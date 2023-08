Un fin de semana largo para disfrutar con buena música y tradición

Los padres y abuelos latinos vibramos en la época de los 80 desde nuestros países con agrupaciones como Air Supply y estrellas como Michael Bolton. Hoy verlos en concierto desde el escenario del Hollywood Bowl es como un sueño para muchos. Es que se trata de pesos pesados del rock romántico que se unen en una noche de melodías icónicas y éxitos inolvidables. “All Out of Love” y “Lost in Love” de Air Supply, los convirtieron en estrellas de toda una generación, mientras que la voz característica y la vulnerabilidad emocional de Michael Bolton lo llevaron a lo más alto de las listas con éxitos ganadores de un Grammy como “When a Man Loves a Woman” y “How Am I Supposed to Live Without You”. No te lo puedes perder.

El Hollywood Bowl tendrá en su escenario al grupo de los 80 Air Supply y Michael Bolton en concierto. (Michael Robinson Chavez / Los Angeles Times

)