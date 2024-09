Provocadora, soñadora y llena de energía, Gloria Trevi puso a sonar la banda sonora de su vida en Los Ángeles

Share via

Share via Close extra sharing options

Provocadora, soñadora, señalada, la que camina con serpientes, la que puede con las culebras… Así la describieron en las enormes pantallas del Crypto.com Arena al inicio de una velada que se perfilaba como inolvidable para sus fans y para la misma Gloria Trevi, quien puso en las pantallas imágenes de los momentos más representativos de su complicada travesía en el mundo del espectáculo.

Con la frente muy en alto y empoderada, así llegó La Trevi a la ciudad de Los Ángeles para enloquecer a sus fans como parte de gira “Mi Soundtrack World Tour” que se anunció en enero de este año a las afueras de este escenario y que arrancó el 26 de enero en la ciudad de Hidalgo, Texas para luego visitar otras latitudes del país y finalmente llegar a las ciudades californianas de Anaheim, San José, Palm Desert, Sacramento, Fresno, San Diego, Highland, Ontario y Las Vegas.

La regiomontana de 56 años luce radiante, fuerte y en perfectas condiciones físicas. De hecho hasta logra arrancar ovaciones cuando de manera atrevida se abre de piernas en el centro del escenario como si fuera una gimnasta adolescente en busca de una medalla dorada.

Y así precisamente, con el tono dorado predominando en sus múltiples cambios de vestuario, la artista no hace solamente una recorrido por sus grandes éxitos, sino que va contando de manera casi cronológica lo que ha sido su travesía entre oscuros momentos y grandes lecciones de vida. Cada momento y segmento del concierto cuenta con sus picantes comentarios, algunos subidos de tono y otros cargados de simpatía y buen humor, los cuales son recibidos con algarabía por sus fieles seguidores y sus incondicionales fans de la comunidad LGTBQ+ que se hicieron presentes con sus mejores galas y atuendos llamativos de encajes y transparencias parecidas a los de su estrella en el escenario, que minutos antes había recibido como telonera a la joven cantante Mar, hija del reconocido Marco Antonio Solís, que fue invitada por Gloria a formar parte de su gira por algunas plazas de la Unión Americana.

Anuncio

Gloria Trevi durante su actuación en el Crypto.com Arena de Los Angeles. (Nevarez )

La más reciente visita de Gloria a Los Ángeles la hizo el 27 de junio de este año cuando fue invitada a la develación de la estrella de Jenni Rivera para compartir unas palabras con los hijos de la “Diva de la Banda y el público”, pero la noche sábado en el Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles sin duda tuvo un significado muy especial, porque fue en esta ciudad donde Gloria comenzó a vivir el sueño de ser una gran estrella. Aquí fue donde grabó sus primeras canciones fuera de territorio mexicano, aunque su vida más allá de los estudios de grabación y los escenarios era un total infierno.

Esos oscuros momentos, escondidos debajo de los reflectores, las cámaras y los micrófonos, Gloria Trevi los ha podido exorcizar en su bioserie “Gloria Trevi: Ellas soy yo”, que hasta hace unas semanas era transmitido en el horario estelar de la 10pm de la cadena Univision, pero que de un momento a otro fue sacada del aire sin explicación alguna a los televidentes, para solamente poder verse a través de la plataforma de streaming Vix.

Al solicitar una reacción de la cadena, de manera extraoficial que debido a ajustes estratégicos en la programación, decidieron extender a dos horas otra de sus producciones y “como resultado, ‘Ellas Soy Yo: Gloria Trevi’ quedó fuera” de la barra del horario estelar de Univision.

“Sin embargo, es importante aclarar que ‘Ellas Soy Yo: Gloria Trevi’ sigue siendo una parte valiosa del catálogo de contenido de TelevisaUnivision. La bioserie continúa disponible en su totalidad para los suscriptores de ViX”, agregaron en el breve comunicado.

Hoy cuando su público se ha mantenido cautivo con la historia a través del streaming, Gloria sigue con su gira por diversas ciudades de los Estados Unidos llevando la evolución de su música y las transformaciones que ha ido experimentando para mantenerse vigente entre el público que ha viajado con ella a través de larga trayectoria

Anuncio

Como “Medusa”, “Hoy me iré de casa”, “Ya No”, “Zapatos Viejos”, “Los borregos”, “Agarrate” y “La papa sin catsup” abren la cápsula del tiempo y a través de estas canciones hace un recorrido por lo que fueron sus inicios cuando apenas era una jovencita.

La interpretación de “¿Qué voy a hacer sin él?”, la primera canción romántica que su público escuchó en la radio, además de “Virgen de las vírgenes”, “Con los ojos cerrados” y “El recuento de los daños”, denotan una de las épocas más oscuras de sus vivencias y con estas canciones narra el amor hiriente y mal agradecido que fue capaz de soportar. A su lado, cantando en los coros, Gloria presenta a Claudia Rosas, su compañera “que estaba en la batería desde Boquitas Pintadas”, dijo señalando a la talentosa corista que fue bañada en aplausos por los presentes.

