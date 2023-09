Carlos Santana, protagonista de una nueva película, tiene mayores aspiraciones: ‘Voy por el Premio Nobel’

“Ya no estamos en Tijuana”, declara un sonriente Carlos Santana, casi al comienzo de Carlos, el nuevo documental sobre su vida de pobre a rico.

Esta afirmación se ve reforzada por el hecho de que el guitarrista pionero del rock latino lo dijo sentado en el patio de su elegante casa de Las Vegas, con vistas a un exuberante campo de golf.

Pero aunque este ganador de 10 premios Grammy ya no reside en la ciudad fronteriza entre Estados Unidos y México donde creció —desde los 7 años—, Tijuana sigue muy presente en él.

Ese punto se enfatiza en Carlos, que se estrena el sábado en ciudades seleccionadas de todo el mundo, incluidas Tijuana y San Diego. Tras proyecciones públicas adicionales el domingo y el miércoles, se estrenó el viernes.

“Mi Tijuana es ahora el mundo”, dijo el bigotudo guitarrista. “Vivo en tres lugares distintos de este planeta y todos son la misma casa, solo que en una habitación diferente”.

Santana y su segunda esposa, la batería de la banda Santana Cindy Blackman Santana, tienen casas en Kauai, en la bahía de San Francisco y en Las Vegas, ciudad donde se rodaron varias entrevistas para Carlos.

Carlos, estrenada por Sony Pictures Classics, fue dirigida por Rudy Valdez, ganador de dos premios Emmy. Fue producida por Ron Howard y Brian Grazer, cuyos anteriores créditos cinematográficos juntos van desde Apolo 13 y la oscarizada Una mente maravillosa hasta los documentales The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, Jay-Z: Made in America y Pavarotti.

Un punto culminante de Carlos es el material que muestra de su tema con su banda, su padre músico, José, y el grupo de mariachis de su padre durante sus dos conciertos consecutivos de 1992 en la Plaza de Toros de Tijuana junto al mar.

En una escena posterior, el Santana actual observa absorto una entrevista televisiva a su padre —realizada en español— grabada en aquel concierto hace 33 años.

José Santana murió en 1997. Decididamente, no era un fan de la música rock, pero sí de su hijo. El visible impacto que sus comentarios filmados tienen en su afamado hijo, décadas después de su muerte, explican una de las escenas más silenciosamente emotivas de Carlos.

“El propósito, para mí, de esta película es hacer que mi madre y mi padre se sientan orgullosos, y mis hermanas e hijas”, dijo Santana.

“¡Me gusta hacer felices a las mujeres! Y también a la gente de Sudamérica, porque soy uno de los pocos artistas (latinos) que ha sido global durante tanto tiempo como yo y (que es) reconocido en Japón, Irlanda —en cualquier parte-—como una persona multidimensional, como Bob Marley y John Lennon. Ellos aportaron al planeta unidad, armonía y unidad, y eso es lo que yo aporto”.

Más recientemente, Santana provocó cierta polémica en un concierto reciente en Nueva Jersey. En unos comentarios posteriormente criticados como ofensivos para la comunidad transgénero, dijo “... una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. Eso es todo. Lo que quieras hacer en el armario, es asunto tuyo. Me parece bien”.

Posteriormente, Santana emitió una disculpa pública por sus comentarios, diciendo: “No reflejan que quiera honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas. Soy consciente de que lo que dije hirió a la gente y ésa no era mi intención. Sinceramente me disculpo con la comunidad transgénero y con todas las personas a las que ofendí”.

Cuando se le preguntó si quería añadir algo más a esos comentarios durante esta entrevista, el veterano músico fue breve y directo.

“Creo en lo que cada uno lleva en el corazón”, dijo Santana, “y en las decisiones que toma”.

Rock, sí - mariachi, no

Carlos Santana posa para un retrato el viernes 16 de junio de 2023 en Nueva York. (Foto Drew Gurian/Invision/AP) (Drew Gurian/Invision/AP)

Las decisiones tomadas han desempeñado un papel fundamental a lo largo de su vida.

Una clave fue rechazar, a los 12 años, la música de mariachi que tocaba con la banda de su padre en Tijuana. En su lugar, eligió el rock y blues liberador que oyó tocar en un parque de Tijuana al pionero del rock mexicano Javier Bátiz y su banda, The TJs, a la que pronto se uniría el joven Santana.

“Cuando Javier tocó esa nota (de guitarra), ¡fue como un ovni!”. se maravilla Santana en la película. “Me quedé hipnotizado... Seguí a Javier, como un cachorro, durante tres años”.

El impulso para que Santana rechazara el violín y la música de mariachi vino de su madre, Josefina, fallecida en 2009.

“Aquel momento en que escuché a Javier en el parque fue otro de esos regalos de mi madre”, afirmó Santana. “Me cogió de la mano y me llevó al parque. Y en cuanto oí el sonido que tenía Javier supe, en ese mismo instante, que eso era lo que yo sería y que eso es todo lo que sería.

