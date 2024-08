El doble debut de Luis Fonsi en el cine lo llena de emoción y le abre las puertas de Hollywood

Para el cantante puertorriqueño Luis Fonsi el 2024 ha sido un año de grandes satisfacciones y retos, pero también de sueños cumplidos.

Ha sido sin duda un año de muchos proyectos, comenzando por el lanzamiento de un libro infantil que tituló “‘Amigos ExtraordiRANArios” (’UnFROGettable Friends’, en inglés) que narra la historia de Blu, un pequeño oso que se hace amigo de un coquí (una especie de ranas nativas de Puerto Rico de tamaño) y juntos emprenden una aventura en el interior del bosque tropical lluvioso de la Isla del Encanto conocido como El Yunque. El libro estuvo inspirado en su tierra y dedicado a sus dos pequeños Mikaela, de 12 años y Rocco, de 7 años de edad.

El 17 mayo, Fonsi lanzó su álbum conceptual de 12 temas “El Viaje’ donde incluyó bajo el sello Universal Music Latin y donde incluyó colaboraciones con Laura Pausini, Carlos Vives, Jay Wheeler y Omar Montes. Cada tema llevaba el título del nombre de una ciudad o región, pero sin tener que forzar el concepto y el resultado de cada composición le dictaminó qué ciudad elegir. En este caso surgieron títulos como Roma, Andalucía, Río, San Juan, Marbella, Santa Marta, Medellín, Panamá (Pasa la página), La Romana, México, Santiago y Buenos Aires.

Grandes emociones le generó su participación en dos películas, una muy diferente de la otra, en dos géneros totalmente distanciados, una como productor ejecutivo y cantando el tema principal de la desgarradora cinta “City of Dreams” y la otra como actor y productor ejecutivo, además de haber sido el compositor de la música de una comedia romántica en la que interpreta Rafael Reza, un papel de un joven músico que lo hizo sentirse muy cómodo y seguro al momento de pararse frente a la cámara para su debut en la gran pantalla con “Say a Little Prayer”, del director Patrick Pérez Vidauri.

Desde febrero de este año ha estado visitando ciudades como parte de su “25 Aniversario Tour” con presentaciones musicales en diversas partes del mundo. Muy aparte, el 4 de Julio inauguró el espectáculo Macy’s Fourth of July Fireworks 2024 que se transmitió en vivo por NBC, siendo el único artista latino que fue invitado a participar y además lo hizo cantando en español tres de sus éxitos “Echame la culpa”, Despacito” y “Calipso”.

Fonsi participó como el único artista latino en el espectáculo Macy’s Fourth of July Fireworks 2024 que se transmitió en vivo por NBC. (NBC)

En ese mismo mes, Fonsi fue invitado a la boda del hijo del magnate Mukesh Ambani, Anant Ambani y la joven Radhika Merchant, siendo Fonsi el único artista latino que acudió a la majestuosa boda que se celebró en el Jio World Convention Centre de Mumbai, India y donde cantó su mega éxito internacional “Despacito” dos veces a petición del magnate.

También en julio e inicios de agosto, la celebración de los “25 años Tour” llevó al ganador de 5 Latin Grammy por Canadá, Rumanía y las ciudades españolas de Vigo, Barcelona, Plasencia, Jerez de la Frontera, Alicante, Cádiz, Almería, entre otras. “Y también estoy haciendo (el reality) ‘La Voz’ otra vez en España. Este 2024 ha sido un año de muchas bendiciones y lleno de mucho trabajo”, expresó con emoción Luis Fonsi en exclusiva a Los Angeles Times en Español desde la ciudad de Miami, Florida, a través de una videollamada.

Pero lo que lo tiene muy emocionado en este momento es el inicio de esta gira de los “25 Años Tour” por los Estados Unidos. “Porque ahora estoy bien enfocado en lo que es esta gira, que en principio se acaba el segundo cuarto del próximo año”, dijo el artista nacido en San Juan, Puerto Rico un 15 de abril de 1978.

