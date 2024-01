Esto es lo que nos dijeron los ganadores de los Globos de Oro

Todos los pecados parecen haber sido perdonados. Pese a la gigantesca polémica que se produjo hace solo tres años, y que puso seriamente en peligro su existencia, los Globos de Oro regresaron por todo lo alto y con la aprobación masiva de las mayores celebridades del cine y de la televisión, como quedó claro desde la populosa alfombra roja que antecede usualmente al evento.

En esta ocasión, la asistencia masiva de estrellas logró ese ambiente de fiesta memorable que ha resultado siempre esencial en el evento mayor de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, y que se extendió no sólo a los emocionados discursos de agradecimiento que se escucharon sobre la tarima del Beverly Hilton, sino también a la felicidad que mostraron los mismos ganadores al entrar a la sala de prensa para responder las preguntas que se les hicieron. Sus respuestas se encuentran más abajo.

Lamentablemente para los intereses de nuestra comunidad, ningún latino logró acceder a la estatuilla, pese a que las distintas categorías ofrecían posibilidades directas de triunfo para “La sociedad de la nieve” (el ‘thriller’ de supervivencia producido por España, Uruguay y Chile), Pedro Pascal (el protagonista chileno de “The Last of Us”) y Selena Gomez (la protagonista mexicoamericana de “Only Murders in the Building”),

Emma Stone (Mejor Actriz en una Película / Musical o Comedia)

Para interpretar a Bella, la protagonista de la impresionante “Poor Things”, quien actúa con una despreocupación y una inocencia que la llevan a tomar decisiones insólitas para la era victoriana en la que se desarrolla la historia, la ganadora del Oscar por “La La Land” (2016) no tuvo que apelar a experiencias personales de ninguna clase, como sucede normalmente con los actores en cualquier proceso de trabajo.

“Creo que, este caso, se trató justamente de hacer lo contrario, es decir, de olvidarme completamente de todo lo que me ha pasado, porque Bella era un personaje completamente distinto a todo lo que había hecho hasta ese momento y a todo lo que había visto”, nos dijo la intérprete.

“Se trataba de desaprender cosas en lugar de aprenderlas, y eso fue muy bello y muy liberador, aunque también muy complicado”, reconoció. “Me refiero a las cosas con las que creces viviendo en una sociedad, como la manera en que juzgas tu cuerpo, la manera en que juzgas a los demás y la vergüenza de cualquier tipo que puedes llegar a sentir. Era empezar de cero”.

Stone apareció en el estrado de la sala de prensa al lado del director Yorgos Lanthimos y de sus compañeros de reparto Mark Ruffalo y Willem Dafoe; y aunque todos ellos tuvieron muy poco tiempo para conversar con los reporteros, Lanthimos logró responder una pregunta sobre el siguiente proyecto cinematográfico que tiene entre manos, y que incluirá tanto a Stone como a Dafoe.

“Lo que podemos decir es que va a ser algo muy diferente”, señaló. “Van a ser tres historias contemporáneas con siete actores. Estamos en el proceso de edición; ojalá lo tengamos listo pronto”.

Cillian Murphy duante su llegada la ceremonia de los Globos de Oro. (Jordan Strauss/Invision/AP)

Cillian Murphy (Mejor Actor en una Película / Drama)

¿Cuál era la tragedia mayor de Oppenheimer?, se le preguntó una vez que se colocó ante el micrófono para responder interrogantes. “Creo que era una persona compleja, contradictoria, arrogante y brillante a la vez”, dijo inicialmente el actor irlandés. “Yo lo interpreté tratando de rescatar su lado humano, tratando de que fuera la audiencia quien decidiera lo que debía pensar de él, porque nunca juzgo a los personajes de los que me encargo”.

“Hay muchas maneras de estudiarlo; existe mucha información suya en línea, y hablé con personas que habían asistido a sus conferencias”, explicó. “Lo que terminé presentando fue una síntesis de lo que observé, de lo que estaba en el guión y de algunos aspectos míos, supongo. De todos modos, esto no era un documental, lo que quiere decir que lo que se ve es nuestra versión de los hechos”.

Paul Giamatti (Mejor Actor en una Película / Musical o Comedia, por su papel en “The Holdovers”)

En “The Holdovers”, Paul Giamatti interpreta a Paul Hunham, un estricto profesor que trata de imponer su disciplina sobre adolescentes naturalmente revoltosos. En la vida real, el destacado actor estadounidense asegura haberse portado correctamente durante su época de estudiante, pese a que no era un santo.

