6 razones que hicieron mágico e inolvidable el concierto de Natalia Jiménez en Los Ángeles

La gira ‘Antología 20 años Tour’ de Natalia Jiménez se inició en agosto de 2022 en el Coliseo de Puerto Rico y desde entonces, “la española más mexicana” ha recorrido escenarios de México, España, Latinoamérica y Estados Unidos con muchos más de 80 conciertos que han hecho vibrar a sus fieles seguidores y que a través de las redes sociales han podido conocer el repertorio en escena.

Hace poco se presentó a casa llena en la Arena de la Ciudad de México donde tuvo como invitada a la cantante Mía Rubín, a quien conoció durante su visita al programa musical “Juego de Voces”, de Univision, donde la estrella española cantó a dúo con la joven hija de Erik Rubin y Andrea Legarreta logrando una extraordinaria interpretación de su éxito “Creo en mí”.

Su reciente presencia en la pantalla de televisión, hizo que la audiencia angelina se sintiera más impaciente de recibirla en concierto ya que los boletos se vendieron por completo hace muchísimos días atrás, logrando un “sold out” rotundo que terminó celebrándose con la foto del recuerdo en el escenario angelino al final de su emocionante y sentido concierto.

20 años de éxitos, experiencias y satisfacciones son las que vive Natalia Jiménez con su tour Antología. (Jorge Meza)

Pero, ¿Qué hizo que su llegada a Los Ángeles haya sido tan especial por la misma artista y su cariñoso público de esta urbe?

Han habido varios factores y eso lo aclaró la misma Natalia Jiménez en el legendario escenario del Orpheum de la avenida Broadway del centro de Los Ángeles la noche de este domingo. En primera instancia, porque cada vez que se presenta en esta ciudad estadounidense, el público acude en masa a sus presentaciones y desde que llega recibe el enorme cariño que le muestran sus fans de todas las edades.”Esta es una ciudad que me encanta venir y porque acá hay un publicaso que vosotros sois lo máximo. Siempre que vengo aquí la liamos parda siempre”, dijo con su jerga española y su acento marcado.

De hecho, Natalia dice que ésta es una de sus ciudades favoritas, pero por el público tan diverso que aquí la recibe y sobre todo porque es el mercado latino con más mexicanos, fuera de México y porque ese país se ha convertido en su casa desde hace dos décadas.

En segunda instancia, porque en esta ocasión se pudo reencontrar después de mucho tiempo con su hermano Ángel y su cuñada Kelly, quienes viven aquí en los Estados Unidos y viajaron desde Seattle para verla en concierto en L.A. “Ya lo saben, ellos son mi familia y están sentados ahí entre ustedes por si quieren fotos o algo”, dijo con la simpatía y el buen humor que la caracteriza.

Natlia Jiménez sonríe frente a asu público en el escenario del Orpheum de Los Ángeles en su concierto del domingo en la noche. ( Jorge Meza)

Su hermano Ángel, fue testigo presencial de todo el esfuerzo que Natalia hizo antes de convertirse en una cantante famosa. Ángel la vio cuando ella cantaba en las estaciones del tren allá en España y fue el que escuchaba a su hermana cuando soñaba despierta con obtener una oportunidad en la música. “Y hoy me acompañas aquí en mi concierto”, dijo con una enorme sonrisa y una emoción que no le cabía en el pecho.

El tercer motivo de alegría que vivió en este recital fue el haber conocido a una pareja de mujeres que estaban en las primeras filas que le llevaron un cartel que decía “Nos vamos a casar porque nuestro amor es ‘Algo Más’”. Lo interesante no fue lo que decía el cartel, sino lo que originó en Natalia al leer el cartel desde el escenario y al ver a esa pareja tomada de la mano y sujetando el cartel. Resulta que en pleno inicio de la canción, durante las primeras estrofas y bajo las linternas de los celulares encendidas, Natalia tuvo que detener su interpretación cuando leyó el cartel. Parecía que se había equivocado al cantar, pero lo cierto es que mientras cantaba la lectura la sorprendió. “Joder, es que me ha pillado la noticia así de sopetón, coño. Ya saben, yo tengo déficit de atención y entonces vi el cartel y me dije ‘me tengo que parar porque ya me despisté’, dijo entre la risa de los presentes y la emoción de la pareja.

Pero lo mejor es que le deseó felicidades a la pareja y confirmó que ella también estaba próxima a casarse con su novio, el manager y organizador de conciertos, Arnold Hemkes.

“La española más mexicana” Natalia Jiménez ofreció un magistral espectáculo en el emblemático escenario del Orpheum de la avenida Broadway de Los Ángeles. ( Jorge Meza)

“Muchísimas felicidades y espero que les dure mucho, mucho más. Me encanta que se vayan a casar, porque yo también me voy a casar pronto con mi novio”, dijo sonriente entre los aplausos de los presentes.