Luis Fonsi ha vivido hasta el momento un 2024 lleno de satisfacciones y retos y dice que todavía falta mucho por completar en este año y todo lo que viene con el 2025. (NBC)

“Falta mucho por hacer. Ahora mismo toda mi energía está puesta en Estados Unidos que va a ser desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre. También está el Auditorio Nacional de Ciudad de México el 21 de octubre. Estoy muy emocionado, cada noche va a ser una nueva fiesta, una nueva celebración de aniversario y espero que todo el mundo quiera estar celebrando ahí conmigo. De repente se suma Los Ángeles, por ahora no está, lo más cerquita que estaré es San Diego, pero quien sabe esto es solo el comienzo y falta mucho”, dijo en tono de duda.

“Hay muchos conciertos que ya se han hecho, hay muchos que todavía faltan, otros que no están anunciados, pero que ya pronto se irán anunciando. Por ejemplo en 2025 no tengo anunciado a Puerto Rico, que ahora, egoístamente hablando, y honestamente hablando con el corazón en la mano, no hay lugar más importante en el mundo que mi tierra, Puerto Rico”, señaló con una sonrisa dibujada en el rostro.

El de Puerto Rico, según Fonsi “es un show que estoy loco por anunciar y que hasta cierto punto le empieza a dar un poco el cierre a la gira y ya las próximas semanas se irán anunciando”, agregó.

El cantante de éxitos como “Aquí estoy yo” y “No me doy por vencido” compartió que tras haberse presentado por España recientemente, también tiene pensado regresar en concierto a Madrid, algo que estará anunciando en los próximos días.

Esta gira que sirve además para presentar en los escenarios los nuevos temas de su álbum “El Viaje”, el cual se lanzó en mayo de este año, lo llevará en esta etapa no solamente por ciudades de los Estados Unidos como Seattle (WA), Ridgefield (WA), Chandler(AZ), Chicago (IL), Nueva York (NY), Atlantic City (NJ), Orlando (FL), Hollywood (FL) y San Diego (CA), también en actuará en la República Dominicana y la Ciudad de México, además de presentarse en el Cono Sur con nada menos que 7 conciertos en Argentina y otros 5 en ciudades de Chile.

Siete serán los conciertos que hará Luis Fonsi en Argentina y además cumplirá con cinco fechas en ciudades de Chile. (Eric Michael Roy)

”Es muy bonito poder recorrer el país entero. En Argentina va a hacer 7 fechas, en Chile son 5. El Cono Sur siempre me ha apoyado muchísimo, ha sido un trabajo de mucho trabajo, de muchas visitas, de muchos eventos y poder (me emociona) ahora celebrarlo en grande en lugares importantes”, dijo con emoción

Fonsi contó que muchos de estos shows ya están ‘Sold Out’. “Y por eso uso mucho la palabra ‘celebrar’ porque cuando uno cierra un ciclo, si queremos llamar como ciclo a estos 25 años, pues es inevitable reflexionar y mirar hacia atrás y recordar cómo ha sido ese camino, los momentos bonitos, los momentos duros también porque nos endurecen, nos hacen valorar todo lo que tenemos. No doy nada por hecho. Ha sido una jornada bien bonita, he aprendido mucho y creo que tengo un disco muy especial y la mejor manera de celebrarlo es haciendo un show, bien dinámico, bien musical, con excelentes músicos, bailarines, producción y cantando con el corazón en la garganta”, señaló el cantante boricua.

De su nuevo disco “El Viaje” donde surgieron títulos de las canciones como Roma, Andalucía, Río, San Juan, Marbella, Santa Marta, Medellín, Panamá (Pasa la página), La Romana, México, Santiago y Buenos Aires, algunas de ellas estará visitando durante su gira. Casualmente las tres últimas ciudades que te acabamos de mencionar, fueron anunciadas recientemente como escenarios para la próxima llegada del tour, al igual que República Dominicana que es donde queda la localidad de “La Romana”. Por el momento no han sido anunciadas la posibilidad de visitar las ciudades de Santa Marta y Medellín, en Colombia, que también le dieron titulo a dos canciones, pero eso podría cambiar.

