Nicki Minaj lanza ‘Pink Friday 2’, 13 años después del original

El muy esperado quinto álbum de estudio de Nicki Minaj, “Pink Friday 2”, finalmente está aquí.

Lanzado el viernes, en el cumpleaños número 41 de la artista nominada en 10 ocasiones al Grammy, “Pink Friday 2” es el primer lanzamiento completo de Minaj desde “Queen” de 2018.

El álbum de 22 pistas está repleto de colaboraciones, incluyendo a Drake, Lil Wayne, J. Cole, Lil Uzi Vert, Future, Tate Kobang, Lourdiz, Skillibeng, Skeng y Tasha Cobbs Leonard.

Poco se sabía del álbum antes de su lanzamiento, lo que hace que sus sorpresas sean aún más efectivas. La primera canción, “Are You Gone Already”, incluye un sampleo de “when the party’s over” de Billie Eilish lanzada en 2019 ; “Girls Just Want to Have Fun” de Cyndi Lauper aparece en “Pink Friday Girls”.

“Everybody” con Lil Uzi Vert juega con un sampleo fragmentado del éxito de 2002 del dúo pop danés Junior Senior, “Move Your Feet”.

Debe haber algo atractivo en sacar provecho de la adictiva producción de la década del 2000, porque “Red Ruby Da Sleeve” tiene un fragmento del éxito de Lumidee “Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)” de 2003.

La realidad es, por supuesto, que Minaj es una maestra en tomar prestados sonidos inmediatamente reconocibles y hacerlos suyos con su flow idiosincrásico: pararse sobre los hombros de gigantes y ofrecer algo completamente suyo al mismo tiempo.

“Fallin 4 U” es un R&B alternativo y suave, con muchas cuerdas que harían que Enya sintiera envidia; Minaj y Drake se reúnen en “Needle”, con mucho afrobeats.

“Este álbum completo será el regalo más grande que le he dado a la humanidad hasta ahora”, dijo Minaj en una transmisión en vivo reciente. “Nunca en mi vida había estado tan enamorada de algo en lo que estoy trabajando”.

El “Pink Friday” original se lanzó en 2010, seguido de su segundo álbum, “Pink Friday: Roman Reloaded”, dos años después.

El camino hacia “Pink Friday 2” ha sido largo. Los fans sospecharon que estaba en el horizonte cuando la rapera tuiteó un simple mensaje de tres caracteres, “PF2”, en el verano de 2020. Pero no fue hasta junio pasado que Minaj anunció el título del álbum que habría salido originalmente el 20 de octubre, se retrasó dos veces.

En los días previos al lanzamiento en diciembre de “Pink Friday 2”, los fieles seguidores de Minaj, apodados Barbz, inspiraron titulares cuando crearon “Gag City”, una metrópolis rosa con IA inspirada en la portada del álbum.

En septiembre, Minaj fue anfitriona de los Premios MTV a los Videos Musicales 2023 e interpretó su sencillo soñador “Last Time I Saw You” antes de adelantar un nuevo y ardiente corte trap de “Pink Friday 2”, que ahora se revela como “Big Difference”.

“I ain’t nothing like you/ I’m on a whole other level” (No me parezco en nada a ti/estoy en otro nivel), rapeó.