“Así que decidí aprender lo que Javier tocaba, que era (música de) Little Richard, B.B. King y Ray Charles. Y después, en San Francisco, empecé a escuchar a John Coltrane y Miles Davis”.

Cuando era un joven adolescente en la banda de Batiz, Santana tocó en una serie de clubes nocturnos y locales de striptease de Tijuana. En una entrevista del Union-Tribune de 2000, recordaba con cariño haber trabajado junto a prostitutas, aunque Carlos no las menciona.

“Ni siquiera las llamo prostitutas”, aclaró Santana. “Las llamo strippers, porque trabajábamos en locales de striptease. No importa la terminología, son señoras, hermanas, madres, que hacen lo que hacen para alimentar a sus hijos. Y los domingos por la mañana se visten, impecablemente, de blanco y van a la iglesia con sus hijos. Aprendí mucho de ellas.

“Nos enseñan a juzgar y condenar, y a meternos en ‘lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto’, y yo no veo las cosas así. Solo veo energía, y me adentro en ella (para lograr) una gloriosa energía divina.”

En una entrevista concedida en 2003 al Union-Tribune, Santana también recordó con cariño sus visitas a San Diego cuando era adolescente, diciendo: “Íbamos... a una tienda de música (del centro) llamada Apex. Yo solo babeaba ante las guitarras y decía: ‘¡Oh, mira esa! ¡Mira qué forma tiene! Algunos babean por Playboy; yo babeaba por las guitarras”.

Pero en Carlos, revela que fue durante una de sus visitas a Apex cuando sufrió por primera vez el racismo. Tres marineros de la tienda le llamaron “frijol (improperio)”, cuenta en la película.

Cuando se le pidió que explicara esa experiencia, Santana dijo: “Al principio, ni siquiera sabía que las palabras iban dirigidas a mí. Porque era un niño, ¿y qué sabía yo? La forma en que me lo presentaron me hizo darme cuenta de que América no era solo tarta de manzana y Roy Rogers.

“Había otra cara que era muy hiriente para los negros, los indios y cualquier otra persona (de color). He aprendido que... en vez de amargarte, no te lo tomes como algo personal. Ahora siento que (su racismo) no iba dirigido a mí, sino que era un reflejo de su forma de ser”.

Carlos Santana (Drew Gurian/Invision/AP)

Santana ha liderado su banda homónima desde su creación en 1966 en San Francisco, a donde su familia se había trasladado desde Tijuana. El grupo saltó al estrellato internacional tras su actuación en el festival de Woodstock de 1969. Santana ha dirigido más de 30 formaciones de la banda desde entonces.

Como era de esperar, el tema principal de la entrevista de Carlos es su homónimo. Dos de sus hermanas, su segunda esposa y el magnate de la industria discográfica Clive Davis ofrecen citas de apoyo. Fue Davis quien contrató a Santana para su primer álbum con Columbia Records en 1969 y le convirtió en una estrella. Y fue Davis quien lo fichó para Arista Records a finales de los años noventa y lo convirtió en una superestrella.

El primer álbum de Santana para Arista, “Supernatural”, ha vendido cerca de 30 millones de copias en todo el mundo. Impulsado por varios singles de éxito, como “Smooth” y “Maria, Maria”, le granjeó una nueva generación de fans. En 2013, fue galardonado con el Kennedy Center Honors junto a Herbie Hancock, Shirley MacLaine, Billy Joel y la estrella de la ópera Martina Arroyo.

Santana planea ahora dos nuevos álbumes. Uno incluirá canciones escritas con amigos músicos como Quincy Jones y Marcus Miller. En el otro colaborará con Orianthi, exguitarrista de Carrie Underwood y Alice Cooper. El 1 de noviembre, él y su banda reanudarán su residencia de conciertos de varios años en House of Blues Las Vegas con ocho actuaciones ese mes. Les seguirán 24 actuaciones más en el mismo local entre enero y mayo.

Carlos Santana posa para un retrato en Nueva York. (Drew Gurian/Invision/AP)

Santana, de 76 años, habló libremente durante esta entrevista. Los siguientes extractos se han editado para mejorar la longitud y la claridad.

P: No se me ocurre ninguna leyenda del rock que tenga una pequeña foto enmarcada de Jesucristo encima del amplificador de su guitarra en cada uno de sus conciertos. ¿Qué te inspiró a hacerlo?

R: Lo he hecho durante los últimos 20 o 30 años. Desde el principio siempre he sentido (en mis conciertos) como si estuviera tocando en el salón de mi casa y tuviera una foto de Jesús, o de Visnú, o de Krishna, o de Sri Chinmoy. Me recuerdan una vocación, una conciencia y un propósito superiores para tocar música.