Fonsi compartió en nuestra conversación que le hubiera gustado incluir en el disco más temas con el nombre de ciudades que también han sido importantes para él en su vida. Pero se quedaron fuera, aunque eso no será impedimento para que las visite dentro de esta gira de los “25 Años Tour”. “Lo que es Colombia, Ecuador y Perú, si Dios quiere la próxima semana las voy a estar anunciando”, adelantó el boricua que compartió credito con su amigo y colega Carlos Vives en el sencillo “Santa Marta”.

“Quién sabe. Fíjate que yo soy muy ‘planner’ yo soy mucho de planificar, de sobre planificar mi vida . Yo ya tengo planificada mis vacaciones para el 2025, con vuelos pagados, con reservas de hoteles, como que soy muy extra organizado nivel ‘freaky’ para cosas personales, pero para cosas creativas yo creo que uno tiene que fluir y tiene como que vivir el momento”, dijo.

Carlos Vives y Luis Fonsi compartieron credito en el sencillo “Santa Marta” y podrían reencontrar nuevamente en noviembre durante los Latin Grammy que este año nombraron Persona del Año a Vives. (Universal Music Latino )

En este viaje por el mundo, subido en un avión y entregado a los ensayos y pruebas de sonido para que todo salga como lo esperado, Luis Fonsi no tiene tiempo para pensar en lo que podría ser su próximo disco hasta que concluya la gira en 2025. “Eso es algo en lo que no quiero pensar todavía. Quiero disfrutar el viaje, apenas sigo promocionando este disco que acaba de salir hace unos meses, todavía hay canciones que quiero compartir con el público y de repente hacer más videoclips, de repente como seguir dándole vida a cada ‘parada del viaje’. Y yo creo que ya el año que viene, cuando ya empiece a cerrar el ciclo de esta gira y empiece a pensar en lo próximo voy a ver qué me dice el corazón y qué me dice la vibra por donde ir para hacer ese próximo disco. De repente sigo viajando o de repente hago un concepto completamente diferente, quién sabe”, señaló el cantante de 46 años de edad.

Después de sus cinco conciertos en Chile, Fonsi estará regresando a su casa en Miami, ciudad donde este año se celebrarán los 25 años del Latin Grammy y donde se estará honrando al colombiano Carlos Vives como la Persona del Año el próximo 13 de noviembre. Ya para el 23 de noviembre, Fonsi estará en Santo Domingo para continuar con sus gira. “Vamos a ver si llega alguna nominación y ver si tengo una buena excusa para estar en los (Latin) Grammys. Yo estoy feliz porque este año están celebrando a un amigo, a un artista que quiero mucho como Persona del Año que es Carlos Vives y ahi quiero estar también apoyando a su trayectoria y celebrando con mis colegas, con la gente que quiero mucho, así que va a ser una semana muy bonita.

En el homenaje a Vives sus colegas le estarán cantando y Fonsi estaría encantado de participar. “Si me invitan, yo voy”, dijo sonriente.

En este momento, Luis Fonsi ha vuelto a la posición #1 del ‘Latin Pop Airplay’ de Billboard, pero esta precisamente con su éxito “Santa Marta” que comparte con el cantautor colombiano Carlos Vives. “Santa Marta” se convirtió en uno de los temas favoritos del público gracias a la unión de ambos, por su sonido contagioso y el emotivo video que fue grabado en la ciudad colombiana que le da nombre eal tema en horas de la madrugada al estilo serenata.

Un nuevo escalón en su carrera como artista

El acercamiento de Luis Fonsi con el séptimo arte podría decirse que comenzó desde el momento que decidió sumarse como embajador de la impactante cinta dramática del director Alejandro Gómez Monteverde “Sound of Freedom”, la cual está basada en hecho reales y protagonizada por Jim Caviezel y Mia Sorvino.

