Es momento de agradecer, vibrar y cantar este fin de semana

Antes de compartir el “Día de Acción de Gracias” y después de la noche familiar, muchos eventos musicales toman por asalto nuestra área.

Hay varias opciones para escoger desde ahora hasta el fin de semana. Y no se olviden que esta lista de eventos se irá actualizando, así que puedes visitarla cada semana para enterarte de los últimos eventos y presentaciones en nuestra ciudad.

Contra Todo Pronóstico

El legendario Joaquin Sabina llega a Los Ángeles en concierto para los conocedores de la buena música. “Contra Todo Pronóstico” es el nombre de este tour de Sabina que reúne los grandes éxitos y sus más recientes canciones que son capaces de tocar el alma. Joaquín Sabina es ese cantante y poeta cuya figura ha trascendido a la categoría de mito popular gracias a una obra artística que ha universalizado la visión irreverente y pasionalmente bella de la vida, el amor y el desamor sin paliativos. Sabina llega la noche de este miércoles al escenario del YouTube Theater.

El cantautor español Joaquín Sabina llega a la sala del YouTube Theater. (Rebecca Blackwell / Associated Press)

Cuándo: 22 de noviembre, 8pm

Dónde: YouTube Theater 1011 Stadium Drive Inglewood, CA 90305

Admisión: Desde $69

Boletos en este enlace

Gabito Ballesteros y Chino Pacas

El cantante Gabito Ballesteros, una de las figuras que está destacando con fuerza en el género de la música regional mexicana se estará presentando en concierto esta semana y tendrá como invitado especial a Chino Pacas, el mismo que compartió escenario con Fuerza Regida en el BMO de Los Ángeles. El joven artista de 24 años estará interpretando sus éxitos “Lady Gaga”, “AMG”, “Vamos para allá”, “El Tsurito” y muchos más.

Cuándo: 22 de noviembre, 8pm

Dónde: Peacock Theater 777 Chick Hearn Court Los Angeles, CA 90015

Admisión: Desde $55.50

Boletos en este enlace

Música norteña y más regional

Ramon Ayala, Banda Corona Del Rey, Banda La Trakalosa, Banda Los Sebastianes, Eliseo Robles y Diego Herrera compartirán el escenario del Pico Rivera Sports Arena. “El Rey del Acordeón”, Ramón Ayala, pionero de la música norteña, encabeza este espectáculo junto a Los Relámpagos del Norte para hacer vibrar a los seguidores del género norteño.

Ramon Ayala y sus Bravos del Norte llegan a Los Ángeles con su música norteña. (Dan Steinberg/Invision/AP)

Cuándo: 22 de noviembre, 4pm

Dónde: Pico Rivera Sports Arena 11003 Ave Vicente Fernandez, Pico Rivera, CA, 90601

Admisión: Desde $110

Boletos en este enlace

Ivan Cornejo en vivo

El joven cantante que se ha convertido en todo un fenómeno de la música regional mexicana Ivan Cornejo, llega al escenario del Toyota Arena en concierto. Nacido en Riverside, California, hay que recordar que Cornejo sufrió una ruptura en la escuela secundaria lo cual le sirvió de inspiración para escribir canciones y el resto es historia. Aprendió por sí mismo a tocar la guitarra viendo tutoriales en YouTube. La primera canción que aprendió fue la versión de “La Bamba” de Ritchie Valens y hoy sus canciones han logrado millones de vistas en las plataformas digitales.

Cuándo: 22 de noviembre, 8pm

Dónde: Toyota Arena 4000 E. Ontario Center Parkway, Ontario, CA 91764

Admisión: Desde $105

Boletos en este enlace

Maná: México Lindo y Querido

La agrupación mexicana Maná regresa a la arena del Kía Forum con su espectáculo México Lindo y Querido. Fher, Álex, Juan y Sergio vuelven con sus grandes clásicos del rock en español que han marcado a millones de seguidores. El espectáculo es totalmente nuevo y se diferencia de aquella residencia que rompió récords en este monumental escenario de la ciudad de Inglewood.

