Iron Maiden recrea su etapa más polémica mientras se enfrenta a nuevas realidades

No se puede pensar en la historia del heavy metal si se ignora a Iron Maiden, la agrupación británica que dejó no solo una huella definitiva en el género a inicios de la década de los ‘80, sino que forjó por cuenta propia una de sus modalidades más celebradas, y que se mantiene activa hasta el día de hoy con una formación que no se aparta demasiado de la que tenía en su era más celebrada.

Estas son circunstancias que los fans del conjunto reconocen sin reparos, y que tienen sin duda que ver con la emoción que genera el anuncio de cualquier presentación suya, incluso cuando se trata de casos como el actual, que lo encuentra inmerso en una gira dedicada a resaltar los logros de “Somewhere in Time” (1986), un álbum que, en su momento, despertó cuestionamientos debido a unas experimentales comerciales que se extendieron al uso de guitarras sintetizadas, pero que ha sobrevivido al paso del tiempo y tiene ahora defensores acérrimos.

En teoría, el mismo tour, titulado “The Future Past”, se encuentra relacionado con “Senjutsu” (2021), el álbum más reciente de Maiden. Pero lo cierto es que solo incluye cuatro temas de este, mientras que recurre al doble de composiciones de “Somewhere in Time”, configurando con ello un repertorio donde se deja casi completamente de lado los temas de la primera etapa, que son evidentemente los más emblemáticos en términos generales.

Eso no quiere decir que esta sea una gira intrascendente, ni mucho menos. De hecho, su éxito en lo que respecta a la venta de entradas y a las reacciones de los asistentes ha sido arrollador, con récords de público en su segmento europeo y ‘sold outs’ inmediatos en América del Sur.

Grita por mí, L.A.

Este martes, la Doncella de Hierro regresó a Los Ángeles, una ciudad que no ha tenido precisamente desatendida, para ofrecer en el Kia Forum un concierto correspondiente al mismo tour que se inició en mayo del 2023 y que incluyó ya la apoteósica presentación del 6 de octubre en Power Trip, el ya legendario festival de tres días en el Valle de Coachella el que compartió cartel con Metallica, Guns N’ Roses, Tool, AC/DC y Judas Priest.

En los días actuales, los set lists de las bandas realmente grandes no se alteran prácticamente a lo largo de una misma gira y se encuentran siempre disponibles en línea, por lo que no era razonable sentirse sorprendidos por lo que se escuchó ahora en L.A. Nosotros, además, asistimos al Power Trip, por lo que sabíamos muy bien por dónde iba la cosa.

Pero eso no nos quitó la impresión de que el grupo podría haberse atrevido a complacer un poco más a los fans de su primera etapa, al menos durante el ‘bis’, que incluye, sí, a “The Trooper”, y que se produce tras el cierre ‘oficial’ del concierto con “Iron Maiden” -grabada originalmente con el vocalista original Paul DiAnno-, pero que, por ejemplo, se abre con “Hell on Earth”, una larguísima composición del “Senjutsu” (dura más de 11 minutos) que, francamente, debería haberle cedido la plaza a dos canciones antiguas.

Claro que, en ese caso, tendría incluso menos sentido que la gira proclamara su relación con ese disco, que está lejos de encontrarse entre nuestra favoritos (¿se nota?), pero que cuenta con mejores piezas, como “Death of the Celts”, poseedora de un excelente segmento medio que, por suerte, formó parte de la velada.

Es cierto que Maiden ha anunciado ya la realización de su siguiente gira, que se iniciará en mayo del 2025 (¿es que estos señores no descansan?), y que esta, titulada “Run For Your Lives”, se enfocará en los primeros nueve álbumes de su trayectoria; pero no se puede pretender que los fans vayan a verlos cada vez que deciden emprender una nueva serie de presentaciones. ¿O sí?

