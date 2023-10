‘Five Nights at Freddy’s’ triunfa en taquilla y recauda 78 millones de dólares en su estreno

(Patti Perret / Associated Press)

“Five Nights at Freddy’s” de Universal Pictures obtuvo un gran primer fin de semana para llevarse a casa el título de campeón de taquilla.

Nada fue más aterrador este fin de semana para Taylor Swift y Martin Scorsese que “Five Nights at Freddy’s”.

La película de terror animatrónica de Universal Pictures recaudó 78 millones de dólares en taquilla en su primer fin de semana, según estimaciones de la firma de medición Comscore.

La película terminó muy por delante de “Taylor Swift: The Eras Tour”, estrenada a través de un acuerdo de distribución directa con AMC Theatres, que obtuvo 14,7 millones de dólares en su tercer fin de semana para un total de 149,3 millones de dólares en Norteamérica. La película sobre conciertos, que batió récords, mantuvo el título de campeona de taquilla durante dos semanas seguidas.

“Five Nights at Freddy’s” superó con creces las proyecciones iniciales de que recaudaría al menos 50 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

A nivel internacional, la película dirigida por Josh Hutcherson recaudó 52,6 millones de dólares según estimaciones de los estudios, para un total mundial de 130,6 millones de dólares.

“Five Nights at Freddy’s” pudo dominar la taquilla a pesar de que la película se estrenó el mismo día en el servicio de transmisión de NBCUniversal, Peacock.

La adaptación del videojuego ahora ostenta el título de mejor fin de semana de estreno para una película de terror en 2023, superando la puntuación nacional de “Scream VI” con 44,5 millones de dólares y la recaudación mundial de “The Nun II” con 88,1 millones de dólares.

Impulsada por Halloween y una inmensa base de fans, la película tuvo el segundo estreno nacional más grande de todos los tiempos para una película basada en un videojuego, sólo detrás de “The Super Mario Bros. Movie” de este año, que recaudó 146,4 millones de dólares. También obtuvo el mejor estreno de todos los tiempos para una producción de Blumhouse, superando a “Halloween”, de 2018, que comenzó con 76,2 millones de dólares.

Completando los cinco primeros lugares de la taquilla nacional estuvieron Paramount Pictures y “Killers of the Flower Moon,” de Apple, que recaudó 9 millones de dólares en su segundo estreno para un total norteamericano de 40,7 millones de dólares; “After Death” de Angel Studios, que recaudó 5,1 millones de dólares en su estreno en Norteamérica; y “The Exorcist: Believer”, de Universal Pictures, que recaudó 3,1 millones de dólares para una recaudación norteamericana de 59,4 millones de dólares.

Dirigida por Emma Tammi y basada en la exitosa franquicia de videojuegos creada por Scott Cawthon, “Five Nights at Freddy’s” sigue a un guardia de seguridad con mala suerte (Hutcherson) que acepta un trabajo en el turno nocturno en la pizzería Freddy Fazbear. la reliquia de los 80 súper espeluznante y abandonada hace mucho tiempo que estaba encabezada por su alegre banda de animatrónicos. Resulta que los títeres oxidados están habitados por espíritus sedientos de sangre, lo que deja al personaje de Hutcherson luchando por su vida, mientras intenta mantener la custodia legal de su hermana menor (Piper Rubio). La película también está protagonizada por el veterano del terror Matthew Lillard, Mary Stuart Masterson y Elizabeth Lail.

La película PG-13 obtuvo una puntuación insignificante del 25% por parte de los críticos, pero una puntuación de audiencia del 89% en el sitio de agregación de reseñas Rotten Tomatoes y obtuvo una calificación A-menos del público encuestado por CinemaScore.

“[‘Five Nights at Freddy’s’] se sale de control mientras intenta la tontería que le ha sucedido a muchas películas de videojuegos: calzar una experiencia extraña e inmersiva en los huesos de las convenciones narrativas de Hollywood”, escribe la reportera de cine del Times Jen Yamato.

“Se inclina demasiado hacia la explotación del trauma como para justificar su complicada historia, así como su duración de 1 hora y 50 minutos”, continúa Yamato en su reseña. “Para cuando se revelan los secretos finales de este sombrío misterio, incluso los sustos han perdido tanto filo como inspiración, y están menos preocupados por los monstruos animatrónicos que por los humanos entre nosotros”.

La próxima semana se estrenarán la película “Priscilla” de A24, dirigida por Sofia Coppola, y “The Marsh King’s Daughter” de Lionsgate.

