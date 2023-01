Adam Rich, ex estrella infantil de ‘Ocho son suficientes’, muere a los 54 años

Adam Rich, the former child actor known for playing little Nicholas Bradford in the hit family sitcom “Eight Is Enough,” has died. He was 54.

Rich murió el sábado en Brentwood, confirmó a Associated Press el Departmento de Médicos Forenses del Condado de Los Angeles. La causa de la muerte estaba bajo investigación.

Adam Rich, el ex niño actor conocido por interpretar al pequeño Nicholas Bradford en la exitosa comedia familiar “Eight Is Enough”, murió. Tenía 54 años

Rich hizo su debut televisivo en un episodio de 1976 de “The Six Million Dollar Man” antes de conseguir su papel estelar como el hijo menor de la familia Bradford en “Eight Is Enough”, que se desarrolló entre 1977 y 1981. La popular serie convirtió a Rich en uno. de las mayores estrellas infantiles de la época. En los años 80 prestó su voz a Presto the Magician en la serie “Dungeons & Dragons” e interpretó a Danny Blake en “Code Red”, además de aparecer en episodios de “CHiPs”, “Fantasy Island”, “Baywatch” y otros programas.

Rich vivía con depresión y se vio acosado repetidamente por problemas legales relacionados con las drogas y el alcohol cuando tenía 20 años. Buscó tratamiento en el Centro Betty Ford en Rancho Mirage y se volvió sobrio más tarde en la vida.

En la década de 1990, Rich permitió que la ahora desaparecida revista Might de San Francisco publicara una historia falsa sobre su asesinato en un esfuerzo divisivo por mostrar un espejo de la fijación de la sociedad por las muertes de celebridades.

“Adam era simplemente un tipo maravilloso”, dijo el publicista de Rich, Danny Deraney, en un comunicado compartido el domingo en Twitter.

“Era amable, generoso y un guerrero en la lucha contra las enfermedades mentales. Adam no tenía ni un ápice de ego. No era egoísta y siempre se preocupaba por los que le importaban. Es por eso que muchas personas que crecieron con él se sienten unidas”. parte de su infancia se ha ido, y hoy está triste. Realmente era el hermano pequeño de Estados Unidos “.

Betty Buckley, quien interpretó a la madrastra de Nicholas Bradford, Abby Bradford, en “Eight Is Enough”, compartió un extenso y sincero homenaje a su “joven amiga” en Instagram.

“Lo adoraba y me encantaba trabajar con él en nuestras escenas juntos en el programa”, escribió Buckley. “Era tan dulce, divertido, fresco y natural. Nos trajo mucha alegría a todos nosotros en el programa y a nuestra audiencia.

“Adam y yo hemos seguido siendo amigos todos estos años. Su amor y apoyo siempre han significado mucho para mí. Estoy conmocionado por la noticia que recibí esta mañana de su muerte. Envío mi amor y mis más profundas condolencias a sus amigos y familiares. En los últimos años, Adam se dedicó a brindar inspiración a otras personas con enfermedades mentales y emocionales. Lo extrañaré mucho”.

Otras figuras del entretenimiento que honraron a Rich en las redes sociales incluyeron al actor y cineasta Jay Duplass, el autor Steven Rowley, el comediante y actor John Fugelsang, el actor de “Diff'rent Strokes” Todd Bridges y la actriz de “Too Close for Comfort” Lydia Cornell.

“Es casi imposible exagerar cuánto amaba ‘Ocho es suficiente’ cuando era niño”, tuiteó Rowley. “Aunque yo era el mayor de mi familia, siempre me relacioné con Nicholas, el más joven”.

“Ya no los hacen como antes”, tuiteó Duplass. “RIP Adam Rich”.

Associated Press contribuyó a este informe.