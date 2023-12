Artistas latinos y otros que murieron en 2023

La actriz Raquel Welch, quien se convirtió en un símbolo sexual internacional de las décadas de 1960 y 70, murió el 15 de marzo tras una breve enfermedad, dijo su agente, Stephen LaManna de la agencia de talento Innovative Artists y que luego fue divulgado por la agencia AP. La actriz que compartió créditos con Eugenio Derbez y Salma Hayek en la cinta “How To Be a Latin Lover” y en producciones como “The Three Musketeers” que le valió un Globo de Oro, falleció a los 82 años de edad en Los Ángeles.

Raquel Welch (Kirk McKoy/Los Angeles Times)