“Sound of Freedom” mostraba la historia de un agente federal que luego de rescatar a un niño de unos traficantes de niños despiadados, descubre que la hermana del niño sigue cautiva y de esta manera decide embarcarse en una peligrosa misión para salvarla. Cuando se da cuenta que el tiempo se le acaba, decide dejar su trabajo para meterse en la selva colombiana en busca de liberarla de un destino peor que la muerte.

Esta cinta fue producida entre otros, por el mexicano Eduardo Verastegui y también por Sean Wolfington, copropietario de One Media Group, cuya primera película que produjo fue “Bella”, ganadora del Festival Internacional de Cine de Toronto que también protagonizó Verastegui.

Sean Wolfington es precisamente uno de los productores de la desgarradora cinta del director Mohit Ramchandani “City of Dreams”, una cinta cargada de intenso drama, basada en hechos reales, que muestra la historia de Jesús, un niño originario de Puebla que sueña con ingresar a una academia de fútbol de Los Ángeles para convertirse en una estrella del fútbol, pero el supuesto reclutador que viajó hasta su pueblo natal se lo llevó con engaños del lado de su padre, para terminar metiendolo en el oscuro mundo de la esclavitud modern. Obligado a coser vestidos en una enorme casa deteriorada y bajo circunstancias infrahumanas y fuertes maltratos físicos y sicológicos, Jesús se tiene que enfrentar a una vida que jamás imaginó y de la cual busca escapar a toda costa.

Luis Fonsi comenzrá en septiembre su gira por Estados Unidos con una fecha en San Diego y posiblemente podría estar anunciando una fecha en Los Ángeles. (Eric Michael Roy)

“Pero es esclavizado y logra escaparse y por suerte ese es el lado inspirador de la película. Hubo un caso muy similar en Modesto, CA hace unos años atrás y esto son cosas que están pasando diariamente en los Estados Unidos, en el mundo entero. El tráfico de personas es muy serio, muy real, es una industria de billones de dólares y yo creo que si entre todos alzamos la voz podemos hacer cosas grandes. Y hoy día pensar que la esclavirud todavía existe es muy fuerte”, lamentó Fonsi.

Luis Fonsi es también uno de los productores ejecutivos de esta historia al igual que la actriz mexicana nominada al Oscar por la cinta “Roma”, Yalitza Aparicio. “Todo comenzó con un amigo muy cercano que es uno de los productores en la película (Sean Wolfington) que también fue productor de ‘Sound of Freedom’ y me empezó a contar de ‘City of Dreams’”, comenzó contando a Los Angeles Times en Español Luis Fonsi.

Al conocer la historia de ‘City of Dreams”, cuyo se hizo rodaje antes de la pandemia en 2018 y se estrena este viernes 30 en salas de cine de Estados Unidos, Fonsi empezó a interesarse en el trasfondo de esa realidad que aunque se muestra en las noticias, muy pocos se imaginan lo impactante que puede ser el mundo del tráfico humano y más desgarrador aún en el tráfico de niños en Estados Unidos y el mundo. “Y me contó de la historia, del libreto, pero también me dijo que estaban buscando una canción, un cantante”, explicó el intérprete de “Corazones rotos” y “Nada es para siempre”.

Tras esa conversación con Wolfington, Fonsi conoció al director de la cinta y desde entonces comenzó a empaparse de todo lo relacionado a la película, pero más allá, de lo que trataba la temática de esta historia. “Uno lee, uno está al tanto de las noticias, pero en realidad no conocía del todo, uno piensa que uno sabe, uno sabe que es un gran problema, pero cuando ya empiezas a investigar, me di cuenta de lo poco que sabía y lo importante que es este tema”, externó el esposa de Águeda López y papá de Mikaela y Rocco.