Maná regresa con su espectáculo México Lindo y Querido. (Víctor Armando García)

Cuándo: 24 de noviembre, 8pm

Dónde: Kia Forum 3900 W Manchester Blvd., Inglewood, CA 90305

Admisión: Desde $62

Boletos en este enlace

Maria José en concierto

La cantante mexicana María José inició su camino musical a los 15 años, en la década de 1990, cuando se unió como vocalista a la icónica banda mexicana Kabah. Después de dejar la banda en 2006, continuó su exitosa carrera en solitario, habiendo lanzado varios álbumes de estudio hasta la fecha. Ahora llega en concierto a la tarima del Wiltern de Los Ángeles para cantar éxitos como “No soy una señora”, “Después de tu adiós”, “Culpable o Inocente”, “Arrepentida y sola” y muchas más.

Cuándo: 24 de noviembre, 7pm

Dónde: 3790 Wilshire Blvd Los Angeles, CA 90010

Admisión: Desde $39

Boletos en este enlace

Fuerza Régida en el Honda

Tras haber llenado los escenarios más imponentes de los Estados Unidos y de hacer vibrar el BMO en el inicio de su gira, ahora los muchachos de Fuerza Regida cierran el año con una presentación magistral en el escenario del Honda Center de Anaheim.

Fuerza Regida ahora se presentará en el Honda Center de Anaheim. (Lorena Endara)

Cuándo: 25 de noviembre, 7pm

Dónde: Honda Center 2695 E. Katella, Anaheim, CA 92806

Admisión: Desde $200

Boletos en este enlace

Grupo Frontera en concierto

Los ganadores del Latin Grammy traerán a Los Ángeles sus grandes éxitos musicales que le han dado un nuevo rostro al género regional mexicano. Los creadores de canciones como “Que vuelvas”, ‘Bebe Dame”, “Unx100to”, “De lunes a lunes” y muchos más ofrecerán su primer concierto completo en esta ciudad luego de un sorprendente año de grandes satisfacciones.

Grupo Frontera traerá sus éxitos al Peacock Thater de Los Ángeles. (James Carbone para Los Angeles Times en Español )

Cuándo: 25 de noviembre, 8pm

Dónde: Peacock Theater 777 Chick Hearn Court Los Angeles, CA 90015

Admisión: Desde $110

Boletos en este enlace

Otros espectáculos en escena

Festival de Los Tres Chiflados

Este fin de semana de Acción de Gracias, The Alex Film Society presentará la edición 25 anual de Los Tres Chiflados! en pantalla grande. La programación incluirá títulos clásicos como Micro-Phonies (1945), Men In Black (1934), Punch Drunks (1934), You Nazty Spy! (1940), El novio sin novia (1947) y Hoi Polloi (1935). Este es el único lugar donde los amantes de este género podrán ver a Los Tres Chiflados en copias de archivo de 35 mm proyectadas en la pantalla grande del histórico Alex Theatre de Glendale.Moe, Larry, Curly y Shemp los hará reír una vez más.

The Three Stooges: Moe Howard, Curly Howard y Larry Fine. (C3 Entertainment.)

Cuándo: 25 de noviembre, 2pm y 8pm

Dónde: Alex Theatre 216 North Brand Boulevard Glendale, CA 91203

Admisión: Desde $15.95

Boletos en este enlace

El Cascanueces

Un clásico de la Navidad para disfrutar con toda la familia. El Cascanueces es una obra musical maravillosa y una oportunidad para inspirar y compartir arte y cultura. Con música de Tchaikovsky, artistas profesionales y estudiantes luciendo hermosos trajes y formando parte de una coreografía bien montada frente a mágicos fondos digitales, este montaje es un espectáculo que no se pueden perder.

Cuándo: 26 de noviembre, 5pm

Dónde: Alex Theatre 216 North Brand Boulevard Glendale, CA 91203

Admisión: Desde $32

Boletos en este enlace

World Ballet Series: Nutcracker

El clásico navideño favorito de todos llegará al Alex Theatre esta temporada navideña. El Cascanueces, una parte fascinante de la Serie Mundial de Ballet, presenta un elenco diverso de 50 bailarines de ballet profesionales que se reúnen para darle nueva vida a esta clásica tradición navideña. Clara y el Cascanueces en una emocionante aventura nocturna de Navidad en la Tierra de los Dulces, donde la audiencia se maravillará con el famoso Vals de las Flores, la Danza del Hada de Azúcar y los personajes Madre Jengibre y Drosselmeyer.

