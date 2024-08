‘City of Dreams’ se mete de lleno en el drama de la esclavitud moderna para generar conciencia

Cuando fue convocado para participar en esta película, Ari López había hecho solo algunos cortometrajes. Pero lo que hizo en ellos fue suficiente para despertar el interés de Mohit Ramchandani, el cineasta debutante que terminó eligiéndolo para protagonizar su ópera prima, “City of Dreams”, que se estrena en salas este fin de semana.

El filme ha estado generando un interés cada vez más creciente debido al número impresionante de personalidades que se han ido sumando a su causa. Luis Fonsi, Linda Perry, Yalitza Aparicio, Luis Mandoki y Mira Sorvino son solo algunos de sus productores ejecutivos, mientras que Sylvester Stallone, Martin Sheen, Frank Grillo, Anthony Ramos y Prince Royce figuran ahora entre sus ‘embajadores’.

“City of Dreams” se basa en los casos reales de inmigrantes latinoamericanos que son secuestrados por mafias y obligados a trabajar en situaciones colindantes con la esclavitud. En consonancia con su temática, se trata de un trabajo duro e intenso que dará sin duda de qué hablar.

El personaje principal, Jesús, es un adolescente de Puebla que viaja supuestamente al Sur de California para matricularse en una escuela de fútbol pero que, una vez allí, cae en las garras de un grupo de delincuentes que controla un negocio ilícito de ropa.

Al leer el guión, López, que tiene ahora 20 años, se enfrentó sin atajos a una temática que resulta difícil de asimilar para cualquiera persona en su sano juicio. “Lo primero que me impactó es saber que mi personaje no hablaba, aunque lo que estaba en las páginas era tan impresionante que me hizo llorar”, nos dijo el joven intérprete. “Yo tenía 14 años, o sea que no era un niñito; pero seguía pensando en los videojuegos y en escuchar música”.

Una dura realidad

Pese a su tierna edad, en esa época, López no desconocía por completo la existencia de esta problemática, aunque su manejo de la misma era naturalmente limitado. “Ya había escuchado algo sobre el tema, sobre todo porque, en México, ves todos los días cosas terribles a través de las noticias; pero no era realmente consciente de todo lo que hay detrás de esto”, afirmó.

“Actualmente, hay 40 millones de personas esclavizadas, más que en ningún momento de la Historia”, puntualizó. “Sé que esta película no va salvar a todas esas personas, pero espero que inicie, por lo menos, una conversación que pueda llevarnos a un cambio”.

Curiosamente, Ramchandani, que además de dirigir escribió el guión, no es latino, pero sí una persona con una historia familiar complicada y transnacional. “Nací en Bombay, pese a que, en esa época, vivía con mi familia en Hong Kong, porque mis padres fueron expulsados de sus hogares debido a que eran hindúes y el lugar tenía una mayoría musulmana”, nos dijo el realizador en una entrevista separada.

“Mi papá tenía siete años y tuvo que trabajar en talleres clandestinos; su vida fue muy dura”, recordó. “Creo que esa infancia lo traumatizó, y esa fue una de las razones por las que quería contar esta historia. Sin embargo, para serte sincero, no veo esto como una historia latina, sino como una historia humana, porque la experiencia de este niño es la experiencia que tienen los niños de muchas culturas que son víctimas de la trata de humanos y de la explotación, ya sean de Filipinas o de otros países del sudeste asiático”.

López siguió la misma línea al recordar que Ramchandani se considera “un director perteneciente a la Tierra”. “Es que él es de muchos lados; nació en India y después vivió en Inglaterra, Hong Kong y Los Ángeles, donde está ahora”, describió. “Me pareció muy bonito que un director de muchos lados hablara de la cultura latina”.

“De todos modos, como él mismo dice, esta es una película que se ambienta en un ambiente latino, pero que trata sobre la humanidad entera”, agregó el joven. “Creo que es una película que sobrepasa las fronteras y que es para todos, sin importar tu ideología, tu religión ni el lado político en el que te encuentres”.

En el set

Cuando se sumó al proyecto, López manejaba un nivel de inglés extremadamente básico, por lo que Ramchandani, que no habla español, le pidió que se inscribiera en unas clases intensivas de idioma que se extendieron a lo largo de dos meses.

“Finalmente, logramos que se generara una especie de familia en el set, entre los actores, el equipo y el director”, describió el actor. “Y más allá del inglés, tomé clases de fútbol [la ambición del personaje] y de costura [el oficio que se le obliga a practicar]”.

Pero el jovencito necesitaba más herramientas para el desarrollo de un personaje que, a lo largo de la historia, atraviesa situaciones de abuso especialmente complicadas. “Hubo momentos en los que me costaba mucho llegar a la emoción, y cuando sucedió eso, el director me pedía que imaginara situaciones que me podrían haber pasado en la vida real”, nos explicó.

Para contar lo que le sucedió con su joven actor, Ramchandani recordó una anécdota específica. “Denzel Washington hizo una entrevista sobre la película ‘Man on Fire’, y al hablar de Dakota Fanning [que tenía 10 años durante ese rodaje], dijo que ella era un alma de 40 años metida en el cuerpo de una niño”, comentó. “Pasó exactamente lo mismo con Ari”.

