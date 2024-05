Estos son los conciertos latinos que podrás ver de manera gratuita en el Levitt Pavilion

Show more sharing options

Los promotores de las actividades desarrolladas en el Levitt Pavilion de Los Ángeles (más conocido como Levitt LA) acaban de anunciar los detalles de la 17a temporada anual de conciertos gratuitos que se llevan a cabo al aire libre sobre el escenario ubicado en un extremo del Parque MacArthur.

Antes de que se inicie la serie sin costo, los seguidores del popular evento pueden mostrar su apoyo al mismo comprando boletos para la velada de recaudación de fondos del viernes 7 de junio, que estará conducida por Pili & Raúl y que contará con las actuaciones de Amandititita (la conocida artista tampiqueña que combina la cumbia con otras hierbas) y Ramona (un combo indie de Tijuana). Se desarrollará en el Regent Theater, y las entradas se pueden obtener aquí.

El programa en el Levitt presentará tanto a artistas internacionales como a estrellas locales, quienes interpretarán una amplia variedad de géneros, desde la cumbia hasta el hip-hop, pasando por el ska, el soul y el reggae.

Todo empezará el sábado 22 de junio con la aparición de Vilma y La Sonora, una vibrante agrupación encabezada por la ex vocalista de la legendaria institución colombiana La Sonora Dinamita. Su acto estará secundado por La Diabla, el colectivo Cumbia Fever DJs y Classical Around Town, y el concierto entero será presentado en colaboración con el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA).

El 29 de junio, la noche se teñirá de ska con la intervención de la aclamada banda regia Inspector, que estará acompañada por las celebradas agrupaciones angelinas Chencha Berrinches y La Pobreska gracias a un espectáculo organizado por Radikal LA y Nothing Less, dos instituciones encargadas de promover shows no comerciales. Será una excelente oportunidad para ver a los autores de “Amargo adiós” sin tener que vaciar la cartera, ya que ellos mismos se presentarán a fin de año en el costoso festival Besame Mucho.

Anuncio

El 3 de agosto, llegará desde Portland, Oregón, Y La Bamba, un grupo alternativo creado y liderado por la cantautora Luz Elena Mendoza, una mexicoamericana de primera generación que hace letras en inglés y en español, y cuya música ha aparecido en la exitosa serie “Gentefied”. Su voz es realmente particular.

También habrá noches dedicadas plenamente a artistas del Sur de California que estarán auspiciados por organizaciones y productores locales. Por ejemplo, el 17 de agosto, Evoekore Media estará al mando de una sesión de bandas nuevas de tendencia ‘rockmántica’ y cumbiera, como Red Store Bums, Flaco El Jandro y Eastside Agents.

Habrá además música en vivo procedente de otras escuelas y de otras culturas, como se puede notar en el cartel completo de la temporada, que puedes encontrar en este enlace.