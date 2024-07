Ana María Orozco: ‘Betty sigue siendo un desafío como actriz’

Cuándo Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello se metieron en la piel de los personajes de Betty y Armando hace 25 años, respectivamente, jamás se imaginaron que la vida los regresaría a esos cuerpos para interpretarlos una vez más, en la era digital de las redes sociales y mucho menos, en una producción streaming que las cuando quieras y donde quieras sin atarte a al horario de una televisora convencional.

“Betty la Fea: La Historia Continúa” llega de esta manera a la pantalla de Prime Video en busca de cautivar a sus fieles seguidores y de conquistar a las nuevas generaciones que aman el streaming. Y es que la idea de Prime Video de traerlos nuevamente a la pantalla, sin duda, ha causado mucho revuelo entre la generación que los conoció en la pantalla chica y convencional de la tele y que hoy se adaptan a las producciones hechas por plataformas de internet.

Sin embargo, para las nuevas generaciones que es muy habitual consumir series desde sus teléfonos y sus televisores inteligentes, esta propuesta se les podría hacer atractiva ya que incluye personajes divertidos, conflictivos, dramáticos y muy peculiares que en su inicio le enseñaron al mundo que la belleza es relativa y que eso depende de los lentes con los que los quieras ver.

Ana Maria Orozco en su caracterización de Betty Pinzón en la nueva serie de Prime Video “Betty la fea: La historia continúa”. (Prime Video)

La historia original ‘Yo soy Betty la fea”, que nació de la pluma del fallecido Fernando Gaitán, ahora se extiende con ‘Betty la Fea: La Historia Continúa” y ésta va más allá de lo que fue la telenovela que logró versiones y doblajes en innumerables idiomas y países. Ahora “Betty la Fea: La Historia Continúa” es una producción ha logrado reunir, además de sus protagonistas, al casting original que ahora retoman sus papeles icónicos y otros nuevos personajes en las pieles de Julián Arango como el irritable Hugo Lombardi; Natalia Ramírez como la sofisticada Marcela Valencia y Lorna Cepeda, como la imprudente Patricia “La peliteñida” Fernandez.

Otros actores originales que forman parat del elenco son Julio César Herrera, Luces Velásquez, Marcela Posada, Mario Duarte, Estefanía Gómez, Sebastián Osorio, Ricardo Vélez, Alberto León Jaramillo y Rodrigo Candamil, además de las actrices Juanita Molina y Zharick León que se suman con nuevos personajes.

Muchos conocen cómo comenzó y cómo concluyó la historia de amor entre Betty (Ana María Orozco) y Armando (Jorge Enrique Abello), pero hoy no se imaginan lo que la vida les trajo 25 años después. Se trata de una nueva serie, cuya historia arranca con la muerte de un personaje de la casa de modas Ecomoda, la cual hace que Betty regrese para reencontrarse con sus amigas del cuartel, así como con Armando, de quien está separada, aunque todavía siguen casados.

La serie de Prime Video “Betty la fea: La historia continúa” logro reunir al elenco original y sumó a nuevos personajes a la trama que se desarrolla en la empresa de modas Ecomoda. (Prime Video)

A ellos los une su hija, Mila, quien ha estado estudiando diseño de modas en Nueva York y está de regreso a Colombia para trabajar en el taller de Ecomoda, pero el sarcástico Hugo Lombardi será un muro difícil de atravesar.

Ahora Betty tendrá que reconstruir no solamente la relación con su hija, sino que tendrá que tomar decisiones importantes que impactarán su destino y el de muchos que nunca se imaginaron que volvería para poner de cabeza el entorno. Su regreso no será como imaginas a pesar de haber visto los adelantos que circulan en la redes desde hace unos meses.

En una conversación vía zoom desde su hogar en Bogotá Ana María Orozco compartió detalles de lo que fue su vida fuera de la piel de Betty y el regreso para habitar el cuerpo de este personaje que ama, conoce y que hoy en día no compite con él, sino que lo aprovecha para retomar un camino que le dio tanto y más.

La entrevista con la actriz colombiana fue editada y condensada para la facilidad de comprensión.

