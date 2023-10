Tekashi 6ix9ine arrestado en República Dominicana por presunta agresión a productores musicales

Tekashi 6ix9ine fue arrestado durante el fin de semana en la República Dominicana bajo sospecha de agredir a dos productores musicales en medio de un aparente conflicto que involucraba a su novia y compañera intérprete, Yailin La Más Viral.

Agentes de la policía nacional arrestaron el viernes al rapero neoyorquino, cuyo nombre real es Daniel Hernández, en el Hotel Balcones de la ciudad dominicana de Sánchez, según un comunicado policial emitido el domingo. La policía identificó a las víctimas como Cristian Anthony Rojas y Nelson Alfonso Hilario García.

No quedó claro de inmediato si Hernández, de 27 años, había obtenido representación legal en la República Dominicana.

Un grupo de fanáticos que lo vitoreaban se encontraron con Hernández en la cárcel cuando los oficiales rápidamente arrastraron al rapero esposado a las instalaciones, según un video publicado en las redes sociales.

Imágenes de seguridad que circularon en línea y fueron publicadas por TMZ mostraron los momentos previos a los presuntos ataques. El video muestra a cinco personas, algunas con pasamontañas negros y uno de los cuales las autoridades creen que es Hernández, entrando y saliendo del estudio. El video del arresto de Hernández lo muestra con un pasamontañas negro.

Dos productores musicales habían acusado al intérprete de golpearlos el viernes en un estudio de música en La Vega, según informó Diario Libre, con sede en Santo Domingo. Hernández supuestamente se presentó en el estudio con otros cuatro hombres alrededor de la medianoche, preguntando por su novia, Yailin, informó Diario Libre. Ella había estado en el estudio grabando una canción con el productor Diamond La Mafia, según el informe, y luego se fue antes de que llegara Hernández.

La policía no reveló el motivo sospechoso del presunto ataque, pero Diamond La Mafia dijo que Hernández había estado “celoso” de él y Yailin. Una de las víctimas, que habló con la publicación, dijo que necesitaba cirugía para reparar su mandíbula lesionada.

La policía de República Dominicana también tenía una orden de arresto contra una segunda persona cuya identidad no fue revelada, según el informe.

El viernes por la noche, las autoridades habían obtenido una orden de arresto para Hernández, quien acordó por teléfono entregarse a la policía, según Dominican Today. Los informes anteriores de que Hernández intentó evadir a las autoridades saliendo del país en un jet privado no estaban confirmados.

En marzo, Hernández fue hospitalizado después de que varias personas lo agredieran en un gimnasio en Lake Worth, Florida. Un video gráfico obtenido por NBC6 South Florida mostró a varios hombres arrinconando a Hernández en un baño y pateándolo. El video también muestra al rapero, de 26 años, saliendo del baño con la cara ensangrentada. Más de una semana después, la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach anunció el arresto de tres personas bajo sospecha del asalto. No se reveló el motivo del ataque.

El rapero, conocido por su cabello arcoíris, tatuajes faciales y estridentes éxitos de rap de SoundCloud, incluidos “Gummo” y “Fefe”, fue arrestado en 2015 en Nueva York bajo sospecha de participar en la grabación y distribución de un video en el que un niño de 13 años -La anciana realiza actos sexuales, según Jezabel, que obtuvo la denuncia penal. Ese año se declaró culpable de un cargo de utilizar a un niño en un acto sexual y en 2018 fue sentenciado a cuatro años de libertad condicional, informó CBS News.

También en 2018, Hernández fue arrestado por segunda vez en Nueva York y enfrentó cargos penales federales que incluían conspiración para cometer asesinato y robo a mano armada y por su asociación con Nine Trey Gangsta Bloods, conocida por las autoridades como una pandilla callejera violenta.

Hernández originalmente enfrentaba más de 40 años de prisión, pero optó por cooperar con los fiscales federales y testificó contra sus compañeros pandilleros a cambio de una sentencia más leve. Fue sentenciado a dos años de prisión en 2019 y se le concedió la libertad anticipada al año siguiente, debido a la propagación de COVID-19.

Desde su liberación, 6ix9ine ha regresado a los escenarios y a su lujoso estilo de vida. También es el tema del documental de Hulu de 2021 “69: The Saga of Danny Hernandez”.

