Columna: Este Día de la Madre, olvídate de las tarjetas y las flores. Las mujeres, en cambio, quieren sus derechos

Cuando era joven, mi padre me dio un consejo a la hora de elegir una carrera: manténgase alejado de cualquier ocupación que tenga un día nacional de “apreciación”.

Como profesor de secundaria pública, creía que esos días eran un sustituto performativo de salarios justos y respeto social.

Entonces, ¿qué debemos hacer, según esa lógica, con el Día de la Madre?

He sido madre durante 27 años y fui hija de una madre viva durante 40, por lo que aprecio la importancia de un día culturalmente impuesto en el que la maternidad se celebra con un desayuno en la cama o un té en algún jardín elegante, con tarjetas y regalos y arreglos florales y/o comestibles. Nunca me verás rechazando ninguna de estas cosas (aunque nunca he sido fanático del desayuno en la cama, principalmente porque sé que si algo se derrama, y lo hará, seré yo quien cambie las sábanas).

Anuncio

Pero si somos honestos, la maternidad no es algo que este país celebre en absoluto.

Oh, vendemos la maternidad. Duro. Dejamos muy claro en todos los medios culturales a nuestro alcance que, si bien tener madre puede ser un poco complicado, serlo es lo mejor. Desde “Baby Boom” hasta “Jane the Virgin”, el cine y la televisión le han enseñado a todas las mujeres que no creían que deseaban tener un hijo que era lo mejor que les podía pasar. Incluso Shiv Roy de “Succession” iba a tener un bebé, y sabes que la haría muy, muy feliz.

Saludamos las panzas de las celebridades con descarada alegría, miramos videos de YouTube de fiestas de revelación de género de completos extraños y asentimos con divertida simpatía ante todos esos TikToks sobre habitaciones de niños desordenadas o mensajes de texto realmente estúpidos. Mamás: Realmente hacen de todo, incluso filmar divertidas crisis emocionales en sus autos para nuestra diversión general.

Y amamos, o amamos odiar, los accesorios de la maternidad. ¿Alguna vez los Crocs dejarán de estar de moda? ¿O bolsas de mano? ¿O “jeans de mamá”?

No importan las industrias multimillonarias dirigidas directamente a las madres, desde clases de preparación para el parto y boutiques de ropa para bebés hasta preparación para exámenes y organizadores de bodas. ¡Ser mamá significa estar siempre involucrada!

Pero cuando se trata de apoyar realmente a las madres, es decir, brindarles servicios esenciales que realmente necesitan, bueno, esa es otra historia completamente diferente.

Desde que la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade, muchos estados han dejado muy claro que consideran la maternidad una obligación legal, si no un castigo real, por tener relaciones sexuales, consensuadas o no, que resultan en un embarazo. La intención, el deseo y la capacidad no importan en absoluto. Las células se están dividiendo en tu cuerpo y tú te asegurarás de que den como resultado un niño. Si no.

Dado que el 60% de quienes buscan un aborto ya tienen al menos un hijo, seguramente el control sobre sus propios cuerpos es un mejor regalo para el Día de la Madre que una tarjeta de regalo para T.J. Maxx.

No es sorprendente que esas nuevas leyes hayan resultado en que las mujeres embarazadas y que abortan sean rechazadas de las salas de emergencia y clínicas, donde los médicos y enfermeras tienen demasiado miedo de ser penalizados por ayudar o no informar algo remotamente parecido a un aborto para hacer su trabajo real. .

Según un reciente estudio de Yale, cada año se producen aproximadamente 5 millones de embarazos, de los cuales al menos 1 millón terminarán en aborto espontáneo. Uno. Millón. Llegar a una sala de emergencias cerca de usted.

Como alguien que tuvo un aborto espontáneo y finalmente requirió un procedimiento de D&C (dilatación y legrado) para detener el sangrado que duró semanas, puedo decirles que la experiencia fue bastante dolorosa y emocionalmente traumática. No puedo imaginarme soportarlo sin un tratamiento médico rápido y adecuado o bajo amenaza de ser procesado.

¿Quieres celebrar la maternidad? Olvídate de las tarjetas y las flores; Garantizar el acceso de las mujeres embarazadas a las salas de emergencia en todos los estados.

En cuanto a aquellas que deciden quedar embarazadas y logran llevar ese embarazo a término, o para aquellas que eligen adoptar, bueno, todos esos políticos y proselitistas “provida” pierden rápidamente el interés: su definición de “vida” puede comenzar en concepción, pero termina en el parto.

Estados Unidos, el único entre los países industrializados, todavía no garantiza la licencia parental remunerada ni, salvo un breve período durante la pandemia de COVID-19, no proporciona una cantidad significativa de cuidado infantil financiado con fondos federales.

Porque creemos que cuando se trata de maternidad, nunca hay suficiente sacrificio de por medio.

La mayoría de las madres (71%) trabajan fuera del hogar y la mayoría, especialmente las que ganan menos, siguen pagando la “pena de maternidad” de salarios más bajos e importantes interrupciones en sus carreras.

¿Es de extrañar que el 70% de los estadounidenses que viven en la pobreza sean mujeres y niños? Hay más de 11 millones de madres solteras en este país y el 38% de ellas vive por debajo del umbral de pobreza.

Cada pocos años, alguien sugiere que se debería pagar a los padres que se quedan en casa, ya sea a través de créditos fiscales más amplios o políticas de licencia parental extendida, pero nunca ha logrado un impulso real en este país. ¿Quién pagaría por ello?, suele preguntarse la gente.

No sé. Tal vez las principales empresas de las industrias de pañales para bebés, fórmulas para bebés, alimentos para bebés, toallitas y artículos para bebés podrían generar algunos puntos porcentuales de ganancias.

¿Qué tal si todas las empresas que utilizan el Día de la Madre como oportunidad publicitaria utilizaran ese dinero para ayudar a financiar guarderías asequibles?

Nuevamente, no estoy diciendo que debamos cancelar el Día de la Madre, que es hermoso e importante, y definitivamente estaré esperando tostadas francesas y flores de mis adorados hijos y mi cónyuge. Pero mientras todos hacemos esas reservaciones para el brunch con champán o nos quedamos sin ramos de flores de última hora en Vons, tomemos un momento para considerar cómo nuestro país trata realmente la maternidad.

Me encanta ser madre, tanto que tuve la tercera a los 43 años y lo volvería a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Pero es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, sin tiempo libre, a veces físicamente exigente y a menudo emocionalmente agotador, que no debería imponerse a nadie, ni a través de la legislación ni del condicionamiento social. Tampoco debería hacerse más difícil de lo que ya es.

Si realmente celebramos la maternidad (o nos preocupamos por la disminución de las tasas de natalidad), deberíamos demostrarlo tratando a todas las mujeres y sus opciones reproductivas con respeto, y apoyando a quienes eligen la maternidad con políticas que aborden la realidad de la fuerza laboral estadounidense y de aquellas madres que luchando dentro y fuera de él.

Parafraseando a las sufragistas: Puede que amemos las rosas, pero también necesitamos pan.