“Cuando estaba en la secundaria, me gustaba faltar a algunas clases”, recordó. “Pero lo hacía para irme a la biblioteca y ponerme a leer libros de ciencia ficción y de terror, que es un género que me encanta; ‘Texas Chainsaw Massacre’ es probablemente mi película favorita. No sé si eso me hace calificar como rebelde”.

Al ser preguntado por su cercanía con las “Meditaciones” del emperador romano Marco Aurelio, que adquieren un rol importante en la cinta de Alexander Payner -su personaje llega incluso a regalar copias a mansalva-, Giamatti aseguró no haber leído esos textos en mucho tiempo.

“Los leí en la universidad, es decir, dentro de un contexto académico, que no es precisamente lo más emocionante”, dijo. “Sigo pensando que son el mejor libro de autoayuda que puedes encontrar, pero no sé si se los regalaría a alguien”.

Paul Giamatti con su premio. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Da’Vine Joy Randolph (Mejor Actriz de Reparto por “The Holdovers”)

La actriz que saltó a la fama por sus papeles en “Dolemite Is My Name” (2019) y “The United States vs. Billie Holiday” (2020) manifestó su satisfacción por estar asistiendo a la ceremonia, que se sentía “como una fiesta más grande de lo que normalmente es después de todo lo que pasó con la pandemia”.

Preguntada por lo que la motivó a aceptar el trabajo que la llevó a interpretar a la esforzada cocinera de un internado que se encuentra afectada por la muerte de su hijo adolescente, Randolph aseguro que, al leer el guión escrito por David Hemingson, quedó encantada con el personaje que le tocaba debido a “su autenticidad, sus deseos de lucha, sus ganas de conquistar el mundo en medio de limitaciones y tribulaciones”.

“También me gustó la manera en que se la mostraba como una mujer que tenía que sobrevivir en un mundo de hombres, siendo además una persona de color”, expresó. “David hizo un trabajo magnífico al escribir esta historia, y Alexander Payne hizo lo mismo al dirigirla, estableciendo además una gran labor de colaboración”.

Ali Wong (Mejor Actriz en una Miniserie o Película para Televisión, por “Beef”)

La hija de una madre vietnamita y de un padre chino-americano, que interpretó en “Beef” a una empresaria que se enfrentaba de manera feroz a un descendiente de coreanos interpretado por Steven Yeun tras un desacuerdo automovilístico que llegaba a mayores, celebró haber ganado su Globo de Oro poco antes de que lo hiciera Yeun en la categoría masculina correspondiente.

“Trabajamos muy duro para hacer este show, y poder celebrar juntos de este modo es realmente increíble”, dijo ella, antes de echarle una mirada al voluminoso trofeo que llevaba en sus brazos. “Ahora, tengo que encontrar un lugar seguro para poner esto, porque tengo dos hijos pequeños y esto es pesado, como si fuera un arma medieval”.

“Después de los tiempos turbulentos que hemos vivido y de la huelga de actores, llegar a esto es increíble”, añadió. “Me la he pasado de gira, haciendo ‘stand up’, y no he hecho nada en lo que respecta a la actuación desde ‘Beef’. Cuando me propusieron participar en la serie, pensé que no podría hacerlo debido al reto que representaba el papel para mí, por lo que estar siendo reconocida ahora de este modo se siente maravilloso”.

Una escena de “Anatomy of a Fall”. (Le Pacte)

Justine Triet (directora y coguionista de “Anatomy of a Fall”, Mejor Película en Lengua No Inglesa y Mejor Guión)

Más allá de su victoria en el rubro extranjero, la realizadora de la excelente cinta francesa que cuenta la historia de una mujer enfrentada a una acusación judicial de homicidio tras la trágica muerte de su esposo expresó su sorpresa absoluta por la inclusión de su cuarto largometraje en el apartado de Mejor Película / Drama (que terminó dándole la victoria a “Oppenheimer”). “La verdad es que suena como algo completamente imposible, pero me hace muy feliz”, comentó ante los reporteros la cineasta europea.

Preguntada por las dificultades específicas del rodaje, Triet mencionó en primer lugar la escena que muestra a los protagonistas Sandra (Sandra Hüller) y Vincent (Swann Arlaud) enfrascados en una discusión que se hace cada vez más intensa e hiriente. “El problema no eran tanto las palabras que se decían, sino sobre todo el posicionamiento de los actores y saber hasta dónde debían llegar con su fuerza interpretativa”, detalló.

“Pero también fue difícil la escena en la que Milo [el joven actor que interpreta al hijo de Sandra y Vincent] da su último testimonio ante la corte”, agregó. “En ese momento, él ya había crecido, había cambiado y se había dado cuenta de cosas de las que no se daba cuenta antes. Tomó tiempo encontrar el ‘mood’ adecuado”.