P: Si alguien te hubiera dicho en 1969 que —en 2023— habría un documental cinematográfico sobre ti y que la marihuana sería legal en California, ¿qué te habría parecido más improbable?

R: Es una buena pregunta. Probablemente hacer mi película.

P: ¿Por qué?

R: Porque (los productores de Hollywood) no suelen inclinarse por hacer películas sobre personas que tienen un éxito constante. He visto que invierten más a menudo en películas sobre víctimas que caen en desgracia, y entonces las recogen y hacen una película sobre ellas. Supongo que la gente de Hollywood está programada para esa mentalidad de víctima, que vende más que el triunfo y la alegría.

P: Pero tú has tenido dolor en tu vida. Tu padre dejó a tu madre por otra mujer. Creciste en la pobreza en Tijuana, donde sufriste abusos sexuales de niño. Experimentaste el racismo.

R: Bueno, todo el mundo en este planeta pasará por algo. Dios me creó y yo no soy lo que me pasó. Tengo constantemente un disolvente en el cerebro para disolver los pensamientos oscuros, lastimosos, negativos y de autodesprecio. Los convierto en gratitud y sigo adelante.

ARCHIVO - Carlos Santana toca en el Festival de Música BottleRock de Napa Valley, en Napa, California, el 26 de mayo de 2019. (Amy Harris/Invision/AP)

P: ¿Fue una epifanía para ti perdonar a la persona que abusó de ti?

R: Solo era el momento de hacerlo. Porque no podía seguir adelante cargando con un cadáver al que estás atado. Así que decidí enviarlo a la luz. Si lo enviaba al infierno, me iría al infierno con él. Soy libre y estoy limpio.

P: Tú eres el sujeto de esta película, no el director. ¿Cuánto interactuaste con el director?

R: Interactué con él lo suficiente para —no utilizaré la palabra “controlar”— estar realmente presente y lúcido.

P: ¿Qué no querías que la película existiera?

R: En lo que no quería entrar sería en la disolución de mi matrimonio. Porque fue muy doloroso y personal. En cambio, quería honrar a mis hijos y a mi (primera) esposa, porque somos una familia y hemos creado juntos unos hijos preciosos.

P: ¿Qué aprendiste de ti mismo con la película?

R: Aprendí que es posible soñar cuando eres joven, que es posible presentar ese sueño a tu madre y que es posible alcanzarlo.

P: Varias de las leyendas del rock con las que te criaste en los años sesenta murieron jóvenes a causa del consumo de drogas. ¿Por qué no caíste tú presa de las drogas?

R: Quería parecerme más a John Coltrane que a una estrella del rock and roll que huele muy rancio y tiene un aspecto patéticamente cansado. Lo vi y decidí seguir a mi corazón; creo que se llama disciplina espiritual. Me ha servido de mucho, porque tengo mejor aspecto que mucha gente de mi edad y ¡muchas neuronas encendidas! Es como si mi vida fuera devoción, dedicación, disciplina y dieta. Esas son las “cuatro D”.

P: Tu primera mujer, Deborah, te hizo prometer que no fumarías marihuana en casa cuando tus hijos crecieran. Ahora tienes tu propia línea de cannabis. ¿Sigues fumando hierba?

R: De vez en cuando, no como antes. Más bien en ocasiones especiales. Ya no es algo cotidiano. Estoy tan colocado por lo que leo, y por la compañía que tengo, que —en este momento— si lo hiciera todos los días me hundiría, y no crecería. Y a mí me gusta crecer, ser feliz y divertirme.

P: Cuando hablamos el año pasado, en 2022 dijiste que planeabas encabezar un concierto para recaudar fondos este año en Tijuana.

R: Ha evolucionado desde que hablé contigo entonces. Ahora, veo que me llegan $7000 millones para poder crear instituciones en Tijuana, Mexicali, Nogales, Lahaina y otros lugares, en todo el mundo, para alimentar y vestir a la gente, para darles valores espirituales, no religión ni política. El principio rector es vivir en este planeta para el mayor bien de todos los seres humanos. Si tienes ocasión, visita el sitio web de Three Square. Esa (organización sin fines lucrativos con sede en Nevada) lleva 15 años alimentando y ayudando a la gente, y eso es exactamente lo que yo quiero hacer. Así pues, pido a Dios y a los filántropos que den $7 mil millones. Ya sé exactamente cómo se distribuirán y utilizarán ....

P: ¿Cómo te gustaría que te recordaran?

R: Como un ser humano que marcó una verdadera diferencia. Definitivamente hay una forma de acabar con las bombas nucleares, una forma de que lleguemos —como seres humanos— y desmantelemos esa mentalidad de miedo. Quiero que se me recuerde, bueno, no aspiro al trofeo Heisman. Aspiro al Premio Nobel.

P: Al final de Carlos, dices: “¡Vamos a comer tacos!”. ¿Los comiste? ¿De qué tipo?

R: Tacos de pollo... ¡y tequila!