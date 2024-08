Matt Damon, Casey Affleck y Hong Chau hablan sobre su comedia de atracos en Boston ‘The Instigators’

Matt Damon y Casey Affleck interpretan a completos desconocidos que se ven envueltos en su primer atraco en la nueva comedia de acción “The Instigators”. El robo de un político corrupto sale muy mal, y sus personajes huyen en Boston (con la terapeuta del personaje de Damon, interpretado por la actriz Hong Chau, a cuestas).

La película es escrita por Affleck y Chuck MacLean y dirigida por Doug Liman. Es una vuelta al tipo de películas que la gente dice que ya no se hacen, como “Midnight Run” (“Huida a medianoche”), con un elenco de grandes actores de carácter (Alfred Molina, Michael Stuhlbarg, Ron Perlman, Toby Jones, Ving Rhames, etc.). Y también es completamente moderna: está hecha por una compañía de streaming, AppleTV+ (actualmente está en cines selectos de Estados Unidos y llegará al servicio de streaming el viernes) con la compañía de producción de Damon y Ben Affleck, Artists Equity, dirigida por artistas.

Damon, Affleck y Chau hablaron con The Associated Press sobre la película, compartieron historias y viejos chistes.

Anuncio

Las respuestas han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

El director Doug Liman, sentado, posa con los actores Matt Damon, de izquierda a derecha, Hong Chau y Casey Affleck posan promocionar la película “The Instigators” el viernes 26 de julio de 2024 en Boston. (Reba Saldanha/AP)

Doug Liman dijo que ir a Boston y hacer una película con Damon y los hermanos Affleck era como integrarse en otra familia. Hong, ¿te pareció así?

CHAU: Se sintió como un asado muy familiar, y sólo esperaba poder llevar un plato delicioso. Me encanta poder ver el ir y venir entre estos dos y todas las bromas que sucedieron.

Casey, ¿cuál fue el impulso para escribir una comedia?

AFFLECK: No esperaba que alguien me enviara su gran comedia y me pidiera que la hiciera. Así que pensé que sería mejor que se me ocurriera una propia. (Chuck) tenía una muy buena idea y algunos personajes geniales en ella. Realmente no quería trabajar más en eso, así que dijo, ¿por qué no lo tomas y ves lo que puedes hacer? Lo hice, pero eso fue sólo el comienzo.

Varios amigos me han dicho recientemente que vuelven a ver “Manchester by the Sea” (“Manchester frente al mar”) porque “es más divertida de lo que recuerdas”.

AFFLECK: Pensé que yo había hecho algo de comedia en el pasado. Pero todo el mundo ha dicho, como, “¡guau!, es realmente bueno verte probar la comedia esta vez”. Supongo que nunca fue tan gracioso en el pasado.

El actor Matt Damon posa para promocionar la película “The Instigators” el viernes 26 de julio de 2024 en Boston. (Reba Saldanha/AP)

Y Matt, mencionaste el nombre de Liman. ¿Qué te hizo pensar en él?

DAMON: Me encantan todas las películas de Doug y también me encanta trabajar con él. Tiene una forma de tomar algo que podría estar en el medio y simplemente inclinarlo un poco hacia afuera de una manera realmente divertida

Tuviste un gran momento compartido en “The Bourne Identity” (“El caso Bourne”), pero en esa época, también hubo algunos artículos sobre su proceso y “Limania”. Me pregunto cómo encaja eso con el modelo de Artists Equity. ¿Te apetece arriesgarte?

DAMON: No. Y una cosa que realmente quería hacer con esta película, y lo hicimos, fue Artists Equity y Doug y yo pusimos nuestro propio dinero para los excedentes. Entonces, si había excedentes, iban a recaer sobre nosotros personalmente. Estaba muy feliz de hacer eso porque siento que él ha sido pintado injustamente con este pincel durante 20 años. No creo que haya una mejor manera de validar lo que sientes por alguien que poner tu propio cheque y decir: “Mira, creo tanto en él que, si nos pasamos del presupuesto, lo pagaré”. El proceso es caótico creativamente, pero eso es algo muy diferente a ser imprudente o irresponsable.

