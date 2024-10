Judas Priest no ha perdido la garra, y su invencible vocalista lo defiende

En el competitivo universo de este género, el título de ‘Metal God’ no se obtiene fácilmente. A fin de cuentas, estamos hablando de una escuela musical donde la voz resulta no sólo esencial, sino que es celebrada en la medida en que su intérprete demuestre tener un rango particularmente amplio y una potencia que requiere necesariamente de una disciplina particularmente exigente.

Todas estas son cualidades que estuvieron y que siguen estando presentes en Rob Halford, un hombre de 73 años que, pese al paso del tiempo, ha conservado sus habilidades originales de manera impresionante, lo que le permite no solo seguir grabando álbumes de considerable nivel al lado de la emblemática banda Judas Priest (el más reciente, “Invincible Shield”, que salió en marzo, es excelente), sino también ofrecer presentaciones en vivo que resultan prácticamente impecables.

De hecho, la actual gira del conjunto, que ha pasado ya por incontables locaciones a lo largo del planeta y que llega este 15 de octubre al YouTube Theater de Los Ángeles, incluye la interpretación de “Painkiller”, que es sin duda la pieza más complicada en términos vocales que ha grabado Priest, así como un tema esencial que, gracias a su velocidad y a su furia, volvió a colocar al combo en la cima a inicios de los ‘90, cuando llevaba ya más de dos décadas de carrera y su época de gloria había supuestamente pasado.

“No es nada fácil interpretarlo ahora, pero, afortunadamente, he desarrollado ciertas técnicas que no tenía en los ‘80 o los ‘90”, nos dijo Halford durante una reciente entrevista (que puedes ver también por aquí en su versión completa en video). “Y las aprendí por simple ensayo y error. Suelo dejar ‘Painkiller’ para el final del espectáculo, porque, para entonces, mi voz está totalmente flexible, caliente y preparada”.

Labor titánica

Sin embargo, los conciertos actuales se inician con “Panic Attack”, un corte del “Invencible Shield.” que es casi igual de complicado y que es también muy veloz. “Tenemos material en el mismo disco que es mucho menos exigente, pero me encanta empezar de este modo, porque es una pieza que está muy bien hecha”, enfatizó el vocalista. “Está llena de ganchos, riffs y melodías, que son los elementos que hacen que tus fans disfruten y recuerden una canción”.

Halford no niega que hacer un esfuerzo de esa clase puede tener consecuencias un tanto dolorosas. “Si lo pensara demasiado, me diría, ‘Dios mío, tráeme una taza de té y un paracetamol’”, expresó, antes de soltar una risa. “Pero en lo que pienso es en el gran placer, el privilegio y el honor que supone poder salir a los escenarios y tener a miles y miles de fans esperándome”.

Más allá de lo que ha aprendido con el paso del tiempo por cuenta propia, este no es un cantante que se haya entrenado de manera profesional, aunque admite que fue siempre capaz de imitar diferentes sonidos y que, desde que era chico, escuchaba todo tipo de música, lo que no es necesariamente habitual cuando se habla de un ‘metalhead’.

“Cuando oía lo que eran capaces de hacer con sus voces Little Richard, Luciano Pavarotti, Robert Plant, Maria Callas, Elky Brooks, Willie Nelson, Tom Jones o Frank Sinatra, mi ambición era unirlos a todos para poder crear un estilo propio”, describió nuestro entrevistado. “Como cantante, siempre tienes limitaciones, pero no dejo de apreciar la oportunidad que se me ha dado para poder seguir interpretando de la manera correcta temas tan diferentes como ‘Painkiller’, ‘Living After Midnight’, ‘Turbo Lover’, ‘The Sinner’ y ‘Victim of Changes’”

Contra los escépticos

Pese a que Judas Priest se mantiene en plena actividad y, como ya lo dijimos, tiene entre manos un disco estupendo, hay fans (¿o habría que llamarlos ex fans?) que se quejan constantemente de la formación actual del grupo.

Veamos: en 1992, Halford abandonó la banda para desarrollar proyectos personales, y esta hizo lo impensable, es decir, seguir con otro vocalista, Tim “Ripper” Owens. Regresó en el 2002, y desde entonces, el combo ha perdido a uno de sus guitarristas emblemáticos, K.K. Downing, mientras que el segundo, Glenn Tipton, se presenta rara vez en vivo debido al Parkinson que lo aqueja.

¿Pero cuánto se le puede pedir a una institución musical de tan larga data que, nuevamente, sigue creando obras brillantes? “Lo importante aquí es la relevancia”, retomó Halford. “Y eres relevante por la música nueva que estás creando. Eres relevante porque estás dando a conocer ideas diferentes. La pasión y el impulso en esta banda para ser creativa nunca ha disminuido”.