Elenco de “Betty la fea: La historia continúa”. (Prime Video)

Ha pasado mucho tiempo, 25 años desde que el mundo conoció a Betty La Fea. ¿Qué vivió Ana Maria Orozco en ese tiempo?

Hoy hice muchas cosas en el medio. Cuando terminé Betty La Fea hice una película El Colombia Dream, del director Felipe Aljure, hice teatro, tuve que parar un momento porque fui mamá como una año y medio, dos años. Luego retomé e hice Amas de Casas Desesperadas en Argentina, hice también Mujeres Asesinas, hice varias participaciones en unitarios tanto en Argentina como en Colombia, hice una película infantil El Ratón Pérez y cuando realmente hice “Somos Familia” ya había hecho muchas producciones que lo más probable es que no se vieron en Estados Unidos. Lo que sucede es que paré un tiempo cuando terminaron las grabaciones porque estaba cansada

Se que también volviste a trabajar otra producción de Fernando Gaitán, el creador de Betty La Fea?

Sí, en el 2017 hicimos ‘No Olvidarás mi nombre’ y dirigida por Rodrigo Triana. Fue una historia muy interesante que tenía que ver con el integrar estos mundos complejos, tan difíciles, con los que convivimos a diario acá en Colombia, reinsertados con los de la guerrilla, los paramilitares, siempre con una mirada muy humana de cada parte y lo que sufre cada personaje en este mundo. Y fue una experiencia bien linda, grabamos como 6 meses entre Bogotá y Cundinamarca, a las afueras de la ciudad.

Jorge Enrique Abello es Armando Mendoza y Ana María Orozco es Betty Pinzón. (Hernán Puentes/ Prime Video)

Después de todo lo que hiciste, ¿qué tan difícil fue arrancarte de la piel a Betty y luego volver habitarla muchos años después?

No, la verdad yo nunca he competido con eso en el sentido de que me tenga que arrancar a Betty. Por supuesto, como actriz, quise hacer otros personajes y por eso siempre he estado en esa búsqueda porque me encanta mi oficio, mi trabajo. Por supuesto que encontrarse con un personaje tan rico, tan especial, no es común. Y eso es algo que hoy en día valoro muchísimo y no compito como eso, Betty existe, me acompaña y tengo mucho que agradecerle, pero por suerte he podido seguir con mi carrera. Creo que el actor en general se enfrenta a muchos desafíos y parte de nuestro trabajo es hacer casting y buscar personajes.

¿En qué etapa de tu vida personal llega este nuevo proyecto de ‘Betty La Fea, Historia Continúa’?

En una etapa donde hay mayor recorrido, mayor experiencia, soy mamá, con una madurez mayor en una momento lindísimo para poder aportarle a esta Betty que está en ese mismo momento siendo Betty. Y la verdad siento que hay mucho para aportar. Ha sido un reencuentro muy grato para mi en lo personal y como actriz porque Betty sigue siendo un desafío como actriz, haciendo a una Betty hoy en día después de 25 años.

Julian Arango es el insufrible Hugo Lombardi en la serie de Prime Video. (Juan Pablo Gutierrez B. / Amazon Prime )

En una entrevista que hicieron Lorna Cepeda (La peliteñida Patricia Fernández), Julián Arango (Hugo Lombardi) y Natalia Ramirez (Marcela Valencia) sobre sus personajes, contaron que cuando culminó, les dijeron que no debían de quedarse con ningún material de utilería de los personajes, pero Lorna se quedó con un reloj, Natalia con un anillo y Julián con la cinta métrica de Hugo Lombardi ¿Tú con qué te quedaste?

En su momento creo que con los ‘brackets’ (aparatos metálicos para moldear los dientes) que estaban montados como en un placa para colocarlo sobre mis dientes, pero con los años se volvieron espantosos y horribles, que los tuve que tirar porque guardar eso, imaginate, no me quiero ni acordar lo que le hizo el paso del tiempo (risas).

Lorna dijo que ella se sintió nuevamente Patricia, 25 años después, cuando hizo su primera escena en esta nueva entrega de Betty, Natalia mencionó que se sintió Marcela fue cuando le cortaron el cabello, se lo pintaron de negro y se vio al espejo ¿Tú en que momento te volviste a sentir Betty?