El cuarto motivo de alegría en este concierto para Natalia fue conocer a una de sus fans que viajó en auto desde San Francisco para cumplir su sueño de verla en concierto. Pero eso no fue lo realmente interesante, sino lo que decía su cartel. “Natalia, mí española mexicana. Mi esposo manejó 7 horas para cumplir mi sueño de verte. Te amo”. Cuando Natalia vio ese cartel, la llamó para que se acercara y agradecer el cariño que le mostraba, pero también le agradeció al esposo por haberse echado la manejada desde la Bahía de California.

El quinto motivo fue ver entre el público a Teresita, la legendaria presidenta del primer club de fans de Julio Iglesias de Los Ángeles y co-autora del libro “Nuestro Julio: La historia de un amor como no hay otra igual”, escrito por Javier León Herrera. Al verla, Natalia le regaló un ramillete de tres claveles blancos y le agradeció el cariño que siempre le ha mostrado. A su lado estaba una jovencita con síndrome de down que la aplaudía con emoción. A ella le regaló su nuevo CD, mientras que a dos niñas que estaban entre la audiencia, junto a sus padres, les obsequió un par de camisetas en conmemoración a su tour “Antología 20 años Tour”.

Una fan viajó en auto 7 horas para poder ver en el Orpheum de Los Ángeles a su ídolo y así cumplir su sueño. (Jorge Meza)

La sexta buena noticia que se vivió durante la velada en Los Ángeles fue cuando Natalia anunció su nuevo proyecto musical en homenaje al gran compositor José Alfredo Jiménez, el cual se va a llamar ‘De Jiménez a Jiménez”, el cual ha sido grabado con la Sinfónica de Guanajuato y el mariachi de Juan Gabriel. “Incluyo este tema en el repertorio de los últimos conciertos de la gira ‘Antología 20 años’ del maestro Alfredo Alfredo Jiménez y se llama ‘Un mundo raro’”, dijo ante el aplauso de la audiencia.

Durante su actuación, Natalia mostró imágenes de su infancia, su adolescencia, sus travesías musicales en el Metro de Madrid cuando cantaba con su guitarra, además de lo que ha sido su evolución, sus premios, sus colaboraciones con grandes figuras de la música y todo lo que comprende su antología musical de dos décadas.

Natalia Jiménez se mostró muy emocionada por el recibimiento de sus fans angelinos. (Jorge Meza)

En el escenario, Natalia no solamente interpretó sus grandes éxitos musicales que cantaba cuando formaba parte de la banda La Quinta Estación y otros temas que popularizó en sus inicios como solista, tales como “El Sol no regresa”, “Daría”, ‘Quedate con ella”, “Que te quería”, “Me muero”, “La frase tonta de la semana”, “Creo en mí”, además del tema que cantó con Franco De Vita “Tan solo tú” y “El color de tus ojos”, de Banda MS (pero a ritmo de cumbia), sino que también ofreció un segmento de música en el que integró a su banda con el mariachi en éxitos como “Costumbres”, “La gata bajo la lluvia”, “Si nos dejan”, “El Rey”, además de algunos clásicos de Juan Gabriel como “Te lo pido por favor”, “Ya lo sé que tú te vas” y “Amor Eterno”.

Tuvo varios cambios de vestuario, entre diseños de seda y plumas, con bordados y lentejuelas y un traje estilo charro en la parte de arriba en tono rosa con una falda ancha de encajes del mismo tono y un sombrero beige de ala ancha, para cantar con el mariachi.

Además lució un peinado con extensiones el cual presumió, con su picardía de siempre, el haberlas pedido por (Amazon) Prime desde China. “Casi se me sale la peluca, porque tengo que recurrir a las pelucas de China, a las pestañas y demás tío. Ya estoy cumpliendo 43 (años de edad) este diciembre, pero lo que tengo aquí, el resto, es todo de fabrica”, dijo entre risas la escultural y espigada madrileña.

Así, con una simpatía sin igual, una personalidad que desborda sinceridad, autenticidad y con una voz inigualable y potente que muchas quisieran presumir, pero que no pueden alcanzar, así se presentó Natalia Jiménez ante su público angelino en un escenario que, en honor a la verdad, le quedó muy pequeño porque apenas alberga 1976 butacas. Natalia está para escenarios más grandes en Los Ángeles, por lo que esperamos que su nueva gira que está por comenzar en septiembre y que titula “Gala Mexicana”, la pueda llevar a uno de los escenarios más emblemáticos y grandes de esta ciudad.

La nueva gira se inicia el jueves 5 de septiembre en Seattle, Washington en The Moore Theatre, el día 7 actuará en el Paramount Theatre de Denver, Colorado, el 20 en el Abraham Chavez Theater de El Paso, Texas y el domingo 22 actuará en el McAllen Performing Arts Center de McAllen, Texas, entre otras ciudades.