Los Bukis mueven sus mejores fichas y se las juegan con una residencia en Las Vegas

Tras una exitosa gira por Estados Unidos y México a través de emblemáticos estadios de ambos países, Los Bukis vuelven a sorprender a sus seguidores al anunciar la primera residencia completamente en español en el Strip de Las Vegas.

Será la celebración por su 50 aniversario la cual estará presentada por una asociación entre Live Nation y MGM Resorts International y llegará al escenario del teatro Dolby Live del hotel Park MGM en la Ciudad del Pecado, donde se han realizado actuaciones especiales de figuras como Lady Gaga, Bruno Mars, Usher, Jonas Brothers, Silk Sonic y Aerosmith, entre otros artistas de primera fila.

“Los Bukis: The Las Vegas Residency” es el nombre de esta producción que será diseñada especialmente para el Dolby Live, donde los fanáticos podrán vivir una experiencia de concierto íntimo en un espacio con capacidad para 5,200 personas por función, por lo que los fans que no tuvieron la posibilidad de verlos en sus conciertos en los estadios del SoFi Stadium y El Memorial Coliseum de Los Ángeles, ahora tendrán la oportunidad de disfrutar de sus mejores canciones en un ambiente más íntimo.

Los Bukis durante su gira “Una Historia Cantada Tour” por Los Angeles Coliseum el 18 de agosto de 2022. (Raúl Roa/Los Angeles Times)

Anuncio

Entretenimiento La Bukimanía despertó sentimientos imborrables en el alma de los fans que llenaron el L.A. Memorial Coliseum Hace 27 años, Los Bukis se despidieron de la ciudad de Los Ángeles en ese mismo escenario que hoy les vuelve a decir adiós en medio de ovaciones, aplausos y la esperanza de sus seguidores de algun día volverse a reencontrar

A través de un comunicado Live Nation anunció esta semana que todo comenzará el próximo viernes 3 de mayo para luego continuar con presentaciones los días 4, 8, 10 y 11 de ese mes. Luego regresarán en el mes de julio con presentaciones los días 12, 13, 17, 19 y 20, mientras que la siguiente tanda se dará en septiembre durante los días 13, 14, 18, 20 y 21.

Aunque por el momento no han dicho sí se extenderán las fechas de conciertos, lo que sí se sabe es que la noticia de esta residencia en Las Vegas llega luego que la agrupación rompió todos los récords de asistencia para una gira de músicos en español, incluyendo el tour latino más grande del 2021 y ganando el premio Billboard a la “Mejor gira latina”. Además también se colocó como el segundo tour más grande del año en el mundo entero, agotando las entradas de nueve estadios con casi medio millón de fans como testigos..

Para estas históricas presentaciones, Los Bukis, conformados por Roberto Guadarrama, Joel Solís, Javier Solís, Pedro Sánchez , Eusebio “Chivo” Cortés, José Guadarrama y su líder vocal Marco Antonio Solís, estarán ofreciendo las canciones que marcaron una época y que hasta el día de hoy mantienen su vigencia.

La última presentación que ofrecieron Los Bukis en Los Ángeles fue durante el Festival Bésame Mucho celebrado en los alrededores del Dodgers Stadium el pasado 2 de diciembre de 2023, donde los legendarios músicos mexicanos compartieron el escenario con innumerables bandas y cantantes de la música latina de todos los géneros.

Anuncio

Los Bukis durante su actuación el festival Besame Mucho 2023 del Dodger Stadium el sábado 2 de diciembre. (Raúl Roa/Los Angeles Times en Español)

De acuerdo a Live Nation, los boletos para “Los Bukis: The Las Vegas Residency” saldrán oficialmente a la venta este viernes 2 de febrero desde las 10 a.m. hora de Los Ángeles y Las Vegas. También anunciaron que los afortunados usuarios de la compra de boletos a través de Live Nation y Ticketmaster tienen acceso a una preventa desde el 31 de enero a las 10 a.m. PT. Todas las preventas finalizarán el jueves 1 de febrero a las 10 p.m. PT.