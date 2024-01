Así será la presencia hispana en los Globos de Oro de este domingo

Luego de la deslucida ceremonia del 2023, que se llevó a cabo un martes bajo la sombra todavía ominosa de la polémica suscitada por una serie de denuncias publicadas por Los Angeles Times que revelaban manejos irregulares en el seno de su administración, los Globos de Oro regresan a la acción.

Lo hacen este domingo, a través de un evento de mayor vuelo que se desarrollará en el Beverly Hilton y que será transmitido en vivo desde las 5 p.m. PT por CBS y Paramount+.

Tras una serie de acomodos que incluyen la suma de nuevos votantes (antes eran menos de 90, y ahora son cerca de 100) y que han implicado incluso la transformación de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en una institución con fines de lucro, los Globos de Oro vuelven para intentar recuperar su envidiable posición como el primer gran evento de premiación del año, respaldado por un carácter popular que no alcanza ni por asomo las cuotas de credibilidad del Oscar, pero que lo ha distinguido históricamente como una gran fiesta de apertura de temporada a la que asisten las celebridades y que, sí, celebra los logros de varios trabajos que merecen ser celebrados.

Los Globos de Oro, además, incluyen categorías televisivas, lo que amplía las posibilidad de que el talento hispano se inserte por ahí, como lo demuestran los siguientes párrafos, dedicados a resaltar la participación de nuestra comunidad en la ceremonia de mañana.

Las grandes ligas

Este año, los apartados de Mejor Película / Drama y Mejor Película / Comedia (porque los Globos tienen dos, lo que ha sido ya objeto de polémica) no incluyen a ninguna producción directamente vinculada a los nuestros. Pero, más allá de los trabajadores de la parte técnica que puedan figurar en las obras nominadas, estas cuentan con repartos en los que se inmiscuye uno que otro latino.

Para ser claros, los premios en esos mismos rubros no son para los actores, sino para los productores y los directores. Pero eso no quiere decir que no afecten positivamente las carreras de quienes se pusieron frente a las cámaras o que no les produzcan una gran emoción, como ha sido el caso de la hija de hondureños America Ferrera, quien no pasó precisamente desapercibida con el papel que tuvo en “Barbie”, el mega éxito de cartelera que ostenta nueve candidaturas, entre ellas la de Mejor Película / Musical o Comedia.

En la cinta de acción real basada en la popular muñeca de Mattel, Barrera interpretó a Gloria, una empleada de la misma compania y madre soltera que se convirtió en una suerte de icono feminista tras dar un discurso sobre las dificultades que atraviesan las mujeres en la sociedad actual y las expectativas desmedidas que se ponen en ellas. El monólogo se hizo viral.

En la categoría de Mejor Película Animada, destaca “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, una cinta animada de superhéroes dirigida por el portugués-americano Joaquim Dos Santos en la que no falta la presencia hispana y que es, de hecho, la favorita para llevarse el galardón.

En el papel, su protagonista, Miles Morales, es un descendiente de afroamericanos y puertorriqueños, aunque su voz es interpretada por Shameik Moore, un estadounidense de ascendencia jamaiquina. Sin embargo, la madre de su personaje, Rio Morales, que es boricua, es interpretada vocalmente por la ‘nuyorican’ Lauren Vélez. Por otro lado, hay un personaje llamado Spider-Man 2099 que tiene sangre de irlandeses y mexicanos y cuyos diálogos fueron encomendados al actor Oscar Isaac, nacido en Guatemala.

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” también compite en el rubro de Logro Cinematográfico y de Taquilla (que tiene ya de por sí un nombre extraño), una nueva categoría clamorosamente dedicada a celebrar el aspecto comercial y destinada a atraer a esos amantes del ‘mainstream’ que se niegan a ver propuestas complejas y que rechazan por lo tanto el visionado de otras ceremonias de premios, afectando con ello de manera significativa sus índices de sintonía.

El apartado de Mejor Película Animada incluye también a “Wish”, una producción de Disney cuya protagonista, una adolescente mediterránea de raíces africanas e ibéricas, contó para su elaboración con la voz de Ariana DeBose, la descendiente de puertorriqueños que ganó tanto el Oscar como el Globo de Oro en el rubro de Mejor Actriz de Reparto por su papel en la reciente versión cinematográfica del musical “West Side Story”, dirigida por Steven Spielberg.

En lo que se refiere a producciones habladas completamente en español o hechas en Latinoamérica, la única película que se hace presente este año es “La sociedad de la nieve” (“Society of the Snow”), el drama de supervivencia basado en el accidente aéreo de los Andes que se produjo en 1972.

El filme, que fue dirigido y coescrito por el aclamado cineasta español J.A. Bayona (“The Impossible”, “El orfanato”), se filmó parcialmente en Uruguay y contó con un reparto completamente conformado por actores uruguayos y argentinos, lo que le brindó un carácter muy distinto a la versión hollywoodense de los mismos hechos, “Alive” (1993), dirigida por Frank Marshall y protagonizada por Ethan Hawke.

La otra pantalla

Yendo ya al plano televisivo, y empezando por el talento nacido en Latinoamérica, es inevitable mencionar a Pedro Pascal, el intérprete chileno-americano que se encuentra nominado en el codiciado rubro de Mejor Actor de Serie de Televisión - Drama por su participación estelar en “The Last of Us”.

En el show de HBO que se inspira en un popular videojuego, Pascal interpreta a Joel, un sujeto no necesariamente latino y sobreviviente de una pandemia que transforma a sus víctimas en una especie de zombis descontrolados. Pese a su fuente de origen, el programa fue ampliamente celebrado por los críticos, como lo fue también la actuación del oriundo de Santiago.

“The Last of Us”, cuyo reparto incluye también al mexicoamericano Gabriel Luna, se encuentra además nominada como Mejor Serie - Drama, y redondea la participación latina con los aportes del célebre artista y productor argentino Gustavo Santaolalla, quien compuso su tema musical.

Si hablamos de actores nacidos en Estados Unidos pero de raíces aztecas, tenemos que mencionar a Selena Gomez, quien cuenta con una denominación propia en el apartado de Mejor Actriz de Serie de Televisión - Musical o Comedia debido a su presencia protagónica en “Only Murders in the Building”, donde interpreta a una improvisada investigadora criminal.

Mabel Mora, el personaje de Gomez en el show, es evidentemente latina, aunque no se profundiza nunca en su identidad cultural. De todos modos, su papel ya ha sido celebrado y ha obtenido incluso premios en otras ceremonias relativamente menores.

Además, Gomez tiene otra posibilidad directa de triunfo en su calidad de productora del mismo programa, que se encuentra adicionalmente nominado como Mejor Serie - Musical o Comedia.

Finalmente, en lo que respecta a los presentadores, los hispanos presentes en la tarima serán el comediante mexicoamericano Gabriel ‘Fluffy’ Iglesias, conocido por sus espectáculos de ‘stand-up’; el actor, comediante y animador George Lopez, igualmente mexicoamericano, y la ya nombrada Ferrera.