Fonsi cuenta que al ver la película los ojos del espectador se abren de una manera completamente diferente y te profundiza en una historia que sucede a diario en el mundo y que muy poco se hace al respecto para tratar de evitarlo. “Te dan ganas de compartir este mensaje con el mundo entero, te da como una mezcla de sentimientos, a la vez uno siente coraje pero a la misma vez uno siente amor. Es una película inspiradora, pero es una película que te aprieta el corazón y te dan ganas actuar, ganas de hacerte pregunta a ti mismo como por qué está pasando esto y sabes qué está pasando debajo de nuestras narices, cómo puede ser que no están haciendo lo suficiente para proteger a estos niños, cómo es posible que la mayoría de estos niños son niños latinos que los traen de México o Centroamérica”, se cuestiona Fonsi.

Fonsi confiesa que él mismo se hizo esas preguntas después de ver la cinta que distribuye Roadside Attractions y es protagonizada por Ari López cuando tenía 14 años, ya ahora que se estrena en la cinta en 2024, López tiene 20 años de edad, además de la actuación de Paulina Gaitan (mamá de Jesús), Alfredo Castro (El jefe), Andrés Delgado (Cesar) y Jorge Antonio Guerrero (papá de Jesús), que le dan vida a esta historia que le deja impotente a la audiencia y le genera muchas interrogantes.

“Hay muchas preguntas que obviamente no tengo las respuestas, pero lo que sí quiero es que a través de esta historia, basada en hechos reales, la gente diga ‘qué puedo hacer yo para ayudar’. Creo que podemos salvar muchísimas vidas, de verdad que sí’, dijo Fonsi consternado.

Fonsi no solamente es uno de los productores ejecutivos de la cinta al lado Luis Mandoki y Michael Phillips Thomas Jane, es quien fue elegido para interpretar el tema principal de la historia que lleva el mismo nombre y que fue compuesta en su totalidad por Linda Perry, conocida composiciones como “Beautiful” para Christina Aguilera, “What You Waiting For?” de Gwen Stefani; y “Get the Party Started” de Pink. Perry también ha colaborado en álbumes de Adele, Alicia Keys y Courtney Love y en el 2015 fue exaltada al Salón de la Fama de los Compositores.

“Pero para mi era más importante involucrarme, usar mis plataformas, usar mi voz para darle voz a esos niños que no la tienen y obviamente cantar esta canción escrita por Linda Perry que es impresionante. Yo siempre he sido fan de sus composiciones, sigo su carrera desde hace muchísimos años y trabajar con ella en esta canción fue todo un sueño. Estoy contento y espero que la gente se quiera involucrar en este proyecto”, expresó con mirada de ilusión Fonsi.

El tema “City of Dreams” que es interpretado al final de la película cuando salen los créditos surgió luego de que Fonsi y Perry se sentaron a ver la película. Al finalizar la proyección, Linda se levantó de la butaca y salió de la sala sin decir una palabra, luego agarró su guitarra, que es uno de los instrumentos con los que compone y ahí nació la canción que se titula igual que la película.

Para Fonsi la interpretación de este tema resultó ser un verdadero reto ya que se trataba de un género muy diferente a lo que usualmente suele interpretar, pero eso fue precisamente lo que más le encantó para asumir el compromiso. “Para empezar es una canción en inglés, pero tienen un sonido mucho más folk casi tirando a country. Es una canción que quisimos que tenga ese punto medio, que no fuese demasiado triste porque es la canción de los créditos, la canción principal de la película, porque después de ver esta película necesitas ver algo un poquito ‘uplifting’ (edificante) que te limpie la mente y el corazón de tanta información que acabas de ver, pero a la misma vez tampoco podía ser demasiado alegre y buscar ese punto medio, creativamente hablando, en la canción creo que era importante y yo creo que lo encontramos y fue un hermoso reto”, explicó el dos veces ganador del Grammy a Canción del Año en 2009 y 2017.

