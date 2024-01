Cómo las 10 nominadas al Oscar a mejor película podrían hacer sus presentaciones finales para ganar

No se acaba hasta que se acaba. Lo dijo Yogi Berra. La cantó Lenny Kravitz. Y para las nueve películas nominadas junto a “Oppenheimer”, la abrumadora favorita a mejor película, es un mantra.

Oye... a estas alturas de la temporada de premios hace dos años, nadie pensaba que “CODA” iba a ganar el Oscar. Las mentes pueden cambiar. Se pueden ganar corazones. No es demasiado tarde para realizar algunos movimientos nuevos.

Con eso en mente, a medida que nos acercamos a la recta final antes de que comience la votación final, veamos los mensajes que las películas nominadas podrían estar enviando para persuadir a los miembros de la academia a mirar en su dirección.

Jeffrey Wright, estrella en “American Fiction”. (TIFF)

‘AMERICAN FICTION’

Te gustamos. ¡Realmente te gustamos! Hemos ganado premios del público en festivales de cine de Toronto, Middleburg, Mill Valley y Savannah. Y cuando ves la película, entiendes por qué. Es una sátira, pero no demasiado mordaz y, en términos de tiempo en pantalla, no demasiado, porque la película es en realidad más un drama familiar. Saldrás con una sonrisa en el rostro y sin sentirte mal contigo mismo. ¿No suena bien?

Sandra Huller, estrella en “Anatomy of a Fall”. (Le Pacte)

‘ANATOMY OF A FALL’

Napoleón no debería haber invadido Rusia. Lo sabemos gracias a Ridley Scott. También sabemos que Francia tomó otra mala decisión al no presentar “Anatomía de una caída” al Oscar al largometraje internacional. Pero aún no es tarde para ofrecer una corrección, amigos, y sentimos que ya estamos a mitad del camino. Además de la nominación a mejor película, nos diste nominaciones para los más importantes: director, guión, actuación principal y edición de la película. Sólo “Oppenheimer” y “Poor Things” también lo consiguieron. Y ninguno de ellos tenía un border collie que ganó el premio Palm Dog en Cannes. La Palme D’Or y el Palm Dog? ¡Viva Francia!

Kate McKinnon , estrella en “Barbie”. (Warner Bros. Pictures/Warner Bros. Pictures)

‘BARBIE’

No parece importar lo que hago

siempre soy la número dos

¿Suena familiar? La historia de Ken es la historia de Greta Gerwig. Ahora es la única cineasta que ha tenido sus tres primeros largometrajes en solitario, “Lady Bird”, “Mujercitas” y “Barbie”, nominados a mejor película. Sin embargo, sólo consiguió una nominación por dirección de ese grupo. ¿Cómo funciona? Te contamos cómo funciona. Hollywood sigue siendo un club de chicos, e incluso si haces una película tremendamente inventiva sobre un juguete que recauda más de 1.400 millones de dólares en taquilla, sigues relegado a un segundo plano. Todo porque un grupo de hombres de la academia encontró la película demasiado sermoneadora y un poco amenazante. ¡Justicia para Greta! Si “Argo” pudo ganar el premio a la mejor película después de que Ben Affleck fuera desairado, ¿por qué no “Barbie”? En cualquier otro lugar menos en los Oscar, sería un 10.

Paul Giamatti, etrella en “The Holdovers”. (FOCUS FEATURES)

‘THE HOLDOVERS’

¿Conoces a todas esas personas (viejas) que se lamentan de no hacer películas como antes? Esta es la película que Hollywood solía hacer, hasta los logotipos del estudio, el diseño del título y las lentes Panavision. Prácticamente se puede sentir el fantasma de Hal Ashby deambulando por los pasillos de ese internado, abandonado durante las vacaciones de invierno. Esta es una historia muy humana, quizás la historia más humana de todas, la historia de un hombre que anhela más en la vida, concretamente una hamburguesa In-N-Out después de una entrega de premios en la que no le han alimentado adecuadamente. ¿Qué? Esa fue la historia de Paul Giamatti después de los Golden Globes. Verdad verdad. ¿Pero no es la historia de todos nosotros?

Lily Gladstone y Leonardo DiCaprio, estrellas en “Killers of the Flower Moon”. (Apple TV+)

‘KILLERS OF THE FLOWER MOON’

No dejes que este sea “The Irishman”. No dejes que este sea “The Irishman”. No dejes que este sea “The Irishman”.

Bradley Cooper, es la estrella como Leonard Bernstein en “Maestro”. (Jason McDonald/Netflix)

‘MAESTRO’

Siete nominaciones al Oscar (¡gracias!). Así que no puedes limitarte a la nariz, ¿verdad? ¿Puede? Bueno, al menos eso nos dará un Oscar, a diferencia de, ya sabes, (susurra) “The Irishman”.

Cillian Murphy, estrella en “Oppenheimer”. (Melinda Sue Gordon / Associated Press)

‘OPPENHEIMER’

¡Una de las mejores películas del siglo! Ahora bien, es cierto que el siglo no ha transcurrido ni siquiera una cuarta parte del camino recorrido, pero aun así... ¡hemos tomado la delantera! Y este año tomamos una ventaja temprana, ganando casi mil millones de dólares en taquilla antes de que los niños volvieran a la escuela. Todo el mundo ha visto esta película. Todo el mundo admira esta película. Hemos sido los favoritos para ganar durante mucho tiempo. Pero no nos penalicen por eso. No te aburras. No te distraigas. Mil millones en taquilla + elogios de la crítica + escala épica + tema serio = Oscar. No es necesario ser físico teórico para comprender esa ecuación.

Greta Lee y Teo Yoo, estrellas en “Past Lives”. (Jon Pack/ A24)

‘PAST LIVES’

Dentro de unos años, no querrás arrepentirte, preocuparte por caminos no recorridos, sueños no perseguidos y, sí, premios Oscar no otorgados. Entendemos que la mejor película puede ser exagerada, con solo dos nominaciones. Pero conoces a Celine Song, ¿verdad? ¿La encantadora y talentosa guionista y directora de la película? Ella va a lugares. ¿Por qué no entrar en la planta baja y recompensarla por una ópera prima hermosa y llena de matices, una película de la que la gente sigue hablando y desmayándose más de un año después de su estreno en Sundance?

Emma Stone y Mark Ruffalo, estrellas en “Poor Things”. (Atsushi Nishijima/Searchlight Pictures)

‘POOR THINGS’

Nos damos cuenta de que nuestra película puede resultar demasiado para aquellos con sensibilidades más delicadas. Bueno, parafraseando al gran David Byrne, hemos visto sexo y creemos que está bien. ¡Así que deja de avergonzar al cuerpo! Supere sus complejos y aprecie la energía alocada y la imaginación intrépida que se pusieron en esta película, que recompensó con 11 nominaciones, una más que la última película de nuestro cineasta Yorgos Lanthimos, “La favorita”. Por supuesto, esa película solo se llevó un Oscar, Olivia Colman como actriz principal. Y, por supuesto, estaríamos más que felices si la historia se repitiera con el atrevido papel protagonista de Emma Stone. ¡Pero esta vez puedes hacerlo mejor! ¡La tarta de azúcar nos lame todo el día!

Sandra Huller , estrella en “The Zone of Interest”. ( A24)

‘THE ZONE OF INTEREST’

¿Cinco nominaciones al Oscar para una película que muchos de ustedes todavía no se han atrevido a ver? Ese es un buen comienzo. Ahora bien, si aún no la has visto, pruébala, preferiblemente en un cine. Es la mejor película sobre el Holocausto y la banalidad del mal jamás realizada.