“Nutcracker” (City Ballet of San Diego)

Cuándo: 29 y 30 de noviembre, 7pm

Dónde: Alex Theatre 216 North Brand Boulevard Glendale, CA 91203

Admisión: Desde $32

Boletos en este enlace

El último sueño de Frida y Diego

Los artistas más emblemáticos de México y amantes más tormentosos de su época saltan del lienzo en este nuevo retrato musical de la compositora ganadora del Grammy Gabriela Lena Frank y el dramaturgo, ganador del Premio Pulitzer, Nilo Cruz. Cuando un deseo desesperado en el Día de Muertos reúne a Diego Rivera con su esposa Frida Kahlo, aprovecha la oportunidad para buscar perdón. Pero Frida se niega a regresar al mundo que le causó tanto dolor, hasta que otra alma fallecida la inspira a mirar hacia atrás, al arte (y al hombre) que una vez amó. La directora residente Lina González-Granados encabeza un elenco repleto de talento internacional, incluidos Daniela Mack, Alfredo Daza y Ana María Martínez en este homenaje a uno de los romances más importantes de la historia. Los horarios de las funciones varían. El domingo 26 de noviembre y el 3 de diciembre serán a las 2pm. El 30 de noviembre, 6 y 9 de diciembre a las 7:30pm.

Guadalupe Paz como Frida Kahlo, centro izquierda, y Alfredo Daza como Diego Rivera en “El Último Sueño de Frida y Diego” de la Ópera de San Diego. (Cortesía de Karli Cadel)

Cuándo: Hasta el 9 de diciembre

Dónde: Dorothy Chandler Pavilion 135 N Grand Avenue Los Ángeles CA, 90012

Admisión: Desde $109

Boletos en este enlace

Llegó la Navidad a Disney

No es temprano para el inicio del Disney Festival of Holidays en Disney California Adventure, donde las familias podrán crear y revivir las tradiciones de la temporada más esperada del año. En esta ocasión los visitantes pueden disfrutar del colorido de la temporada hasta compartir una comida con los seres queridos mientras se vive el entretenimiento de las fiestas en el Disneyland Resort. Además del Disney Festival of Holidays, los visitantes pueden ser testigos del espectáculo nocturno “Believe... In Holiday Magic” y la caída de una “nevada” mágica en Downtown Disney District si es que prefieren pasear por esa área.

Y para nuestras familia latinas regresa Disney ¡Viva Navidad! al Paradise Gardens Park para celebrar el décimo aniversario con la música del Mariachi Divas y platillos mexicanos, como la torta rellena lo suficientemente grande para compartir una familia de 4. Para esta ocasión, Mickey Mouse, Minnie Mouse y Los Tres Caballeros lucen nuevos trajes y junto a ellos llegan los bailarines folklóricos mexicanos y los mariachis, así como varios percusionistas brasileños y la aparición especial de Mirabel, de la cinta animada “Encanto”.

‘Viva Navidad’ celebra su décimo aniversario en Disney California Adventure con música y platillos inspirados en la cultura mexicana. (Disneyland Resort/Christian Thom)

Cuándo: Hasta el 7 de enero

Dónde: Disneyland Resort 1313 Disneyland Dr Anaheim, CA 92802

Admisión: Desde $96

Boletos en este enlace

Knott’s en Navidad

La temporada navideña transforma al parque Knott ‘s Berry Farm en un paraíso invernal con miles de luces y hermosas guirnaldas. Como novedad para los visitantes de este año, la compañía de melodrama presenta un clásico reinventado de Charles Dickens titulado “A Calico Christmas Carol”. El Bird Cage Theatre también presentará la conmovedora versión de Knott del clásico cuento de amor y sacrificio de O. Henry, The Gift of the Magi, 1885.

La Navidad en Calico continúa mientras la experiencia Snow and Glow llena los edificios y caminos con miles de luces bailando al ritmo de la música navideña mientras la “nieve” cae suavemente por todo Ghost Town. El Wilderness Dance Hall se transforma en la cabaña navideña de Santa Claus, donde toda la familia puede crear recuerdos inolvidables tomándose fotos con Santa y sus amigos en Knott’s Merry Farm.

Santa Claus comparte con los visitantes al Knott’s Merry Farm. (Sean Teegarden )