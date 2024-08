Isabela Merced se sumerge en el terror renovado de ‘Alien: Romulus’

Pese a su corta edad, ha desarrollado ya una generosa carrera como actriz que la ha llevado a participar en trabajos de la talla de “Transformers: The Last Knight” (2017) y “Dora and the Lost City of Gold” (2019). Ahora, la descendiente de peruanos por el lado materno se suma a un legado particularmente emblemático como integrante del reparto de “Alien: Romulus”, que se estrena a nivel nacional el 16 de agosto.

Nos referimos a Isabela Merced, quien se puso a las órdenes del director y guionista uruguayo Fede Álvarez para interpretar a un personaje que tiene un rol mucho más extenso e importante de lo que parecían insinuar los escasos adelantos que se dieron a conocer de una película cuidadosamente protegida hasta la semana de estreno por su estudio distribuidor (20th Century Fox).

Esto implicó que la prensa no pudiera verla de modo completo antes de las entrevistas que se ofrecieron con el talento, entre las que se incluyó la que tuvimos hace algunos días con Merced. En este momento, ya hemos podido apreciar la película en todo su esplendor, lo que nos permite celebrar la magnitud visual que tiene y saber más de Kay, el sensible personaje encomendado a la referida actriz y cantante.

Durante una conversación también reciente con Álvarez, el realizador nos reveló que Kay cumple prácticamente la función de ser la mirada del espectador. Pero la verdad es que la muchacha tiene que ver directamente con un giro de la historia particularmente arriesgado que provocará toda clase de reacciones entre los fans de una franquicia que, con este episodio, llega a las siete entregas.

A bordo

“Yo soy la más joven del grupo y quizás la más inocente, porque no tengo muchas experiencias de trabajo en el planeta donde vivimos antes de llegar a esta nave”, fue lo primero que nos dijo Merced a través de una conexión de Zoom. “Formo parte de un grupo de jóvenes que decide salir de ese lugar en busca de oportunidades, porque lo que se les ofrece allí es horrible, además de que se trata de un planeta que no permite ver el sol”.

En la charla con Álvarez que citamos arriba, el cineasta sudamericano aseguró que le gusta tener siempre a un actor latino en sus películas, pese a que estas se encuentran en inglés, porque eso le permite hablar con esta persona en español, aunque lo cierto es que el mismo director habla la lengua oficial de los Estados Unidos de manera completamente fluida.

En vista de que Merced se siente mucho más cómoda al expresarse en la lengua de Shakespeare, era razonable preguntarle si eso es lo que sucedió realmente durante el rodaje. “Fede hablaba no solo en español con el director de fotografía [mexicano] Galo Olivares, de quien soy una mega fan, sino también conmigo”, confirmó la intérprete. “Además, me mandaba las notas [para el personaje de Kay] a través de mensajes en español”.

Nuestra entrevistada recuerda que las conversaciones se dieron de ese modo debido a una circunstancia en particular. “Cuando lo hacíamos, los demás actores me miraban como diciendo ‘¿De qué están hablando?’”, comentó. “Pensaban que estábamos hablando de ellos, o quizás pasaba porque algunas personas me han dicho que suena como que estamos molestos cuando lo hablamos”.

Entre los grandes

Claro que, más allá de cualquier cuestión de idioma, Merced tenía razones de peso para trabajar al lado del cineasta sudamericano responsable del ‘reboot’ de “Evil Dead”. “Él fue una de las razones principales para que yo me integrara a la película, porque al inicio, pensaba que se trataba solo de algo para darle más dinero al estudio”, reconoció. “¿Qué más podían hacer para sorprendernos? Pero cuando me enteré que la iba a hacer Fede Álvarez, me sentí mucho más cómoda, porque confío en él y en sus proyectos”.

“Me gustó también el giro que le dio a la historia al hacer que todos los personajes fueran muy jóvenes”, aseguró. “Y al leer el guión, que fue escrito por Fede y Rodo Sayagues -quien es también muy talentoso-, me di cuenta de que esto iba a tener todo el estilo de Fede, pero en el espacio”.

Merced asegura que vio tanto las tres primeras entregas de la saga -“Alien” (1979), “Aliens” (1986) y “Alien 3” (1992)- como “Prometheus” (2012) mucho antes de ser convocada para “Romulus”, lo que quiere decir que no era precisamente ajena al universo de la franquicia, pese a que esta es la primera producción de terror en la que trabaja.

