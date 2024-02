Fotos: El número de la suerte de Taylor Swift es el 13. ¿Eso ayudará o perjudicará a los Chiefs?

El número de la suerte de Taylor Swift es el 13, ¿significará esto que los Kansas City Chiefs derrotarán a los San Francisco 49ers en el Super Bowl LVIII? Mire nuestras estadísticas a continuación para descubrir por qué.

Por los números:



Super Bowl 58, 5+8 = 13

El Álbum Vocal Pop del Año fue su decimotercer premio Grammy.

El oponente de los Chiefs son los 49ers 4 + 9 = 13

La fecha del Super Bowl es febrero.11. 2 + 11 = 13

Los 49ers terminaron la temporada de la NFL como el puesto número 1 en la NFC, mientras que los Chiefs terminaron como el puesto número 3 en la AFC. Los números uno al lado del otro son 13.

Esta es su decimotercera aparición apoyando a los Kansas City Chiefs.

Echa un vistazo a Taylor durante la temporada de los Chiefs:

No. 1 vs. Chicago Bears

Donna Kelce y Taylor Swift están juntas en una suite de lujo en el Arrowhead Stadium durante un partido entre los Kansas City Chiefs y los Chicago Bears en septiembre. (Jason Hanna / Getty Images)

No. 2 vs. New York Jets

Taylor Swift, centro superior, Blake Lively, segundo desde la izquierda, y Ryan Reynolds reaccionan durante un partido entre los Kansas City Chiefs y los New York Jets en octubre. (Adam Hunger / Associated Press)

No. 3 vs. Denver Broncos

Taylor Swift habla con Donna Kelce, la madre de su novio, el ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, antes del partido contra los Denver Broncos en octubre. (David Eulitt / Getty Images)

No. 4 vs. Chargers

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y la cantante Taylor Swift abandonan juntos el estadio Arrowhead después de una victoria sobre los Chargers en octubre.

(Charlie Riedel / Associated Press)

No. 5 vs. Green Bay Packers

Taylor Swift, izquierda, celebra con Brittany Mahomes, esposa del mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, durante un partido entre los Chiefs y los Packers en diciembre. (Morry Gash / Associated Press)

No. 6 vs. Buffalo Bills

Taylor Swift observa desde una suite durante un partido entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills en diciembre.

(Charlie Riedel / Associated Press)

No. 7 vs. New England Patriots

Taylor Swift, Brittany Mahomes y Ashley Avignone celebran después de que los Kansas City Chiefs anotaron un touchdown contra los Patriots en diciembre. (Charles Krupa / Associated Press)

No. 8 vs. Las Vegas Raiders

Taylor Swift celebra durante un partido entre los Kansas City Chiefs y Las Vegas Raiders en diciembre. (Charlie Riedel / Associated Press)

No. 9 vs. Cincinnati Bengals

Taylor Swift ingresa al Arrowhead Stadium antes de un partido entre los Kansas City Chiefs y los Cincinnati Bengals en diciembre. (Ed Zurga / Associated Press)

No. 10 vs Miami Dolphins

Taylor Swift celebra con los fanáticos durante una victoria en los playoffs de comodines de la AFC sobre los Miami Dolphins en enero. (Jamie Squire / Getty Images)

No. 11 vs. Buffalo Bills

Taylor Swift, derecha, y Brittany Mahomes reaccionan durante la victoria de los Kansas City Chiefs en los playoffs divisionales de la AFC sobre los Buffalo Bills en enero. (Frank Franklin II / Associated Press)

No. 12 vs. Baltimore Ravens

Taylor Swift besa al ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, después de que los Chiefs derrotaran a los Baltimore Ravens en el juego de campeonato de la AFC en enero.

(Julio Cortez / Associated Press)

¿Será este el número 13 de la suerte de Taylor Swift?

¿Será este el número 13 de la suerte de Taylor Swift?