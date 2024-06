Estas celebridades se unen a una campaña para acabar con el hambre infantil durante el verano

Celebridades como el actor y productor Eugenio Derbez, la actriz y presentadora de televisión y ex Miss Universo Dayanara Torres, la chef propietaria de varios restaurantes, presentadora de televisión y autora Lorena García y la actriz, activista y autora Selenis Leyva decidieron unirse a No Kid Hungry, una campaña nacional para erradicar el hambre que podrían beneficiar a más de 30 millones de niños.

Tradicionalmente, los programas de comidas de verano ofrecidos gratuitamente a todos los niños en las escuelas y centros comunitarios han sido un salvavidas para muchas familias, pero solo llegan a una fracción de los niños que lo necesitan. Antes de la pandemia, sólo 13 de cada 100 niños que recibían comidas gratuitas o a precio reducido en las escuelas podían acceder a estas comidas.

La campaña dice que “Todos los niños merecen un verano feliz y saludable, pero cuando suena la última campana del año escolar, millones de niños pierden el acceso a las comidas escolares de las que dependen, convirtiendo el verano en la época del año con más hambre. Pero este año será diferente”.

Anuncio

A traves de un comunicado la organización ha señalado que “tras años de defensa por parte de No Kid Hungry, la campaña nacional para acabar con el hambre infantil y otros, el Congreso aprobó una ley bipartidista que amplía el programa de comidas de verano”.

En este sentido, No Kid Hungry cuenta, en esta oportunidad y como ha ocurrido en años anteriores, con el apoyo de celebridades latinas que al igual que la organización creen que “todos los niños merecen un verano feliz y saludable”.

Dayanara Torres regresa para sumarse al llamado de No Kid Hungry. (Santa Cruz C.)

Una de las personalidades latinas que desde hace un tiempo ha decidido apoyar esta iniciativa es el actor y productor mexicano, radicado en Los Ángeles, Eugenio Derbez, padre de Aitana y esposo de la actriz y cantante Alessandra Rosaldo. El actor y productor conocido por sus actuaciones en cintas como Radical, Miracles from Heaven, Dora and the Lost City of Gold, The Valet y CODA, la cinta ganadora del Oscar a la Mejor Película, dijo en un comunicado que “desafortunadamente, muchas familias viven la angustia de vivir al día y no saber si mañana van a poder llevar comida a la casa”.

Esta no es la primera vez que Derbez se une a la causa de No Kid Hungry. “Ya que es importante correr la voz y que los padres sepan que estos beneficios existen y están disponibles para ayudar a que ningún niño, independientemente de su estatus migratorio, se preocupe por qué va a comer y sólo se enfoquen en lo que les toca, que es ser niños”, agregó el también actor y productor de series de televisión como De viaje con los Derbez y Acapulco.

También señalan que además de ofrecer comidas gratis en sitios locales, la legislación proporciona a las familias más opciones convenientes para alimentar a sus niños durante el verano, incluyendo comidas a domicilio o para llevar a casa en comunidades rurales y un nuevo beneficio permanente que ofrece a las familias $120 por cada niño de edad escolar y elegible para comprar alimentos durante el verano. “Es importante que todos sepan que hay recursos disponibles para ayudar a poner comida sobre la mesa” dijo por su parte la actriz Dayanara Torres.

La reconocida che Lorena García se une para aportar su pasión por la comida a la lucha contra el hambre infantil. (Santa Cruz C.)

“Para que nuestros niños no se pierdan la importante nutrición que necesitan cuando están de vacaciones. Una alimentación saludable es clave para su bienestar, desarrollo y prosperidad”, agregó la presentadora de TV y ex Miss Universo originaria de Puerto Rico.

“Hay mucho que celebrar, pero sabemos que el verdadero trabajo comienza ahora”, dijo Lorena García, chef y celebridad de la televisión, quien aseguró además que para ella es sumamente importante aportar su pasión por la comida a la lucha contra el hambre infantil. “Y unirme a No Kid Hungry una vez más (es importante) para que los padres y cuidadores conozcan todos los nuevos recursos disponibles para ayudar a alimentar a los niños en el verano”, agregó la también autora y propietaria de restaurantes.

A pesar de sus innumerables contribuciones, las familias latinas e inmigrantes enfrentan mayores niveles de inseguridad alimentaria y es por ello que todas estas celebridades han decidido contribuir para que su voz llegue al mayor número posible de familias y de esta manera se puedan beneficiar.

De acuerdo al comunicado, este beneficio está planificado para ser implementado en 37 estados, 5 territorios y 3 naciones tribales. Todas las familias elegibles pueden recibir dicho beneficio conocido como EBT de verano o Sun Bucks, independientemente de su estatus migratorio y sin afectar sus procesos migratorios.

La actriz de sangre puertorriqueña Selenis Leyva se une a la causa de No Kid Hungry. (Santa Cruz C.)

“Que nuestros niños tengan los alimentos que necesitan es una preocupación de muchas de nuestras familias, especialmente en la época de verano cuando no pueden contar con las comidas escolares. Por eso, como madre, me enorgullece unirme a No Kid Hungry para ayudar a que todas las familias puedan alimentar a sus niños este verano. Juntos, podemos lograr que el verano sea una época feliz para nuestros niños”, dijo la actriz, activista y autora Selenis Leyva , conocida por sus actuaciones en películas como Spider-Man: Homecoming, Creed III y series como Law & Order, Lopez vs Lopez y Orange Is the New Black.

Una de las maneras para poder acceder al programa de comidas de verano gratuitas para jóvenes de 18 años o menores, las familias pueden enviar un mensaje de texto con la palabra “COMIDA” al 304-304 o a través de WhatsApp visitando comidasdeverano.org. Las familias también pueden visitar NoKidHungry.org/Beneficios para obtener más información sobre la elegibilidad y la aplicación de EBT de verano.