“Fue un debut ideal, porque lo hicimos con muchos efectos prácticos y maquillaje”, aseguró. “Hay cosas que solo duran cinco cinco segundos en la pantalla, pero que fueron trabajadas durante varios meses para que se vieran de manera perfecta, incluyendo el uso de la sangre [artificial]”.

Realismo sangriento

La actriz nos dijo que la predominancia de trucos frente a la cámara se extendió a la presentación del xenomorfo, el monstruo más emblemático de la serie. “Había tres trajes diferentes para representarlo: uno que era casi totalmente un robot, otro que era mitad robot y mitad hombre, y un tercero que era un chico con un disfraz”, describió.

Lo que ella señala va de la mano con las intenciones de Álvarez en lo que respecta al tributo visual que quería hacerle a la cinta de los ‘70, privilegiando lo práctico por encima de lo digital en medio de una época dominada por las pantallas verdes y los ambientes generados por computadora.

“Como actriz, eso se sentía más real; como que sentí la presencia de un ‘alien’ de manera directa, viendo su cuerpo y escuchando sus sonidos”, reveló la actriz. “Fede tenía un iPad lleno de botones, y cada botón tenía un sonido propio; podía ser un grito, un llanto o un maullido. Súper ‘cool’, la verdad”.

En “Romulus”, Kay no la pasa muy bien. Fuera de lo que le sucede en el momento culminante de la cinta, y que es especialmente traumático, se ve enfrentada no sólo al xenoformo, sino también a los ‘facehuggers’, esas repulsivas criaturas con aspecto arácnido que son parte importante de la mitología de la franquicia, pero que cobran aquí una relevancia inusitada.

Y es incluso testigo directo de la infaltable escena de ‘estallido de pecho’ que, en este caso, afecta a la piloto Navarro (Aileen Wu), como se ha podido ver en los adelantos. “Yo tenía la sangre en mi cara”, retomó Merced. “Y tuvieron que hacerlo varias veces, limpiándome después de cada toma, porque necesitaban que se viera bien y que la sangre brotara del modo en que querían. Una vez que lograban ese posicionamiento, tenían que filmar toda la escena de nuevo”.

La idea, por supuesto, es generar conmoción en el espectador, algo que no resulta fácil de lograr de manera directa durante el rodaje debido a las incontables tomas que se realizan. “A veces sí me daba miedo, pero después de 50 tomas, no”, reconoció nuestra interlocutora. “De todos, cuando se daba cuenta de eso, Fede empleaba técnicas que tenía para darnos miedo y para mantener un poco esa aceleración del corazón”.

Isabela Merced durante la premiere de la cinta en el TCL Chinese Theatre de Hollywood, el 12 de agosto del 2024. (Jesse Grant/Getty Images for 20th Century Studios )

Futuro prometedor

Todo parece indicar que Merced logra sacar algo positivo hasta de los momentos menos afortunados de su carrera. Si “Madame Web” (2024) fue un rotundo fracaso de taquilla y de crítica, ella ha dicho anteriormente que el papel que interpretó en esa película -el de la superheroína Anya Corazón- la preparó de algún modo para lo que será el reto mayor de su carrera: la interpretación de Hawkgirl en la próxima cinta de Superman, que ha sido dirigida y escrita por James Gunn (“Guardians of the Galaxy”) y que se estrenará en julio del 2025.

“Quisiera contarte todo [sobre esa película], pero no puedo”, enfatizó Merced. “Ya terminé de filmar mis partes, y creo que los resultados van a ser muy divertidos. Tengo fe en James y en todo su grupo de trabajo; y cuando sientes ese tipo de fe en tu jefe, básicamente, tienes espacio para sentirte orgullosa y emocionada”.

A fin de cuentas, nuestra entrevistada viene atravesando un momento especialmente brillante en su temprano recorrido artístico. “Soy fan de estos personajes y estoy disfrutando muchísimo las etapas de promoción que me han tocado, como lo que pasó en Comic-Con”, reconoció, aludiendo con ello a su reciente participación en la popular convención realizada en la ciudad de San Diego. “Me siento muy afortunada por todo lo que me está pasando”.