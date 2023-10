A William Levy le dijeron ‘Vuelve a mi’ y ahora está de regreso con una desgarradora historia y en buena compañía

Antes de comenzar su carrera como actor de telenovelas, series y películas cinematográficas, el cubano William Levy se dio a conocer como uno de los participantes en el reality “Protagonistas de novela” que transmitió la cadena Telemundo en coproducción con una empresa colombiana. Al finalizar el proyecto, Levy no resultó lo suficientemente interesante para la cadena estadounidense para formar parte de sus siguientes proyectos y lo “dejó ir”.

Al salir de esa vitrina, Levy tuvo la oportunidad de prepararse más actotralmente y lo hizo también al lado de quien fue sería después su compañera de vida y madre de sus dos hijos Christopher Alexander y Kailey Alexandra, la también actriz Elizabeth Gutierrez, a quien Levy conoció en el reality televisivo.

Pero el destino lo llevó a probar suerte en México donde Televisa le dio la oportunidad que estaba esperando. Así comenzó a fortalecer su nombre y a ganarse la confianza y aceptación de los ejecutivos y de las fanáticas que lo apoyaron desde entonces adonde llegaron sus propuestas, hasta el punto de llegar a protagonizar las producciones más exitosas de la cadena mexicana al lado de figuras como Maite Perroni y Jacqueline Bracamontes, entre otras. Pero eso solamente fue el principio para este actor que creció en Hialeah, Florida al lado de una madre trabajadora que supo sacarlo adelante como obrera en una fábrica, algo que desde siempre Levy admiró de su progenitora y que le sigue agradeciendo hasta el día de hoy.

Con una carrera consolidada, los sueños de este actor de 43 años de edad, lo llevaron igualmente a buscar sus propios proyectos y así crear no solamente oportunidades laborales en el cine como productor, escritor y protagonista, sino también para otros directores, productores, actores y demás personas del mundo de la gran pantalla. Celebridades como Kate del Castillo (La Reina del Sur, Bad Boys, No Good Deed, 33, Trade, Hunting Ava Bravo) y Eugenio Derbez (Coda, Valet, Dora, Overboard, Latin Lover, Instructions not Include) lo han hecho también en este competitivo universo, lo cual se ha convertido en el camino a seguir para alcanzar el reconocimiento y crear sus propias oportunidades para los latinos que son la minoría más grande en este país, pero los menos representados en la industria de este lado del mundo.

William Levy, encarna a Santiago, un hombre que fue encarcelado por un crimen que no cometió y al salir 5 años después conoce a Nuria, una joven madre a la que le han secuestrado a su hijo. Ahora Santago se convierte en su apoyo emocional en la búsqueda del niño Andrés. (Telemundo)

Hoy luego de varios años y de alcanzar el reconocimiento, William Levy entra por la puerta grande a la cadena estadounidense, hermana de NBC, para protagonizar el nuevo proyecto de Telemundo, “Vuelve a mí”, un título muy apropiado para el actor que al parecer no los convenció en aquella oportunidad cuando se daba a conocer como aspirante a ganar el reality de RCN en coproducción con Telemundo que la audiencia estadounidense pudo ver en el 2002 y que ahora muchos podrían considerar como el regreso de Levy a Telemundo, cuando en realidad no es así. “De hecho es la primera vez que trabajo con Telemundo en sus estudios y para ellos. Era parte de Telemundo con una coproducción de Colombia. Pero después ahí me dejaron ir. Hay que ser sincero, no les fui en ese momento muy interesante”, le comentó Levy con una sorisa dibujada en el rostro a los Angeles Times en Español.

“Vuelve a mí” es una cruda producción dramática que toca temas fuertes de la realidad como el secuestro, el abuso y maltrato a las trabajadoras en una textilera de una ciudad fronteriza, el dolor que siente una mujer que no puede ser madre, el difícil proceso de la adopción y otras temáticas con las que se podría identificar la audiencia desde este lunes 9 de octubre a las 9p.m. en un estreno de dos horas.

