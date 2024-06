Anthony Mackie de ‘Captain America’ tiene el superpoder de nadar con tiburones

Cuando National Geographic se acercó a Anthony Mackie con la oportunidad de nadar con tiburones para dar inicio a su programación SharkFest, fue un sí fácil para la estrella de Marvel, que es el nuevo Capitán América.

El agua, dice Mackie, es un “espacio seguro” donde “puede desconectarse de todos y de todo lo demás”.

Mackie ha sido buzo certificado durante casi dos décadas. “He nadado con algunas cosas locas, y he nadado con tiburones antes. Acabo de nadar con tiburones blancos en Sudáfrica. Hice tiburones ballena en México. Nadé con una ballena azul frente a la costa de Ciudad del Cabo”.

Para “Shark Beach with Anthony Mackie”, que se estrena el domingo, quería que las cámaras visitaran las aguas cercanas a su casa en Nueva Orleans, donde es un navegante y pescador habitual. Un aumento de tiburones en la zona pulula por los barcos y se comen lo que atrapan los pescadores, lo que lleva a un mayor riesgo de que los tiburones hambrientos se vuelvan agresivos. Esto apunta a un problema ambiental más grande de que el ecosistema está desequilibrado.

“Si nos comemos todo el pescado, los tiburones no tienen nada que comer”, dijo Mackie. “Los tiburones tienen crías en el lago Pontchartrain y en el lago Catherine. Cuando sus crías salen, son cachorros bastante grades. Son tiburones de tres pies (90 centimetros)... No son depredadores, pero también necesitan una fuente sustancial de alimento”.

Mackie dice que estuvo en el agua durante unas cuatro horas y “no es tan difícil encontrar una multitud de tiburones en el Océano Atlántico”. Ver a los tiburones de cerca le recordó “lo majestuosos y poderosos que son, pero también ves lo hermosos que son”. Lo acompañaba la bióloga marina Jasmine Graham, de quien Mackie dice que era su “manta de seguridad” si las cosas se ponían demasiado intensas.

“Cada vez que llegaba a ser demasiado, la tomaba. Le decía: ‘Tienen que elegir uno. Así que, si a uno de nosotros se lo comen, más vale que seas tú’”, dijo entre risas. “Ella realmente me cuidó y me dio mucha información que realmente me abrió los ojos a la comunidad en la que estamos y me explicó el comportamiento de los tiburones”.

Mackie, cuyo programa será seguido pronto por la programación de la Semana del Tiburón de Discovery, también espera resaltar los efectos del cambio climático global en la costa de Nueva Orleans, donde el nivel del mar está aumentando a un ritmo acelerado. El calentamiento global ha provocado el derretimiento de la nieve y el hielo y ha provocado más tormentas que provocan inundaciones. Además, la actividad de la industria del petróleo y el gas debilita el suelo.

“El área alrededor de Nueva Orleans está desapareciendo lentamente. Ya sabes, el agua está empezando a devorar nuestro hábitat, nuestro hogar”, dijo Mackie. “Hay ciertas áreas a las que solía ir cuando era niño, y esas áreas han desaparecido ahora, como las granjas de ostras”, dijo Mackie.

”Íbamos a pescar cuando era pequeño y mi tío me metía en el agua. Caminaba y buscaba ostras con los pies, las ponía en un bote y comíamos esas ostras para el almuerzo. Criaderos enteros de ostras han desaparecido”.

Para alguien cuya carrera le ha brindado la oportunidad de viajar por el mundo tanto por trabajo como por placer, Mackie dice que realmente no hay lugar como Nueva Orleans.

“No hay nada más hermoso que ver salir el sol sobre el Golfo de México. Es literalmente impresionante y he visto salir el sol en todos lados. Cuando estás en un barco, yendo al Golfo o incluso al lago Catherine y ves salir el sol por encima de ese pantano y humedal, no hay nada igual”.