“Sus padres estuvieron allí todo el tiempo, claro, pero él siempre quería ir más lejos y se enojaba cuando no lo dejaba hacer sus acrobacias”, precisó. “Los actores mayores y yo quedamos también desconcertados cuando, al hacer una escena, Ari me sugirió dónde debía ir la cámara, pese a que esta era su primera película. Tenía un talento intuitivo y un montón de energía”.

Otra escena de la impactante cinta. (Roadside Attractions)

En la boca del miedo

En la cinta, Jesús se enfrenta constantemente al villano principal del relato, el encargado de la ‘sweatshop’ en la que se ve internado y que es interpretado por el celebrado actor chileno Alfredo Castro (“El Club”, “El Conde”).

“Es una gran persona, super cálida y muy humilde; pero su personaje me aterrorizaba”, reconoció López. “Fue muy importante tener una buena relación con él detrás de escenas para poder definir las relaciones entre los personajes”.

Como lo hemos señalado, “City of Dreams” es una película extremadamente dura y despiadada, pero Ramchandani considera que la representación de las situaciones reales que planteaba ameritaba ese despliegue de violencia.

En sus propias palabras, lo que se muestra en la pantalla es el 20% de lo que le pasa a estos niños. “Hace poco, proyecté en Ciudad de México la versión original, que era incluso más dura”, dijo. “Los estadounidenses y la gente de la industria se espantaron. ‘Oh, Dios mío, esto es como ‘La Pasión de Cristo’ [de Mel Gibson]”, dijeron”.

“Pero luego se me acercó una mujer mexicana; empezó a llorar, me cogió la mano y me dijo: ‘Ya no pagaré al coyote para cruzar la frontera, pese a que mis hijos me piden todos los días que los mande’”, prosiguió.

“Después de eso, yo le pregunté: ‘¿Se me pasó la mano?’ Y ella se puso a reír. ‘Yo vivo en Tepito. ¿Quieres visitarme? Ustedes los gringos están locos. No saben lo que es realmente difícil’”.

Balance y movimiento

Sea como sea, el cineasta decidió hacer un nuevo corte que disminuyera la intensidad, con la finalidad de que la película pudiera llegar a tanta gente como fuera posible dentro del circuito comercial. “Quería encontrar un equilibrio”, reveló. “Pero habrá todavía gente que pensará que fuimos demasiado lejos o que nos quedamos cortos”.

“City of Dreams”, que se hizo entre Los Ángeles, Puebla, Ciudad de México y Morelos, se empezó a rodar en el 2018, lo que quiere decir que tuvo un largo proceso de gestación. Más allá de los retrasos provocados por la pandemia, la falta de experiencia de su realizador y la dureza de lo que contaba fueron piedras de consideración en medio del camino.

“Como no era Spike Lee ni ningún director famoso, me dijeron que tenía que hacer algo de género antes de atreverme a hacer algo como esto”, retomo Ramchandani. “Yo no quería hacer algo así, por lo que traté de venderlo como un thriller con un significado y un mensaje”.

Fuera de su profundo contenido dramático y de la exhibición de situaciones que la convierten a veces en una historia de terror, “City of Dreams” tiene una escena de acción absolutamente deslumbrante que encuentra a Jesús escapando de sus captores tanto en locaciones internas como en las calles del Centro de Los Ángeles.

“Yo diría que es una historia de terror, sí, pero con esperanza”, nos dijo López. “Cuando ves al personaje corriendo, soy yo todo el tiempo. Pero en los momentos en que salta desde varios pisos y cosas así, tuve dobles, la mayoría de ellos mujeres, por el cabello largo que tiene mi personaje. Yo quería hacer todas mis escenas de acción, pero no me dejaron”.

Con Renata Vaca en otro momento del filme. (Roadside Attractions)

En busca de soluciones

Debido a la presión familiar, Ramchandani estudió una carrera de negocios. Después de trasladarse a Los Ángeles, situación que se dio cuando tenía 22 años, tomó clases de producción cinematográfica, pero es un autodidacta en lo que corresponde a la dirección, aunque segura que tuvo como mentor al desaparecido -y legendario- Irving Kershner (“The Empire Strikes Back”). Eso no quiere decir que no sepa manejar el lenguaje visual ni que no tenga influencias declaradas.

“Me encantó lo que hizo Alfonso Cuarón en ‘Children of Men’, lo que hizo Danny Boyle en ‘Slumdog Millionaire’, lo que hizo Luis Mandoki en ‘Voces inocentes’, lo que hizo Steven Spielberg en ‘Schindler’s List’”, enumeró. “Crecí en Hong Kong, por lo que no veía películas independientes, sino las de todos los directores clásicos”.

Finalmente, el esmerado cineasta espera que su filme logre que la gente que la vea se emocione, se enfade y busque información sobre las acciones que puede tomar para resolver esta clase de situaciones. “Hemos creado un sitio web, cityofdreamsmovie.com, en el que indicamos 10 cosas que puedes hacer para participar en el cambio”, anunció. “Espero que la gente se una a mí en esta lucha”.