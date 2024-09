¿Estás ‘ReaDY!’ para entregarte al testimonio, obra y lecciones de vida de Daddy Yankee?

Cuando Daddy Yankee anunció que se retiraba, los fans pensaron que su estrella de la música urbana ya no estaría en sus vidas. Se equivocaron.

El precursor del reggaetón solamente le dio un giro a su vida para estar más cerca de sus fans y en ese momento recorrió innumerables plazas con su tour “La Última Vuelta” (The Last Round) que vendió casi dos millones de boletos y generó más de 200 millones de dólares, convirtiéndola en la segunda gira más taquillera del primer cuarto de 2023, según el reporte de Pollstar.

La gira además sirvió para llevarle a sus fans su duodécimo y último álbum completo que tituló “Legendaddy” dándole paso a una gira de despedida en 2022, que en la ciudad de Los Ángeles logró cinco “Sold Out” en el Kia Forum de Inglewood.

Daddy Yankee cuando abrió su primer show de los cinco que tenía previsto en el Kia Forum, en Inglewood el miércoles 27 de julio de 2022. (Raúl Roa/Los Angeles Times)

Al finalizar la gira se tomó una pausa, aunque siempre estuvo presente en la vida de sus fans al lado de su equipo de béisbol, sus obras benéficas y todo lo relacionado a su vida fueras de los escenarios. Sin embargo, de pronto sorprendió al mundo cuando dijo a través de sus redes que había decidido entregar su fe al cristianismo y hasta lo vimos en las redes ofreciendo encuentros en los que estuvo hablando de su testimonio de vida, logrando inspirar a muchos de sus seguidores y a otros que no lo eran, pero que luego de escucharlo, se dejaron atrapar a través de la palabra y la fe.

Igualmente sorprendió cuando lanzó su canción “Donante de Sangre” hace cinco meses y el más reciente tema “Loveo” que habla sobre el amor y la fe hacia Jesuscristo. “Me acompaña cuando estoy correcto y cuando me equivoco, de las consecuencias que yo mismo me provoco. Dejas que aprenda pero no me dejas solo, me tiene en bajita ya ni me descontrolo. Caminando a mi lado en medio de la oscuridad, con tu paz soy capaz de no ver mi incapacidad”, reza parte de la letra de esta canción”, dijo sobre “Loveo” que hoy cuenta con más de 10 millones de visualizaciones en YouTube a 4 meses de su lanzamiento.

Hoy una vez más, Daddy Yankee sorprende a sus fans luego que este miércoles, la editorial HarperCollins Publishers anunciara que publicará su libro “ReaDY! The Power To Change Your Story” en inglés y español en abril de 2025. “ReaDY es un libro donde comparto muchas experiencias personales, testimonios de vida y lecciones que he aprendido a través de mi caminar aquí en la Tierra. Espero que les traiga muchas bendiciones”, señaló Daddy Yankee a través de un comunicado.

Esta imagen de portada publicada por HarperCollins Spanish muestra “ReaDY! El Poder Para Cambiar Tu Historia” de Daddy Yankee. (HarperCollins Spanish vía AP)

Los derechos del libro, que es una obra inspiradora de Raymond Ayala (como es el nombre real de Yankee), fueron adquiridos por Cris Garrido, VP y Publisher de español. Además anunciaron que será publicado simultáneamente en español por HarperEnfoque en las Américas y HarperCollins Iberica en España, y en inglés por Dey Street Books con Carrie Thornton, VP y Publisher de Dey Street Books.

En este lanzamiento, el cantante puertorriqueño reflexionará sobre todo lo que ha sido su camino y su ascenso desde que salió de los proyectos de vivienda en Puerto Rico hasta alcanzar, la fama, fortuna y su consolidación mundial.

En cada una de sus páginas, Daddy Yankee llevará a los lectores a través de un viaje que los sumergirá en lo que ha sido su música, la resiliencia y la fe que hoy convergen en su propia historia de vida que desde que tiene uso de razón ha estado llena de duras pruebas, pero también de alegrías, triunfos y lecciones que lo transformaron en el hombre, el padre, el artista y ser humano que es hoy en día. “ReaDY es un libro en donde comparto muchas vivencias personales, testimonios de vida y lecciones que he aprendido en mi caminar aquí en la tierra, espero que les traiga muchas bendiciones”, expresó Yankee.

“Raymond ha inspirado y entretenido a millones de personas durante las últimas tres décadas como Daddy Yankee”, compartió por su parte en el comunicado Cris Garrido.

Daddy Yankee llevará en primera fila a sus lectores a través de un viaje por las páginas de su primer libro que se lanzará en abril de 2025. (Raul Roa/Los Angeles Times)

“Estamos emocionados de asociarnos con él en este nuevo capítulo de su vida y carrera como autor. Me ha encantado trabajar con Raymond en el libro, refleja el mismo nivel de compromiso y excelencia que aporta a todo lo que hace. La narración es rica y cautivadora, y él hace un trabajo maravilloso al basarse en sus propias experiencias y lecciones de vida para mostrar a los lectores de todos los ámbitos de la vida que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestras historias”, agregó.

Por su parte, Carrie Thornton expresó que se siente muy orgullosa de que Dey Street Books se asocie junto a sus colegas en HarperEnfoque como el editor del primer libro de Daddy Yankee. “Raymond Ayala Rodríguez es un pionero en el mundo de la música y un embajador cultural. Como autor, tendrá la oportunidad de hablar con sus millones de fanáticos y una legión de lectores de una manera más íntima y profunda que nunca”, señaló Thornton

Como podemos ver hoy en día, el creador de “Somos de Calle”, supo tomarse las cosas “Con Calma” y muy “Despacito” aprovechó “La Ocasión” para reunir en su mente todo lo que sus fans querían saber de él como “Si Supieras” que no se trataba de “La Despedida”, sino de un “Llamado de Emergencia” para que su gente “Tire Pa Lante”, para que disfrute de “Salud y vida”, para que le ponga “Gasolina” a su vida y para que se dé cuenta que por más “Dura” que parezca, no se sienta “Sola”, sino que sienta que “Lo que pasó, pasó” y que Daddy Yankee la seguirá acompañando en su camino. Así que “Rompe” con la tristeza y no te quedes en el “Limbo”, porque “Tu Príncipe” ahora lo tendrá al alcance de sus manos. Así que levántate y ponte ReaDY!