquitecto del modelo de producción del contenido original de Telemundo, lo que llevó a la cadena a un desempeño de rating sin precedentes y se estableció como el segundo mayor proveedor mundial de contenido en español. Además se ganó una reputación nacional por su liderazgo en el reclutamiento y desarrollo profesional de mujeres y minorías. Descanse en paz”, reseñaron en la pantalla de la cadena Telemundo.

Su partida generó de inmediato reacciones entre las personalidades que trabajaron a su lado y conocieron su labor dentro de la cadena. Una de ellas fue la ex presentadora del programa Al Rojo Vivo, María Celeste Arrarás. “Descanse en paz el querido y admirado Don Brown, ex Presidente de la cadena Telemundo, quien siempre creyó en mí y me brindó grandes oportunidades. A pesar de no ser latino invirtió sus energías en el mercado hispano porque siempre tuvo fe en su potencial. Siempre peleó para que la televisión en español se le diera su debido lugar en la industria. Hoy perdimos a un grande”, señaló la comunicadora puertorriqueña en su cuenta de Instagram.

“Siempre fue amable y también experimenté ese apoyo de su parte cuando comencé en Telemundo. Que hermoso cuando las huellas que dejas son positivas. Descanse en paz: publicó la actriz puertorriqueña Karla Monroig, quien inició en Telemundo como antagonista en la telenovela “Dame chocolate” en 2007.

Para Browne, el modelo de establecer una programación original se dio porque su visión era poner fin a la dependencia de estudios extranjeros para su programación en el horario estelar, transformando por completo la cadena y convirtiéndola en un modelo de negocios en el que producía su propio contenido, mientras se mantenía a la vanguardia de la tecnología. Además no sólo supervisó las 14 estaciones de la cadena, sino también la división de Programación, Telemundo Studios, Noticias y Deportes.

La partida de Don Browne, ex presidente de Telemundo Communications Group, genera reacciones entre profesionales que trabajaron con él durante su gestión en la cadena de programación de habla hispana. (Marco Ugarte/ASSOCIATED PRESS)

Browne, quien nació en Toms River, Nueva Jersey y asistió a la Universidad de Carolina del Sur gracias a una beca de fútbol, inició en esa casa de estudios su camino al periodismo mientras amaba también los deportes.

Sammy Sadovnik, reconocido narrador y comentarista de fútbol, quien formó parte del equipo de Telemundo que estuvo al frente de la cadena en el Mundial de Rusia y de Catar junto a Andrés Cantor y Carlos Hermosillo, también reaccionó ante la partida de Browne. “Un gran líder, apoyó también a nuestro departamento de deportes en una etapa donde pudimos transmitir a la Selección Mexicana y a tantos otros equipos de la liga de México. Un abrazo y mi más sentido pésame a su esposa y familia en general. QEPD”, publicó el locutor de origen peruano.

Don Browne también fue el responsable de Telemundo Internacional y Telemundo Cable, así como de las iniciativas, ventas y marketing de Medios Digitales de Telemundo. Durante su gestión como presidente, la cadena Telemundo se destacó por generar un alto rating de sus producciones que estaban hechas para latinos en los Estados Unidos.

“Oh cuanto lo siento. Un gran caballero. Tengo gratos recuerdos de Don Browne. Mi más sentido pésame a su familia y a todos los que tuvieron el honor de conocerlo”, reaccionó Isolda Peguero, reconocida periodista de Nueva York y ex reportera de la cadena Telemundo.

Antes de ser nombrado como presidente de la cadena Telemundo en 2005, Brown venía de haber realizado una destacada labor en NBC, donde ingresó en 1979 como jefe de la oficina de NBC News en Miami. Más tarde se convirtió en un alto ejecutivo de NBC News y fue ahí precisamente donde Browne se esforzó por apoyar las carreras de nuevos talentos al presionar a NBC News para atraer a más mujeres y minorías en el equipo. Luego de una gestión impecable, Browne fue designado como gerente general de WTVJ, la estación de propiedad y operación de NBC en Miami.

Yvette Miley, ejecutiva de NBC News, comentó en el sitio web de NBC South Florida que Brown era de los que creía en el periodismo de calidad. “Pero lo más importante es que sabía que grandes personas podrían contar grandes historias con apoyo, tutoría y entrenamiento”, señaló.

El sitio web de People en español publicó que Browne había perdido a su esposa en 2021 por cáncer y tras esa lamentable ausencia, Browne también fue diagnosticado de cáncer cerebral.

A Brown le sobreviven sus dos hijos, Christopher y Ryan, la esposa de Christopher y sus dos nietas.