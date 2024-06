Estas son las 10 canciones más populares de la semana

Te presentamos una lista con los temas musicales que sonaron con mayor intensidad en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “These Walls” - Dua Lipa

2.- “Ojos verdes” - Nicki Nicole

3.- “Puntería”- Shakira, Cardi B

4.- “Marbella” - Luis Fonsi, Omar Montes

5.- “Buenos Aires” – Tini

6.- “Una vida pasada” - Carín León, Camilo

7.- “Beautiful Things” - Benson Boone

8.- “Faltas tú” – Morat

9.- “Kapun” - Diego Torres, Carlos Vives

10.- “Llórame un río” - Enrique Iglesias, Belinda

(Fuente: Los 40 Principales)

CHILE

1.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris MJ

2.- “Offline” - Young Miko

3.- “2012” - AK420, J. Álvarez

4.- “Espresso” - Sabrina Carpenter

5.- “Puntería”- Shakira, Cardi B

6.- “Enrolar” - Kidd Voodoo, DrefQuila

7.- “El amor de tu vida” - Gino Mella, Jairo Vera, Best

8.- “Obsessed” - Olivia Rodrigo

9.- “Beautiful Things” - Benson Boone

10.- “Contigo” - Karol G, Tiësto

COLOMBIA

1.- “Brickell” – Feid, Yandel

2.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris MJ

3.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

4.- “Santa” – Rvssian, Rauw Alejandro, Ayra Starr

5.- “Cuál es esa” – Feid, Pirlo

6.- “Adivino” - Bad Bunny, Myke Towers

7.- “La ranger” - Sech, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Dímelo Flow, Myke Towers

8.- “Si sabe FERXXO” – Blessd, Feid

9.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid

10.- “Beautiful Things” - Benson Boone

ESPAÑA

1.- “Brickell” – Feid, Yandel

2.- “Gata Only” - FloyyMenor, Cris Mj

3.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

4.- “Santa” – Rvssian, Rauw Alejandro, Ayra Starr

5.- “Cuál es esa” – Feid, Pirlo

6.- “Adivino” - Myke Towers, Bad Bunny

7.- “La ranger” - Sech, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Dímelo Flow, Myke Towers

8.- “Si sabe Ferxxo” – Blessd, Feid

9.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid

10.- “Beautiful Things” - Benson Boone

MÉXICO

1.- “Million Dollar Baby” - Tommy Richman

2.- “Lunch” – Billie Eilish

3.- “Beautiful Things” - Benson Boone

4.- “300 noches” - Natanael Cano, Belinda

5- “I Like the Way You Kiss Me” – Artemas

6.- “Pedro” - Jaxomy, Raffaella Carrá y Agatino Romero

7.- “Lo que nos faltó decir” - Jesse & Joy

8.- “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)” - Ariana Grande

9.- “Puntería” – Shakira, Cardi B

10.- “End of Beginning” – Djo

(Fuente: Los 40 Principales)