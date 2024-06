Oliver Platt comparte su secreto para actuar en ‘The Bear’ y ‘Chicago Med’ al mismo tiempo

Show more sharing options

El tiempo lo es todo.

Después de nueve años como el Dr. Daniel Charles en “Chicago Med” de NBC, Oliver Platt decidió ejercitar sus músculos actorales, y le preguntó a su agente si había alguien más a quien pudiera interpretar por un tiempo.

¿La primera oferta que llegó? El tío Jimmy en “The Bear”.

Esto fue antes de que el melodrama restaurantero de FX estuviera al aire y nadie supiera que el programa de Christopher Storer se convertiría en un gran éxito galardonado.

“Me sentí como un invitado por cinco minutos en ‘The Bear’”, dice Platt. “Tal vez eso sólo me hace afortunado o simplemente me hace bueno para insinuarme en una situación, no lo sé”.

Y si alguien sabe cómo ser una estrella invitada que se roba la escena es Platt.

Tres veces ha estado en la carrera por un premio Emmy después de hacer una aparición especial en una serie de televisión, en particular “The West Wing” y “Nip/Tuck”.

La nominación más reciente de Platt como estrella invitada fue por interpretar al misterioso tío en “The Bear”, y regresó para las temporadas dos y tres como fan.

“No pude trabajar en la cocina la primera temporada, estaba muy emocionado de conocerlos a todos”, dice, señalando que en 2022 sus únicas escenas fueron con Jeremy White y Eban Moss-Bachrach (Carmy y Cousin, respectivamente).

“Mi primer día de regreso al set en la segunda temporada, fue en realidad en el restaurante, en la cocina. Y literalmente me quedé boquiabierto. Ese es un escenario maravilloso”.

El tío Jimmy regresa una vez más, el 27 de junio, para la tercera temporada de “The Bear”.

En el set, a Platt lo llaman “Unc” (Tío) y en Nueva York, donde vive, al actor le dicen “Sí chef”, al caminar.

Dice que pasar más tiempo con el hombre del dinero, también conocido como Cicerón, en los nuevos episodios podría revelar un poco más sobre quién es.

“Es muy divertido el personaje en la forma en que está escrito. Es como si nunca supieras qué vas a obtener, la figura paterna amable pero ligeramente retorcida o el maldito tipo del vecindario que quiere que le devuelvan su dinero”, señaló. “Lo que ves no es necesariamente lo que obtienes”.

Tanto “The Bear” como “Chicago Med” están ambientadas y filmadas en Chicago, por lo que Platt pudo trabajar en ellas el mismo día, caminando las 200 yardas (180 metros) entre sus dos remolques de filmación.

“Es muy divertido”, dice sobre el trabajo doble. “Le da sabor al día”, y calificó ambos programas como “regalos” en su vida.

Sólo hubo un error cuando Platt estaba ensayando un diálogo como el Dr. Charles, pero accidentalmente canalizó el acento conflictivo de Chicago del tío Jimmy.

“El director me dijo: ‘Oliver, ¿qué es eso? ¿Qué es ese acento?‘”.

“Fue muy fácil para mí convertirme en el doctor Charles. Lo he estado haciendo durante ocho años, pero el tío Jimmy es relativamente nuevo y creo que inconscientemente me estaba preparando para la tarde”.

Otra aparición como actor invitado para Platt que recibió una nominación fue como el abogado de la Casa Blanca Oliver Babish en “The West Wing”, donde su personaje ofrece asesoría legal durante las temporadas dos, tres y siete.

Hablando con el guionista y productor ejecutivo Aaron Sorkin antes de que llegara al set, le dijeron que hiciera suyo el papel y lo interpretó como un permiso para ser un poco suelto y espontáneo con el guion, sólo para descubrir rápidamente que ese no era el caso.

“No siempre soy tan bueno palabra por palabra, incluso cuando esas son las reglas. Así que... hubo un poco de novatadas en ‘The West Wing’. Conocía a muchos de los miembros del elenco, y venían y se burlaban de mí diciendo: ‘No te preocupes, amigo, todos pasamos por eso’”.

Platt está emocionado de comenzar a filmar la temporada 10 de “Chicago Med” en julio nuevamente como el psiquiatra Dr. Daniel Charles, uno de los favoritos de los fans, a quien dice que le “encanta” interpretar.

Su madre era enfermera psiquiátrica y recuerda que decía que la despertaran si algunos pacientes llamaban fuera del horario laboral.

“Muchos problemas de salud mental son tratables. Lo principal es conseguir que la gente pida ayuda”, dice Platt.

“Me encanta el hecho de que contamos historias que le quitan el estigma a los problemas de salud mental que, en una buena semana, 10 millones de personas verán esas historias, así que eso es algo genial”.

Protagonizar un drama médico significa trabajar con muchos actores visitantes y es menos probable que sean papeles recurrentes.

“El pequeño secreto sucio de una serie de larga duración, ¿verdad?, es que son las estrellas invitadas las que entran y tienen, como, las grandes emociones”, dice.

“Sabemos que o se van a ir con los pies por delante o se van a ir de allí. ¿Qué va a pasar?”