El guitarrista Adrian Smith en pleno show. (Chris Fanous)

Sin pausa

En todo caso, en el Forum, los ingleses ofrecieron un espectáculo de dos horas que se distinguió por el profesionalismo que han mostrado siempre, respaldados por excelentes condiciones de sonido, por su propia destreza en lo que les toca hacer y por una puesta en escena inspirada en la película “Blade Runner” que no resultaba tan vistosa como las de sus conocidos diseños egipcios, pero que no dejó de tener al buen Eddie en sus pasillos, ataviado a veces con el mismo ‘look’ futurista que lucía en la portada del “Somewhere in Time”.

Y si se es realmente seguidor de Maiden, no cae mal apreciar en vivo interpretaciones tan logradas de “Caught Somewhere in Time”, “Stranger in a Strange Land” y “Wasted Years” como las que sonaron en el auditorio de Inglewood, guiadas por el buen pulso del bajista y fundador Steve Harris.

A lo largo de los años, hemos tenido diferentes apreciaciones sobre el desempeño del dúo clasico de las seis cuerdas, conformado por Adrian Smith y Steve Murray. Esta noche, el que nos voló la cabeza con sus solos fue el primero, lo que tiene que deberse también a la vasta participación que tuvo en la composición del “Somewhere in Time”.

Lo de Murray -que es otro maestro- fue creciendo con el paso de los minutos, y Janick Gers -el tercer guitarrista, integrado en 1990- hizo lo suyo, es decir, incrementar el poderío de la maquinaria y dedicarse a hacer esos bailecitos que parecen encontrarse completamente fuera de lugar en una propuesta como esta, pero que no le molestan a la mayoría, si nos guiamos por los comentarios en internet.

El bajista y fundador Steve Harris, siempre preciso. (Chris Fanous)

Contra los obstáculos

Por su lado, Dickinson volvió hacer gala de ese carisma y de ese sentido del humor que tanto le sirven para comunicarse con sus adeptos cuando los instrumentos toman un receso, y que le dan además la posibilidad de ofrecer detalles didácticos sobre las canciones que tienen una inspiración histórica.

Pero nadie va a sus conciertos para verlo hablar -aunque, curiosamente, ha hecho una gira individual de ‘spoken word’-, sino para escucharlo interpretar los temas más queridos con el empleo de esa voz prodigiosa que no puede ser la misma de hace cuarenta años, pero que se mantiene en estupendo estado, pese a que, como es natural, experimenta una carga adicional en las notas más altas (lo que se notó particularmente durante la interpretación de “The Trooper”).

Claro que los años no pasan en vano, y los problemas de salud se van haciendo evidentes incluso en los casos que parecían ser una excepción a la regla. En el 2015, el mismo Dickinson fue aquejado por un cáncer de garganta que logró superar. En lo que respecta al lado instrumental, hasta hace poco, Iron Maiden mantenía en estado ideal su práctica musical en vivo; aunque había bajado definitivamente las revoluciones, la complejidad de sus temas se mantenía intacta, lo que era ya extremadamente beneficioso cuando se habla de casi medio siglo de carrera.

Sin embargo, en enero del 2023, Nicko McBrain, el legendario baterista que nos deslumbró hace un par de años con su extraordinaria destreza percusiva a pesar de haber cumplido ya las siete décadas de vida, sufrió un accidente cerebrovascular que, inicialmente, le dejó medio cuerpo paralizado, lo que puso en duda su permanencia en el grupo.

Afortunadamente, el londinense se ha recuperado de manera impresionante, y hay que agradecerle infinitamente por seguir estando a bordo; pero él mismo ha confesado que hay partes que ya no logra interpretar, lo que quedó claro, por ejemplo, en “Alexander the Great”, el épico tema del “Somewhere in Time” que nunca había sido tocado en vivo hasta el inicio de este tour, y que tiene pasajes sumamente progresivos. Habrá que ver cómo salen las cosas en la siguiente gira, porque no vale perdérsela, ¿verdad?