Precisamente, las pausas entre canciones las marca con anécdotas y frases hechas para contextualizar su repertorio, mientras sus bailarines se encargan de ayudar a cambiar su vestuario frente a su público, quitando o poniendo piezas de tela, encajes, capas y demás accesorios para darle un nuevo look a sus intervenciones. “Es momento en el que nosotros, decidimos hacer realidad nuestros sueños, ese momento tiene una canción que es la misma pa’ mi que para ti. Si nosotros no hubiéramos tomado esa decisión no estaríamos aquí en Los Ángeles”, dijo a su público mientras bebía de un vaso que le alcanzaba uno de sus bailarines.

“Hoy estamos más fuertes y más cabrones y más bonitos. En el ‘Soundtrack’ de nuestras vidas nos ha tocado la época más chingona, osea todas las épocas. Nos ha tocado desde el vinilo hasta el Spotify. Osea, nosotros sabemos valorar y nos encanta el pop, nos encanta el rock y también nos encanta el reggaetón, porque en los 90s nosotros inventamos el perreo. Y van a ver aquí la evolución del tiempo”, dijo la cantante ante las ovaciones de sus fieles seguidores de ambos sexos.

A su estilo, Gloria ha sabido imprimirle las vertientes del momento para mantener su vigencia.

Anuncio

“Y así es como nació el perreo reggaeton”, dijo la artista , pero el reggaetón en su repertorio con temas como “Dímelo al revés, “Hijoepu*#” y “Me lloras”, que puso a perrear a los miles de fans presentes desde sus asientos al pie de la tarima hasta los que se encuentran en lo más alto del emblemático recinto del centro de Los Ángeles.

Con sus clásicos “No hay almohada” y “Me siento tan sola”, el público la acompañó a viva voz en los coros, mientras Gloria le recordaba a su público los momentos “que le rompieron el corazón”.

Para su interpretación de “El favor de la soledad”,, se sentó en una plataforma en forma de nube tras haber sido cubierta por una tela que fungía como vestido, pero poco a poco se fue aflojando durante su interpretación por lo que tuvo que colgarla al hombro, mientras el público gritó a todo pulmón su nombre y también su apelativo de ‘“Yoyis”, como la llamaba su bisabuela, su más grande fan.

Los variados cambios de vestuario los hizo frente a su público con ayuda de sus bailarines y eso agilizó sus interpretaciones sin muchas interrupciones. (Nevarez)

Uno de los momentos mágicos es cuando la enorme pantalla del fondo se convierte en pista de aterrizaje y frente a ella vemos a los controladores de pista que hacen sus señas para permitir el regreso de Gloria en la pista, quien esta vez llega con traje rosa de piloto, pero asu estilo, gafas oscuras y sombrero para enardecer la sala con su éxito “Cinco Minutos”, el cual fue acoplando con sus bailables temas pop como “Pruebamelo”, “Me río de ti”, “Habla blah blah’ y su legendaria versión del éxito de Laura Branigan, “Gloria”. Si querían un momento preciso para bailar en todo el recinto a todo lo que daba, éste fue el indicado.

“Estas canciones que voy a cantar ahora, es la única vez que lo haré en una gira”, dijo ante su público antes de entonar “Me estoy rompiendo en pedazos” Ella que nunca fue ella”, “Si me llevas contigo” y “Lloran mis muñecas”, las cuales fueron coreados por sus seguidores de hueso colorao mientras ella cantaba sentada sobre una estrella metálica que colgaba desde el techo sobre el escenario como si tratara de un columpio.

Anuncio

Evocando la música disco de los 70’, el éxito ‘Inocente” también tuvo su momento para poner a bailar sin frenos a los fans, pero el instante que se llevó sonoros aplausos fue su interpretación de “Dr Siquiatra”, el primer gran éxito de su carrera en 1989. Con un especie de camisa de fuerza y un tapabocas como el personaje caníbal de Hannibal Lecter, la cantante fue puesta en el centro del escenario frente a una camilla de pie, mientras sus bailarines vestidos con bata de doctor la secundan en su interpretación, para luego darle paso al mega éxito “Pelo Suelto”.

“Comparto con ustedes pedacitos de mi vida, pero falta mucho por contar, falta mucho por escribirse , pero esta canción es más allá de mi historia, esta canción va a seguir sonando fuerte, mientras que en nuestros países tiene que salir la gente a protestar y a gritar. Ni una menos, porque esa hermana, esa madre, esa hija, esa amiga, ella soy yo”, dijo en referencia a todas esas mujeres que viven violencia doméstica, que son asesinadas y que nada ni nadie hace nada por evitarlo. A ellas, Gloria les dedicó el tema “Ellas soy yo”, que le da nombre a su bioserie.

Continuaron en el repertorio del “Mi Soundtrack World Tour” temas que le recuerdan como un amor bonito del pasado “Te dire que si” se convirtió en su sentida composición de “Vestida de Azúcar” dedicado a su esposo Armando Gómez con quien lleva casi 15 años de casada yuna hermosa familia.

“No querías lastimarme’, marcó el contraste y el público la secundó en los coros y con “Tribu” se despidió de Los Ángeles. Pero el público quería más y no se movió de sus asientos por lo que fueron recompensados con un cierre magistral que puso a bailar a todo el recinto al ritmo de “Todos me miran” y “Siempre a mí”, cerrando una velada para nunca olvidar en el coloso del centro de Los Ángeles.