AFFLECK: Estaba dispuesto dar mi sueldo, pero era tan insignificante para el presupuesto que no habría hecho mucha diferencia.

El actor Casey Affleck posa para promocionar la película “The Instigators” el viernes 26 de julio de 2024 en Boston. (Reba Saldanha/AP)

Ustedes han estado en varias películas juntos, e incluso en varias en las que en realidad no comparten ninguna escena.

DAMON: Ese es Chris Nolan. Siento que le gustamos los dos, pero no confía en nosotros juntos. En “Interstellar” nos puso en planetas completamente diferentes. Pero en “Oppenheimer” estamos en el mismo planeta, y mi personaje en realidad se refiere a él. Siento que poco a poco nos estamos acercando, y espero que eventualmente Chris tenga una película en la que podamos estar juntos en la pantalla.

AFFLECK: Escuché que la precuela de “Oppenheimer”.

Hong, estudiaste la universidad en Boston después de que se estrenó “Good Will Hunting” (“Mente indomable”). ¿Pensabas en esa película?

CHAU: Sí, esa fue la única razón por la que decidí ir a la universidad y punto. Pero, vamos, ¿quién no ha escuchado “que les den las manzanas” mil millones de veces en su vida? Es una película tan emblemática y memorable.

DAMON: Por cierto, ese es el único diálogo que mi padre, cuando leyó el guion, dijo: “Matthew, esto simplemente no va a funcionar”. Y luego, después de eso, me dijo que nunca más me iba a dar sus observaciones.

La actriz Hong Chau posa para promocionar la película “The Instigators” el viernes 26 de julio de 2024 en Boston. (Reba Saldanha/AP)

¿Sentías nostalgia por esos días, filmando esta película en Boston?

DAMON: A veces me siento así cuando camino por la ciudad. Pero cuando estás filmando, eres muy consciente durante la producción de que básicamente estás prendiendo fuego al dinero. Así que toda tu energía se centra en alegrar el día. No hay mucho tiempo para la nostalgia.

¿Y Ben estuvo involucrado como productor, pero no tuvo ningún papel?

DAMON: Él dirigía la empresa. Alguien tenía que quedarse en la oficina. Pero estuvo muy activo en la etapa de preproducción, leyendo todo y dando notas y luego en la postproducción. Estamos buscando tantas formas de trabajar juntos como sea posible. Casey escribe y produce, dirige y actúa, y Ben es igual, y yo soy igual. Tratamos de asociarnos de cualquier manera que podamos. Es divertido interpretar diferentes roles de diferentes maneras. Estoy mirando el tercer acto de la vida o la segunda mitad o como quieras llamarlo, y es como, amo tanto mi trabajo y lo único mejor que hacerlo es hacerlo con personas que me importan, amo, respeto y admiro.

El director Doug Liman posa para promocionar la película “The Instigators” el viernes 26 de julio de 2024 en Boston. (Reba Saldanha/AP)

Hubo bastantes bromas sobre la edad de Matt. ¿Eran hechas por Casey Affleck?

DAMON: Eran improvisadas.

AFFLECK: Son cosas que he oído decir a otras personas sobre Matt y pensé que eran divertidas, y quería ponerlas en una película.

DAMON: Es gracioso porque en “Ocean’s 12” (“La nueva gran estafa”) George (Clooney) tenía más de 40 años y Casey hizo una broma sobre que tenía 50. Y estuvimos hablando de eso en el set, y creo que fue ese día que Casey hizo la broma de que yo tenía 60 años. Entonces, él está sacando a relucir lo mismo de siempre.

AFFLECK: ¿(Clooney) tenía como 48 años?

DAMON: Creo que tenía como 45 años. Y tú le dijuste, ¿cuántos años tienes 48? ¿Y tiene como 48 años? Y dices 52. (Nota del editor: Clooney tenía 43 años cuando rodó ‘Ocean’s 12’).

AFFLECK: En realidad tenía 56. Fue hace mucho tiempo. Y ahora se postula para presidente.

DAMON: Oh, sí, comencemos con AP. Es una primicia.

AFFLECK: ¡George dijo que sí! Lo va a hacer.

DAMON: Lo escuchaste de Casey Affleck.