Finalmente Fonsi, quien protagoniza el videoclip de la canción ‘City of Dreams” al lado de la joven actriz mexicana Renata Vaca, que también actúa en la película en el papel de Elena, otra de las niñas esclavas, quiso invitar a que la gente se una, no tan solo viendo la película. ‘Sino que usemos nuestra plataformas, nuestras voces porque al final del día estamos salvando vidas y protegiendo a los niños”, sentenció.

De embajador a productor y actor

A diferencia de la crudeza de ‘City of Dreams”, Fonsi tuvo la oportunidad de no solamente estar involucrado como productor ejecutivo e intérprete del tema musical en lo que será su debut como actor en la gran pantalla con la comedia romántica “Say a Little Prayer”, del director Patrick Perez Vidauri.

Luis Fonsi interpreta a Rafael Reza en esta cinta que se filmó hace dos años y tiene previsto estrenarse a finales de este año, aunque todavía no tiene fecha definitiva, la producción estadounidense incluye a Fonsi como actor y como compositor del tema de la película que se rodó entre San Antonio, Texas, y Hollywood, California.

“Es una película completamente en inglés, pero que tiene muchísimo que ver con nuestra cultura latina, trata mucho sobre la amistad, obviamente del amor y ahí pues mi gran debut en la pantalla grande así que estoy muy contento también con este lanzamiento”, dijo el actor debutante.

El elenco de “Say a Little Prayer” lo conforman figuras latinas conocidas como Jackie Cruz, Angélica María, Alma Martínez, Xiomara Martinez, Dyana Ortelli, Pepe Serna, Nina León, Jack Murillo y Vanessa Vazquez, además de Tatanka Means y Chris Kattan, entre otros, mientras que la producción está a cargo de Alex Linares, Cristina Nava, Edward James Olmos y Nancy De Los Santos-Reza.

Luis Fonsi interpreta a Rafael Reza, un joven músico en la cinta “Say a Lilltel Prayer” que dirige Patrick Perez Vidauri. (Eric Michael Roy)

Esta doble oportunidad que está recibiendo Fonsi con ‘City of Dreams” y “Say a Little Prayer” lo catapultan a una nueva plataforma que hasta hace unos años jamás se le hubiera cruzado por la mente, la estar involucrado en el séptimo arte, por lo que seguramente lo podremos ver en alfombras rojas del cine y quien sabe hasta en la de los Premios de la Academia como le ocurrió de la noche a la mañana a su amiga Laura Pausini cuando interpretó el tema “Io Si” que fue nominado en la categoría a Mejor Canción Original en los Oscar del 2021.

“Son puertas que están ahí y que de repente si se abren, pues uno aprovecha ese momento para seguir creciendo. Yo por lo menos no entro a un proyecto pensando en el premio, ni pensando en la nominación o en el número 1. A mi me encantan los retos y aprender cosas nuevas. Cuando me enviaron el libreto de esta película ‘Say a Little Prayer’ yo no lo tenía planificado ni como mi plan de vida como para hacer una pausa en la gira para hacer una película, pero me conecté con el libreto, me vi dentro de ese papel”, dijo.

Para el papel en “Say a Little Prayer”, Fonsi se vio reflejado en el personaje. “Me dije ‘yo lo puedo hacer relativamente fácil y natural, como que en blanco y negro al menos lo entendí y me pareció como que era un buen primer paso para entrar en el cine. Además me encantó que me dieron la libertad de escribir la música para el personaje que es músico también. Me encantó el equipo detrás de la película”, exclamó.

En el caso de su participación en “City of Dreams”, Fonsi aclara que ese era otro punto de conexión por le apasionaba la historia. “Me parecía importante ser una voz más en este ejército de ‘City of Dreams’ que quiere llevar este mensaje a la gente y de poder cantar una canción con tanto peso. Y si algún día es nominada para algún premio importante bienvenido sea, pero por ahora el estar ahí creo que es muy importante a nivel personal”, puntualizó Fonsi.