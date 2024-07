Eva Longoria habla sobre cómo dominar el español y cómo trabaja con Carmen Maura en ‘Land of Women’

Share via

Eva Longoria no es alguien que rehuya un desafío.

Al planear su regreso a la televisión, Longoria decidió que era hora de hacer algo nuevo: abordar un papel dual en inglés-español.

“‘Si voy a volver a la televisión, quiero que sea diferente, quiero que me desafíen y quiero que la gente me vea de una manera diferente’”, dijo Longoria sobre por qué quería protagonizar la serie de Apple TV+ “Land of Women” (“Tierra de mujeres”).

El primer papel televisivo bilingüe de Longoria incluyó otro desafío: actuar indistintamente en inglés y castellano, dialecto hablado en el norte y centro de España.

“Pensé: ‘Nunca he actuado en español’. Me gustaría hacer eso’”, dijo Longoria. “Si voy a volver a la televisión quiero que sea con algo especial y por eso valió la pena todo el esfuerzo de aprender castellano”.

La actriz Eva Longoria asiste al estreno de “Land of Women” en Apple TV+ en el Hotel Whitby, el jueves 20 de junio de 2024, en Nueva York. (Andy Kropa/Invision/AP)

La actriz mexicoamericana dijo que no creció hablando español, pero que está familiarizada con el español mexicano gracias a su esposo y al tiempo que pasaron viviendo en la Ciudad de México. Abordar el castellano fue otro reto para el actor.

“Me dolía el cerebro al final de los días. Pero fue una alegría. Me encanta explorar nuevos personajes a través del lenguaje o los acentos”, dijo.

“Land of Women” está basada en la novela “La Tierra de las Mujeres” de Sandra Barneda. La comedia dramática televisiva sigue a Longoria como Gala, una socialité de clase alta de Nueva York cuyo mundo entero se pone patas arriba cuando su marido no paga su deuda con un grupo de personajes sórdidos. Para proteger a su madre y a su única hija, Gala se las lleva a un viaje a la ciudad natal española de su madre.

“Land of Women” marca su regreso a la pantalla televisiva como protagonista de una serie de comedia desde su importante papel como Gabrielle Solis en “Desperate Housewives”.

Los actores Eva Longoria, izquierda, y Santiago Cabrera asisten al estreno de “Land of Women” en Apple TV+ en el Hotel Whitby el jueves 20 de junio de 2024 en Nueva York. (Andy Kropa/Invision/AP)

Fue en ese set donde Longoria le contó a un director su deseo de dirigir. “Yo estaba como, ‘Creo que voy a dirigir’. Y él dijo: ‘Serías bueno en eso’”.

Esa afirmación le dio a Longoria la confianza para dedicarse al oficio y desarrollar sus habilidades.

“Lo que me dio confianza fue el hacer. Sólo se aprende haciendo”, dijo la creativa y empresaria de múltiples guiones. “He estado dirigiendo durante los últimos 12 años. Nunca paré.”

Recientemente llevó su debut como directora, “Flamin’ Hot”, a los Oscar, donde fue nominada a mejor canción original con la compositora Diane Warren y la artista Becky G.

Además de “Land of Women”, Longoria volverá a las pantallas de televisión con un papel recurrente en la próxima temporada de “Only Murders in the Building” de Hulu.

Las actrices Victoria Bazua, izquierda, y Eva Longoria comparten créditos en “Land of Women”. (Andy Kropa/Invision/AP)

Antes de embarcarse en “Tierra de mujeres”, Longoria sabía que quería que su próximo proyecto estuviera ambientado en España, pero no esperaba compartir pantalla con el ícono español Carmen Maura.

“Me emocioné mucho cuando me dijeron que Carmen Maura iba a ser mi mamá. Pensé, ‘¡Wahh!’ Porque ella es una leyenda”, dijo el actor y productor.

Longoria dice que estaba nerviosa por embarcarse en el desafío de actuar en español y hacer comedia en dialecto español junto a Maura.

“Fue todo muy estresante. Pero luego la conocí”, dijo Longoria. “Ella fue increíble. Y ella me ayudó. Y ella es simplemente una delicia y obviamente tiene mucho talento. Pero en este personaje de Julia, ella es espectacular”.

La serie, que también presenta a la recién llegada Victoria Bazua, ahora se transmite en Apple TV+.