En un encuentro en Los Ángeles durante la presentación del estreno de esta serie dramática ambientada en la Ciudad de México y Ciudad Juárez donde comparte créditos con Samadhi Zendejas, Kimberly Dos Ramos, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia, Laura Flores, Christian de la Campa, Carlos Mata y el niño André Sebastián, Levy nos habló de su personaje Santiago en esta serie y todo lo que ha sido su recorrido y las oportunidades que el mismo se ha abierto como actor, productor y que hoy le permite regresar a la pantalla con un proyecto que le exigió mucho emocionalmente por la seriedad de los temas que son tocados.

Esta entrevista con William Levy fue editada y condensada para mayor claridad.

“Killing Sarai” (2019) o en español conocida como “En Brazos de un asesino”, marcó tu debut como productor y a la vez protagonista de esta película ¿Cómo lo manejaste?

Fue un gran reto que yo quería hacer. Quería probar que ya estaba preparado en ese momento para hacer mis propios proyectos, escribiendolos también porque fui parte de los que escribió la adaptación para el español. Pero llevar un proyecto como ese era, para mí, muy importante porque si no lo hacía me iba a quedar mirando al mar. De hecho tuve la suerte de que una de las principales del casting de Telemundo fue una de las que me ayudó a hacer ese proyecto de ‘Vuelve a mi’. Y me sentí muy contento, porque (“En Brazos de un asesino”) fue un proyecto muy difícil de hacer, si supieras lo muchísimo que me costó hacerlo en República Dominicana, pero lo logramos. Y el nivel de producción que teníamos para llevar a cabo el proyecto no tenía nada que ver con lo que se mostró. El nivel se veía muy por encima de lo que teníamos, entonces para mi era muy importante que el público tuviera un proyecto muy bien cuidado y con respeto.

Hablando con Kate del Castillo y Eugenio Derbez, dos actores reconocidos ya en el cine de Hollywood, me han comentado que ellos prefieren crear sus propios proyectos y ofrecerlos en lugar de sentarse a esperar un trabajo en la pantalla, ellos se crean la oportunidad y es exactamente lo que tú has hecho como una manera demostrar que los latinos podemos hacerlo aquí sin el apoyo de los grandes estudios ¿no?

Exactamente, ese es el punto que acabas de tocar. Conocer el mercado y trabajar acá te empiezas a dar cuenta que somos la audiencia más grande que va al cine, somos la audiencia más grande acá y somos los menos representados, entonces cómo te explicas eso. Por ahí otros se quejan de que no tenemos mucho trabajo y la verdad es que los latinos somos los menos representados. Entonces en vez de quejarnos lo que hacemos es crear oportunidades. Y yo fui, como lo han hecho ellos, a crear oportunidades para nuestra gente, porque crear oportunidades de lo que tú quieres hacer es también crear oportunidades para otra gente, más trabajo para directores, más trabajos para actores, escritores, productores, para todo el mundo y eso es algo que a mi me llena y me da muchísima satisfacción.

Además de haber participado en proyectos como actor en producciones de drama en inglés como “Addicted” y “Term Life” o de ciencia ficción con “Resident Evil: The Final Chapter”, también has hecho cintas de romance como “South Beach Love”, además de comedia en espanol como “El Fantasma de mi Novia y “Cinderello”, todos son géneros muy diferentes ¿Como te manejas para esos cambios entre el drama y la comedia sin perder credibilidad?

(La comedia) no es lo que más me gusta, pero me gusta hacer todo tipo de cosas y llevarle al público cosas diferentes. Una de las cosas que a mi me llevó a hacer ‘Vuelve a mi’ es que lleva romance, drama, acción y muchas cosas en un mismo proyecto. En otros proyectos de comedia es comedia y hay mucho de una misma cosa, pero en proyectos como lo fue “Montecristo”, “Café con Aroma de Mujer” o “Vuelve a mi” son proyectos con los que te encuentras con todo tipo de cosas y emocionalmente me siento muy identificado porque sé que conociendo a mi público desde hace años sé que van a recibir un proyecto en el cual se van a sentir identificados con él como lo son el secuestro de un niño, madres que no pueden tener hijos y quieren adoptar un niño, lo difícil que es llevar a cabo este proceso y esas son cosas que me llamaron la atención específicamente de este proyecto.

