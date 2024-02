Bratty, la nueva voz del ‘indie’ mexicano, celebrará el amor a su manera y en California

Ahora mismo, Bratty debería estar brincando de alegría. A fin de cuentas, esta semana, iniciará una gira estadounidense que llegará a California el 12 de febrero, cuando ofrecerá un concierto en el Café Du Nord de San Francisco. El 13 estará en el Constellation Room de Santa Ana, y el 14 (sí, el Día de San Valentín) en The Roxy, como antecedente de la presentación del 15 en House of Blues de San Diego.

Pero la cantante mexicana de 23 años que nació con el nombre de Jennifer Abigail Juárez Vázquez no parece inclinarse hacia expresiones desproporcionadas de felicidad, como lo indicaría el contenido de sus letras, empezando por la que figura en “Un nuevo disco”, tema perteneciente a su más reciente álbum, “TR3S”.

En este, ella anhela tener superpoderes para poder teletransportarse hasta finales de febrero, lo que insinúa que los días previos de este mes no le producen precisamente entusiasmo.

Por otro lado, en “Agosto”, otra de las canciones de la misma producción, asegura que hay un mes en particular del año que no le gusta. Aunque no sería prudente asegurar que su música es directamente autobiográfica, no cabe duda de que tiene alguna clase de fijación con las fechas.

“Bueno, es que es por temporadas, ¿no? Agosto, por ejemplo, es para mí un mes muy nostálgico, y eso es lo que me llevó a escribir esa canción”, nos dijo la joven a través de una conexión por Zoom. “Pero la verdad es que febrero es más bien una época bonita”.

Esta no será la primera vez que Bratty se subirá a un escenario de los Estados Unidos, pero sí será el periodo más extenso. En el 2023, además de haber participado en el codiciado Festival de Coachella, tuvo 10 fechas dentro de la Unión Americana, entre las que se incluyó una presentación en El Rey Theatre de Los Ángeles, “Pero lo de ahora es más grande, porque son 17 conciertos”, detalló.

A su propio ritmo

Pese a que su carrera es todavía corta, la cantante sinaloense que radica desde hace algún tiempo en Ciudad de México está siendo muy exitosa, lo que ha hecho que muchos traten de definir su estilo.

En términos generales, lo que hace se inscribe dentro de los lineamientos del ‘indie’, pero ha sido catalogado también como ‘bedroom pop’, un término mucho más actual que se usa normalmente para referirse a una rama del ‘lo fi’, es decir, la música alternativa que se produce con pocos recursos.

“Al principio, yo lo definía también como ‘bedroom pop’ o ‘garage rock’, porque lo que hacía literalmente era grabar mis canciones en mi cuarto, con las herramientas que tenía en ese momento, después de colgar unas toallas en las paredes”, retomó la artista. “Pero ya estoy en un momento distinto del proyecto, porque grabo obviamente en un estudio”.

Otra fotografía de la joven artista. (Erik Vicino)

“‘La neta’, no me quiero encasillar, por lo que digo que hago pop rock alternativo, y listo”, prosiguió. “Es que el pop puede ser muchísimas cosas; es una vertiente súper grande, y hay mucho de dónde agarrar por ahí”.

Lo cierto es que ella misma no entiende bien los orígenes del gusto musical que tiene, porque ningún integrante de su familia se había dedicado anteriormente a este oficio. “A mis papás siempre les ha gustado escuchar música y cantar”, precisó. “A mi mamá le gusta el karaoke, y creo que de ahí nació esa curiosidad mía de ver videos en YouTube hechos por gente que subía covers”.

Luego de que su padre la ayudó a comprar una guitarra y un teclado, nuestra entrevistada empezó a ver tutoriales en YouTube con la finalidad de sacarle provecho a los instrumentos que se encontraban en sus manos. “La música siempre me ha dado mucha curiosidad; el año pasado estuve tomando clases de batería”, recordó.

En otro camino

Lo interesante del asunto es que Bratty nació y creció en Culiacán, una ciudad que no se distingue precisamente por el estilo musical que ella practica, sino por el sonido festivo y alborotado de las bandas sinaloenses y por las interpretaciones a veces agresivas de toda clase de corridos.

