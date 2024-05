Con Shakira al frente, el festival Bésame Mucho deja de lado el rock y refuerza tanto el pop como el regional

Show more sharing options

Los organizadores de Bésame Mucho, el aclamado festival musical cuyas entradas se venden casi de inmediato una vez que se ponen a la venta, acaban de anunciar la realización de su tercera edición, que se llevará a cabo el próximo 21 de diciembre en el lugar de siempre (las inmediaciones del Dodger Stadium).

La mayor novedad del cartel es darse cuenta de la reducción considerable de propuestas rockeras, hasta el punto de que se podría decir que estas han quedado casi eliminadas del evento, ya que, con la excepción de Inspector, la banda regia que se distingue por su empleo del ska pero que tiene también segmentos guitarreros muy contundentes; de Enanitos Verdes, que se inclina mucho hacia el pop e insiste en presentarse pese a la muerte de su líder Marciano Cantero, y de Hombres G, que es más pop que rock, no encontramos a artistas que correspondan claramente con los lineamientos del género.

Se trata de una maniobra arriesgada y polémica que rompe la propuesta original de un festival que, hasta ahora, había tenido no solo un escenario rockero constante, sino que le había dado a este su mejor espacio. En años anteriores, las bandas con guitarras distorsionadas habían estado incluso presentes en escenarios que no les correspondían, por lo que la decisión actual no deja de ser controvertida.

Sea como sea, Bésame Mucho podría volver a asegurar una asistencia completamente masiva con un simple hecho: la ubicación en el horario estelar de Shakira, la superestrella colombiana que se encuentra en un auténtico renacer de su carrera y que cerrará los trámites en la tarima principal, donde estarán también Juanes, Carlos Vives, Belanova, Elefante, Hombres G, Enanitos Verdes e Inspector.

En realidad, se puede decir que el pop tendrá ahora dos escenarios, porque habrá otro en el que participarán Enrique Iglesias, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Natalia Jimenez y otros, y al que han sumado algunas figuras de géneros distintos, como Pitbull e Ivy Queen.

Pero sucede algo semejante con la música regional mexicana, que ve considerablemente aumentada su participación al protagonizar dos escenarios propios. El primero estará encabezado por Los Tigres del Norte, Los Tucanes de Tijuana y el Conjunto Primavera, y el segundo tendrá a La Banda MS, La Adictiva y Pancho Barraza, entre otros.

Los que quieran comprar boletos pueden firmar para obtener acceso temprano desde el día de hoy en este enlace. Tras el registro, habrá una preventa que se iniciará este viernes a las 10 a.m. PT. Las entradas que queden -si es que quedan- se pondrán a la venta ese mismo día a las 2 p.m. PT.