Hablemos de tu personaje Santiago en esta serie ‘Vuelve a mi’. Sabemos que sale de la cárcel después de 5 años por un crimen que no cometió y ahora se enfrenta a una nueva realidad en la que se da cuenta que en la empresa de su familia ocurren situaciones irregulares ¿Cuál es entonces su perfil psicológico?

Es un personaje cuyo perfil es totalmente diferente al hombre que entró y luego salió de la cárcel. Es un hombre que llega acusado de algo no cometió, es una injusticia lo que ha estado viviendo y luego de perder 5 años de su vida sale porque no hay suficientes pruebas para seguir encarcelados, sale con mucha sed de justicia y em dio de todo esto encuentra al personaje de Nuria (Samadhi Zendejas) del cual empieza a sentir algo muy profundo emocionalmente, pero llega a su vida durante un momento en el que ella está pasando algo muy grave y emocionalmente está muy mal, le acaban de secuestrar a su hijo y a ellos los une realmente una tragedia y pasa a formar parte de su vida totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver un las historias de amor en la que todo empieza lindo, pero aquí todo comienza feo.

Wiliam Levy como Santiago en una escena dentro de la cárcel donde fue recluido por un crimen que no cometió. (Getty Images by Telemundo)

El secuestro es un tema delicado y muy real. En Ciudad Juárez donde se desarrolla esta trama, a diario se registran situaciones de violencia y secuestros. Telemundo siempre se ha caracterizado por llevar producciones que tienen mucho que ver con lo que está ocurriendo en la realidad ¿Algunos hechos están basados en hechos reales actuales?

Muchas de las cosas que pasan en la trama son reales y en cualquier parte del mundo. En este caso lo estamos haciendo en México y sí son cosas que han pasado muy reales, de hecho están tocando temas que han pasado en historias anteriores con personajes claves que la gente los ha visto en la vida real y cuando los vean aquí se darán cuenta de lo que estamos hablando en esta serie. No te puedo decir porque lo van a ver y se van a dar cuenta.

En el caso de la frontera, se habla de inmigrantes. Hace poco secuestraron a varios ecuatorianos y guatemaltecos por parte de los llamados coyotes y como eso muchas cosas más ocurren en ese lugar.

Son temas muy delicados la verdad y por eso cuando los tratas de hacerlo con mucho respeto porque por ejemplo el secuestro de un niño hay padres y madres que han pasado por esto y la verdad no se lo deseo a nadie, pero tienes que tomarlo con mucha responsabilidad porque no queremos en ningún momento que sientan que estamos tomando este tipo de temas a la ligera, porque no es ligero, es una responsabilidad a la hora de llevar una emoción a la escena con lo que un verdadera pasa cuando esto sucede emocionalmente, no te puedes quedar corto. Son temas que como actor te llevan a un nivel que sí te sientes afectado y llevarlo a cabo tú te agota muchísimo.

Durante la premier, el elenco y la productora ejecutiva del proyecto Karen Barroeta otuvieron un encuentro con un afortunado grupo de seguidoras de William Levy que viajaron desde varios lugares del mundo. (Telemundo)

Compartes créditos con el personaje que interpreta Samadhi, quién es Nuria, la madre a la que le secuestran su hijo y es una mujer obrera de bajos recursos y llega tu personaje de Santiago, un ex convicto, para apoyarla en su tragedia ¿Cómo ves la manera en la que los escritores recrearon esta relación para que no sea una situación de tanto drama y dolor y al final se logre un equilibrio?

Hay temas que se tocan de mi personaje, quien a través de ella, se da cuenta que en la empresa de su familia se están llevando a cabo situaciones muy injustas, osea el trato a las trabajadoras, a estas mujeres que realmente están siendo esclavizadas, que son cosas reales que están pasando en muchas empresas, entonces mi personaje empieza a darse cuenta lo que está pasando a través de ella porque lo está padeciendo, así que se mete a la empresa como si n o fuera parte de la familia de los dueños, entonces así logra descubrir muchos maltratos que están viviendo estas mujeres que no les pagan bien, no les dan una buena alimentación, ni descanso y él empieza a ver todas estas cosas que están pasando y empieza a trabajar en base a eso para que se les haga justicia. Al final la serie está tocando de arriba a abajo temas reales muy enfocados en la mujer.