“Eso fue también lo que yo escuchaba cuando estaba creciendo; recuerdo mucho la música de Jenni Rivera y Julión Álvarez, por ejemplo”, reconoció. “Pero fue justamente por eso que decidí hacer algo distinto. ¿Para qué iba a hacer lo mismo que sonaba en todos lados?”

“Radio”, un tema que forma también parte de “TR3S”, menciona en su letra a gente que la compara con otros mientras rechaza enfáticamente la idea de que todos los músicos tengan que sonar del mismo modo. “Cuando vieron que estaban pegando los corridos, todos quisieron hacer corridos; todos quisieron seguir la fórmula que estaba funcionando, en lugar de intentar algo distinto o algo nuevo”, comentó. “Yo quise hacer algo diferente, o al menos algo que fusionara las cosas que me gustaban”.

“Si eres un artista y te gusta de verdad la música, tiene que importarte más el arte que ser famoso”, declaró. “Hace falta que la gente abra un poco más los oídos y le de chance a otro tipo de cosas que no necesariamente están de moda”.

En lo que se refiere a los artistas que la han marcado en términos de estilo, Bratty reconoce influencias que tienen que ver con la región californiana. “En YouTube, descubrí muchas bandas de surf pop. Al principio, escuchaba todo el tiempo a Best Coast [de L.A.], Alvvays [de Canadá] y Wavves [de San Diego]”, enumeró, refiriéndose a grupos en inglés que se fundaron a fines de los 2000.

Sin embargo, en este disco, hay algunas canciones que son realmente inclasificables, como es el caso de “¿Qué será de mí?”. Por el lugar donde vivimos, la pieza nos sonó a ‘southern’ -un estilo estadounidense propio de las zonas rurales-, pero Bratty apeló en realidad otras bases.

“Fue un experimento; me dije ‘voy a tratar de hacer una canción que tenga tintes regionales, pero que siga siendo alternativa’”, describió. “No sé bien cómo explicarlo, pero la idea era esa”.

Sentimientos sinceros

Bratty ha grabado muchas canciones con otros artistas, entre los que se encuentran los españoles Carlos Sadness y Depresión Sonora. Tiene sentido que sea así, ya que su propia música se encuentra cargada de letras que aluden a experiencias desprovistas de felicidad, lo que la ha acercado a lo que se conoce actualmente como la escena de las ‘Sad Girls’ y la conecta de manera particular con personas de su generación.

“Independientemente de la edad que tengas, puedes escuchar lo que sea y puedes escribir de lo que tú quieras”, manifestó. “Al final del día, son experiencias propias, y yo creo que siempre ha habido gente que ha escrito canciones desgarradoras”.

“Las que se hacen ahora son distintas, claro, porque se han dado obviamente cambios y evoluciones con el paso del tiempo”, dijo. “El sentimiento es el mismo, pero contado de distintas formas”.

¿Cuál es entonces la motivación que tiene al componer? ¿Qué la inspira a crear una letra? “Empecé a hacer música para poder desahogarme, para poder expresarme”, describió. “En el último disco, cada una de las canciones habla de mí, de mis crisis de identidad, de la ansiedad que siento ante el futuro. Es decir, cosas que son parte de crecimiento, de estar preguntándome las mil cosas que nos preguntamos a esta edad”.

Bratty en el Lunario del Auditorio Nacional en noviembre del 2021. (Medios y Media/Getty Images)

Fuera del ámbito privado, lo más importante es la profunda conexión que ha establecido con sus fans, como lo demuestran las palabras de identificación plena que se insertan en los comentarios de sus videos publicados en YouTube.

“Las personas que me escuchan buscan también desahogarse y sentirse comprendidas”, dijo la cantante, que eligió como nombre artístico la palabra en inglés que significa ‘malcriada’ debido a su uso en una canción de Best Coast titulada “Bratty B”.

“Al principio, yo no lo entendía o me daba cuenta de eso; pero ahora, soy consciente de lo especial que es establecer algo así con alguien que ni siquiera conoces”, concluyó.