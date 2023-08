Ellas serán las homenajeadas en ‘Leading Ladies of Entertainment’ de La Academia Latina de la Grabación

La chilena Mon Laferte posa durante su paso por la alfombra roja del evento dedicado a la Persona del Año 2019, Juanes. Ella será una de las homenajeadas en la ceremonia “Leading Ladies of Entertainment 2023”.

La cantautora chilena Mon Laferte, ganadora de varios Latin Grammy y nominada al Grammy; Róndine Alcalá, fundadora de RondenePR, la agencia de relaciones públicas de música y entretenimiento que trabaja al lado de figuras como Ricky Martin, Camilo, Los Temerarios, Luis Fonsi y muchos más; Simone Torres, productora vocal e ingeniera nominada al Grammy y Ana Villacorta López, SVP Marketing y Promoción de Sony Music Entertainment México, son las cuatro figuras femeninas que han sido elegidas por La Academia Latina de la Grabación como las celebridades homenajeadas en la ceremonia “Leading Ladies of Entertainment” de 2023.

Este programa que fue creado hace siete años para reconocer la labor de mujeres profesionales con conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento latino, celebrará su edición 2023 en Sevilla, España el próximo 13 de noviembre como parte de los principales eventos de la Semana del Latin Grammy.

A lo largo de sus carreras estas mujeres han hecho aportes importantes y han inspirado a las nuevas generaciones de líderes en la industria, por lo cual La Academia Latina de la Grabación ha decidido que serán ellas las homenajeadas en la edición del 2023. “Este diverso grupo de mujeres sobresalientes y exitosas ha hecho grandes contribuciones a la música latina”, dijo a través de un comunicado Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

Igualmente Abud manifestó que celebrar a estas figuras los llena de mucho orgullo y el hecho de “celebrarlas con ésta y otras iniciativas que buscan impulsar la paridad de género” los impulsa a reconocer “el destacado papel que juegan las mujeres en la industria del entretenimiento”.

La presentación de esta mención reconocerá de esta manera a Norma Monserrat Bustamante Laferte, conocida en la industria como Mon Laferte, una destacada cantautora y artista visual, cuya historia comenzó con la interpretación de canciones populares en las calles de Viña del Mar, en la costa central chilena, durante su adolescencia, así como su participación en realities donde interpretaba a estrellas consagradas de la música.

Mon Laferte encabeza el grupo de Mujeres Líderes que serán homenajeadas por La Academia Latina de la Grabación. (Raul Roa/ Los Angeles Times en Español)

Su crecimiento y su gran oportunidad profesional la continuó en México, país que la recibió con los brazos abiertos y fue la plataforma que la impulsó a lanzar de manera independiente sus dos primeros discos, “Desechable” y “Tornasol”. Años después llegó el aclamado álbum “Mon Laferte Vol.1, con el que conquistó no solo a un público cada vez más fiel, cariñoso y grande, sino también varias nominaciones a los Latin Grammy. Desde entonces ya nadie la pudo detener.

Nuevos éxitos continuaron en su carrera hasta llegar a “1940 Carmen”, su séptimo disco que fue nominado al Grammy al igual que su antecesor titulado “Seis”, ambos publicados en 2021.

Hoy por hoy, Mon Laferte se destaca como una artista con una visión que va más allá de los géneros y las formas de hacer música. La experimentación, el vencer el miedo al ensayo y error, la constancia y su talento la han convertido en una de las artistas latinoamericanas más queridas e influyentes del mundo.

Rondine Alcalá ha sido parte fundamental en la relación entre los medios y celebridades como Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Laura Pausini, Los Temerarios, Luis Fonsi, Soraya, Natalia Lafourcade, Pablo Alborán, Jesse & Joy y Camilo, entre otros. (The Latin Recording Academy)

Por su parte, Róndine Alcalá empezó su carrera de Relaciones Públicas en 1999 trabajando para la gira internacional “Amarte es un placer” del cantante Luis Miguel. Al poco tiempo, fue la publicista principal de una renombrada firma de Los Ángeles, donde fue la creadora de campañas de medios y publicidad para figuras internacionales como Alejandro Sanz, Shakira, Maná, Robi Draco Rosa, Enrique Iglesias, Ricardo Arjona, Sin Bandera, Alejandro Fernández y Julieta Venegas.

Alcalá, nacida en Venezuela, ha promovido la carrera de artistas globales como Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Laura Pausini, Los Temerarios, Luis Fonsi, Soraya, Natalia Lafourcade, Pablo Alborán, Jesse & Joy y Camilo, así como también ha trabajado para productos corporativos desde la base de su propia agencia.

Simone Torres, ingeniera y productora Simone, ha compartido su talento en la elaboración de los álbumes de grandes celebridades como Cardi B, Camila Cabello, Becky G y Anitta. (The Latin Recording Academy)

Entre tanto, la ingeniera y productora Simone Torres, ha compartido su talento en la elaboración de los álbumes de grandes celebridades como Cardi B, Camila Cabello, Becky G y Anitta.

Otros logros notables incluyen la producción vocal de “Motivation” de Normani y la ingeniería de “I Like It” y “Be Careful” de Cardi B. Recientemente ha trabajado con Becky G en varios discos, incluido su último sencillo titulado “La Nena”.

Torres está convencida que su papel es ayudar a tender puentes entre los aspectos técnicos y creativos del proceso musical. Graduada de Berklee College of Music,Torres es conocida por su destreza en la producción vocal y más allá del estudio, trabaja con organizaciones para crear espacios seguros que fomenten la participación de mujeres jóvenes y personas de género expansivo en busca de carreras musicales.

Ana Villacorta López comenzó a transitar el camino de la música en 1981. Tras un breve paso por RCA, trabajó durante más de una década en EMI como directora de desarrollo internacional en España.

Ana Villacorta acompañó las carreras de Rocío Durcal, Julio Iglesias, Thalía, Fito Páez, Tony Bennett, Maná, One Direction, Vicente Fernández, entre otros. (The Latin Recording Academy)

En 1993 asumió el cargo de directora regional de Mercadeo en EMI y se mudó a México. Cinco años después ingresó a BMG como directora de Mercadeo de Ariola. Tras la fusión con Sony, asumió la dirección de Mercadeo, y en 2015 regresó a México como vicepresidenta sénior.

Durante su trayectoria acompañó las carreras de Rocío Durcal, Julio Iglesias, Héroes del Silencio, Thalía, Fito Páez, Tony Bennett, Maná, One Direction, Vicente Fernández, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Reik, Carlos Rivera y Camila.

De acuerdo a La Academia Latina de la Grabación, la participación de selectos patrocinadores y sus aportes para retribuir lo recibido y crear oportunidades para generaciones futuras, son “unos de los principales pilares del programa, y Leading Ladies of Entertainment se ha asociado con “She Is The Music”, entidad internacional sin fines de lucro dedicada a aumentar el número de mujeres en la música, y la Fundación Cultural Latin Grammy, para colaborar en un programa de mentoría”, cuyo programa comienza a partir de hoy y se extiende hasta el 29 de septiembre de este año.