Ya lo veo.

Me parece algo muy bonito. Tengo una madre muy trabajadora que trabajó en una fábrica en Hialeah donde yo crecí en Miami para poder darnos de comer, entonces son temas que en lo personal me siento muy identificados con ello.

Samadhi Zendejas (Nuria) y André Sebastián en una escena detrás de cámaras de ‘Vuelve a mi”. (Getty Images by Telemundo)

Samadhi viene de interpretar papeles muy exigentes, como el de Jenni Rivera en “Mariposa de Barrio” y el de una reclusa en “Enemigo Íntimo”, papeles muy exigentes emocionalmente hablando. Es la primera vez que trabajan juntos ¿Cómo fue la interacción entre ustedes?

Nos fue muy bien, muy buena. La verdad ella hizo un gran esfuerzo, ella no trabajó con un apuntador y es muy difícil trabajar de memoria cuando hackers 20 o 25 escenas al día y ella lo llevó de la mano conmigo muy bien. Yo le dije ‘por favor no usemos apuntador’ yo trabajo de memoria todo el tiempo, entonces a ella le gustó mucho la idea y lo hizo al cien por ciento. Esto no tiene nada que ver con que el que usa apuntador está mal, no, lo que pasa es que hacerlo sin apuntador es un poco difícil para tantas escenas al día. Ella además es una chava muy dedicada y lo hizo sin problemas. Hizo un trabajo muy serio, muy natural. Y la verdad estoy muy complacido de haber trabajado con ella. Me pusieron al lado de una compañera increíble.

Cómo ves el cambio de mentalidad de los canales de televisión actualmente en español al ser flexibles en que un actor se pueda ver en programas de cadenas rivales, porque antes no sucedía eso ¿Será que se vieron obligados a hacerlo ante el auge del streaming?

Las mentes están un poco más abiertas que antes. Es muy difícil hoy en día esos temas de exclusividad porque hay tanta, tanta competencia que no puedes hacerlo. Porque si vas a excluir a alguien de otras oportunidades vas a tener que pagar bastante, si no no hay forma de excluirlo. Antes tú decía ’están ellos y nosotros, blanco y negro’ y ahora hay todos los colores y eso es bueno para todos proque puedes ser parte de esta familia y mañana trabajar con los compañeros de al lado, no pasa nada.

Yo sé que tú lo has vivido ¿Cómo lo sentías?

Lo veo como parte de lealtad, para mi vida es muy importante la lealtad, si hay personas que inviertes en ti, tú le debes lealtad a esas personas como todo en la vida. Eso es algo de principios y yo siempre lo vi de esa forma

William Levy en una escena de ‘Vuelve a mi” junto a Ferdinando Valencia y Ximena Herrera. (Getty Images by Telemundo)

¿Como actor y productor cómo ves la inclusión de la Inteligencia artificial dentro los proyectos en la pantalla?

Está dificil. Te puede facilitar muchas cosas, pero es un peligro y está un poquito dura la cosa, uno lo usa para tomar ideas de lo uno y lo otro, pero no puedes excluir a la gente real a la hora de llevar a cabo un proyecto no se debería. Tú no puedes dejar a la gente sin trabajo. Hoy en día tú vas a lugares y veías que antes había gente trabajando en los tolls cuando pasabas manejando y te cobraban, ahora ya no hay gente trabajando. Antes ibas a diferentes lugares y veías gente trabajando y ahora ya no hay gente, hay máquinas. Vas a los aeropuertos y en las tiendas lo haces tú solo, estamos viviendo entre las máquinas. Ahorita ya casi no hay trabajos para los actores, todo son muñequitos, todo es artificial, ya no necesitan actores, esto está candela aquí.