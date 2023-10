Taylor Swift mantiene al público en una neblina lavanda, supera a ‘Killers of the Flower Moon’

“Taylor Swift: The Eras Tour” se mantuvo en el primer puesto de taquilla por encima de “Killers of the Flower Moon”.

En su segundo fin de semana, “Taylor Swift: The Eras Tour”, estrenada a través de un acuerdo de distribución directa con AMC Theatres, demostró que el poder estelar de Swift era demasiado para Paramount Pictures y el drama épico debut de Apple “Killers of the Flower Moon”.

La película del concierto de Swift, que batió récords, obtuvo 31 millones de dólares para un total norteamericano de 129,8 millones de dólares, mientras que “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese, dirigida por Leonardo DiCaprio, recaudó 23 millones de dólares, según estimaciones de la firma de medición Comscore.

“Killers of the Flower Moon” igualó las primeras proyecciones de taquilla que estimaban que la película recaudaría entre 20 y 30 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

A nivel internacional, la película de tres horas y media de duración recaudó 44 millones de dólares, según estimaciones de los estudios.

El drama criminal marca la sexta colaboración entre Scorsese y DiCaprio y obtuvo el tercer mejor fin de semana de apertura en la historia laboral del dúo. La película fue superada por “Shutter Island”, que recaudó 41 millones de dólares en 2010, y la película sobre la mafia ganadora del Oscar “The Departed”, que recaudó 27 millones de dólares en 2006. “Killers of the Flower Moon” superó a “The Wolf of Wall Street” de 2013 ($18 million), “Gangs of New York” de 2002 ($9.1 million) y 2004’s “The Aviator” de 2004 ($858,000).

Completando los cuatro primeros lugares de la taquilla nacional este fin de semana se encuentran “The Exorcist: Believer,” de Universal Pictures, que recaudó 5,6 millones de dólares en su tercer fin de semana para un total norteamericano de 54,2 millones de dólares, y “PAW Patrol: The Mighty Movie”, que recaudó 4,45 millones de dólares en su cuarta entrega para un acumulado norteamericano de 56 millones de dólares.

Dirigida por Scorsese, “Killers of the Flower Moon” se basa en el libro de no ficción del mismo nombre de David Grann de 2017 , que documentó los asesinatos de miembros de la nación Osage en la década de 1920 después de que se descubrió petróleo en las tierras del grupo indígena. Además de DiCaprio, el elenco de la película incluye a la estrella emergente Lily Gladstone, el antiguo colaborador de Scorsese, Robert De Niro, Jesse Plemons, el ganador del Oscar Brendan Fraser, Tantoo Cardinal y John Lithgow.

La imagen con clasificación R obtuvo una impresionante puntuación de 92% en el sitio de agregación de reseñas Rotten Tomatoes y obtuvo una calificación A- del público encuestado por CinemaScore.

“Cualesquiera que sean sus triunfos y errores, revelaciones y puntos ciegos, ‘Killers of the Flower Moon’ los aborda todos honestamente”, escribe el crítico dek cine del Times Justin Chang.

“Y si ‘Killers’ descalibra mal su equilibrio de perspectivas, también descubre, en los recovecos luminosos de la interpretación de Gladstone, una cualidad de contemplación que inunda y modula maravillosamente los ritmos más rápidos y frenéticos de Scorsese”, continúa Chang. “Esta es la obra de un cineasta que, con 80 años y un lugar permanente en el panteón a sus espaldas, no tiene nada más que demostrar y mundos enteros aún por descubrir.”

En quinto lugar en la taquilla nacional quedó la reedición de la película de Disney de 1993 “Pesadilla antes de Navidad”, que recaudó 4,1 millones de dólares. El relanzamiento coincide tanto con el 30 aniversario de la película como con los días pico de la temporada espeluznante a medida que se acerca Halloween. El musical stop-motion de Henry Selick se estrenó con 191.232 dólares en su primer fin de semana en dos salas y recaudó 8,2 millones de dólares en su primer estreno generalizado. La película recaudó 50 millones de dólares a nivel nacional en su estreno inicial y ahora ganó más de 80 millones de dólares, incluidas numerosas reediciones.

La próxima semana se estrenarán “Five Nights at Freddy’s” de Universal Pictures, “Freelance” de Relativity Media, “Sight” de Briarcliff Entertainment y “Inspector Sun” de Viva Pictures.