Más allá de cómo esté caracterizada como el personaje, siento que conozco muy bien a Betty, un personaje que quiero y que me encanta interpretar. Realmente para mi es cómodo entrar y no necesito, claro, cuando están las gafas y el flequillo me siento más Betty, pero en realidad es algo bien interno y en esta Betty, que ya vieron en el adelanto, se dan cuenta que hay un cambio en el volver a la de antes y eso fue un proceso bien lindo, muy emotivo. Pero siento que Betty siempre ha estado, como que me sentí Betty desde el mismo momento en que arrancamos.

Jorge Enrique Abello, Ana María Orozco y Juanita Molina, interpretan a los personajes principales de esta serie de Prime video. (Hernán Puentes/ Prime Video)

En los adelantos pudimos ver imágenes de un funeral por la muerte del padre del personaje de Armando (Jorge Enrique Abello), que permite el regreso de Betty a Ecomoda para tomar las riendas, pero lo que toma es una decisión inesperada ¿Cuando tú leíste eso en el libreto cómo lo asumiste?

En realidad nosotros, tanto Jorge Enrique como yo, participamos de la producción en cuanto a lo creativo y lo artístico. Siempre estuvimos al tanto de la historia, propusimos desde el lugar de cuidar a los personajes, de acompañarlos en todo el proceso de escritura, entonces para mi no era una sorpresa, ya lo habíamos hablado, conversado y a mi me aparece que el camino que tomamos ha sido acertado, me gustan las ideas y ya van a ver como se ha plasmado, por supuesto como mucho respeto al legado de Fernando Gaitán… creo que ya se contó mucho. (Risas)

¿Armando y Betty se mantuvieron juntos o se separaron?

Eso lo tienes que ver. No les puedo adelantar mucho más, les toca verla. Pero ya en ese primer capítulo se van a empapar de todo esto que ha pasado.

Los regresos de grandes producciones con los personajes originales es algo que se está dando en la actualidad en muchas series, pero en Betty veo que hay ausencia de algunos personajes ¿Eso fue porque no pudieron estar disponibles en esta ocasión para participar?

Eso no te lo puedo responder porque soy solo productora en el sentido de que aportamos para la parte creativa, pero en nuestras manos no están las grandes decisiones. Lo que sí te puedo decir es que por supuesto, se hizo un gran esfuerzo porque estuviera todo el elenco y esa siempre fue la idea y la intención. Hay la incorporación de personaje nuevos y este es un formato mucho más corto, de menos capítulos y digamos que para contar todas las historias y todo lo que pasa a todos los personajes es complicado, pero van haber más sorpresas más adelante.

¿Cómo sentiste la interacción con Juanita Molina, que hace el personaje de tu hija Camila “Mila” en la producción ahora que regresas con una Betty que al igual que tú ahora es mamá de Lucrecia y Mía?

Muy linda, Juanita es una actriz talentosísima, muy seria, muy profesional, muy comprometida. Ella se entrega totalmente al proyecto, al personaje y tuvimos una conexión casi inmediata, realmente nos llevamos increíble, trabajamos a gusto y creo que hubo como está química de cariño entre madre e hija y creo que eso se ve reflejado. Fue una experiencia lindísima haber trabajado con Juanita.

¿Ves en tus hijas hijas Lucrecia y Mía inclinaciones hacia el arte?

Son todavía muy chicas, bueno al mayor ya está estudiando música y le gusta el cine, la actuación, la chiquita también ha tenido el arte cerca, pero buena, harán lo que más quieran hacer y les llame la atención. Ya veremos que pasa y ahí las apoyaremos

Para finalizar, ¿Qué puede esperar tu público de siempre en esta nueva producción y reto para tu carrera?

Siento que primero se van a reencontrar con este universo de Betty, con los personajes que quieren que conocen. Va a ser un reencuentro lindísimo entre el público, seguidores y el mundo de Betty y se van a volver a emocionar, se van a reír mucho también. Creo que va a sentir esa felicidad de reencontrarse con viejos amigos y darse cuenta que ahí está la esencia de Betty y los personajes que quieren tanto