“Creo que sonamos como una banda nueva, y llevamos medio siglo en esto”, prosiguió el artista. “La energía, la juventud, el enfoque, el impacto, el fuego y el drama que se sienten son extraordinarios. Existen muy pocas bandas en el mundo que hayan sido capaces de llegar tan lejos y de mantenerse sin sonar como si se estuvieran cayendo a pedazos”.

Para él, es también imprescindible tener siempre en mente el legado, con la finalidad de poder ofrecer creaciones nuevas que respeten el espíritu original de la banda. “Tengo todas nuestras canciones en mi cabeza, desde las del ‘Rocka Rolla’ hasta las del ‘Invincible Shield’”, comentó, aludiendo a su primera y a su última placa. “Así que, cuando escribo música, todo eso está ahí. Es como una gran biblioteca de metal que utilizo para asegurarme de que lo que estamos presentando tenga todos los ingredientes adecuados”.

“Nada de descomprimir, nada de bajar el ritmo, nada de retroceder; tiene que seguir rugiendo, tiene que seguir ardiendo”, enfatizó. “Tiene que seguir conteniendo todos los componentes vitales de una gran banda de metal”.

Otra imagen de Judas Priest en vivo. (Artur Tarczewski)

Otros mensajes

En ese sentido, “Invincible Shield” tiene todo lo que los fans deben esperar de Judas Priest, así como una calidad descomunal de sonido. Y hay incluso una que otra novedad en el plano de las letras, como sucede justamente en “Panic Attack”, una canción que se ubica firmemente en la coyuntura en que fue escrita (la pandemia del Covid-19) para hablar del daño que pueden hacernos las teorías de la conspiración, las ‘fake news’ y los políticos inescrupulosos.

Esto es algo ciertamente inusual en una agrupación que no había dejado completamente de lado lo social (“Breaking the Law”, de 1980, es prácticamente un tema punk), pero cuyas letras suelen hablar de asuntos más fantásticos o introspectivos.

“Me encanta el riesgo, aunque este tiene dos lados”, retomó Halford. “Hay quienes se arriesgan y generan daños. Otros se arriesgan y crean algo monumentalmente nuevo, fresco y hasta diferente. Las palabras pronunciadas a través de la internet pueden crear mucho perjuicio o una gran alegría. Ese es el poder que tienen, ¿verdad?”

“Nunca hemos sido una banda que habla de política; no somos Rage Against the Machine, definitivamente”, reconoció el ‘frontman’. “Pero decidí hacerlo porque no lo habíamos hecho antes, y el mayor reto de un letrista es lograr algo novedoso; y también porque quería avivar un poco el fuego, claro. Esta banda sigue siendo provocativa, y el heavy metal en sus inicios también lo fue, hasta el punto de que quieren prohibirlo”.

Sin embargo, Halford no considera que lo que esté haciendo sea controvertido. “No creo en la controversia porque sí”, afirmó. “Si eres Marilyn Manson, que era amigo mío, utilizar la controversia en el arte puede ser muy poderoso; pero tienes que ser realmente capaz de manejarlo. Pero en términos de provocación, creo que todo artista debería tener en algún momento una idea provocativa, ya seas Bob Dylan o Judas Priest”.

Del otro lado

Lo interesante de todo esto es que, en los tiempos actuales, muchos metaleros se adhieren al conservadurismo y a la derecha, mientras que nuestro entrevistado, que no suele opinar sobre estos tópicos, llamó la atención de sus fans hace unos meses al decir que Donald Trump no le gustaba.

No hay que olvidar tampoco que, durante una entrevista con MTV en 1998, él mismo salió del closet, lo que debería ponerlo en el ala opuesta de los numerosos amantes del rock pesado que practican la homofobia.

“Es muy, muy cierto que el mundo del metal tiene muchos fans conservadores”, reconoció el cantante. “Me parece increíble, pero lo acepto. No lo entiendo, pero así son la alegría de vivir y el libre albedrío. De todos modos, el hecho de que esté en una banda que de vez en cuando hace alguna declaración provocativa, y de ser gay en la banda de heavy metal más famosa de todo el mundo, resulta razonable”.

“Lo que más me impresiona ahora es el nivel de odio y de violencia que hay en todo; es tan difícil tener un simple desacuerdo”, añadió. “No soy una persona política, pero me gustan los grandes debates políticos, que hace mucho tiempo no veo ni oigo. Me encanta ver a gente cuerda e inteligente manteniendo una conversación de manera civilizada, sin tener que agarrarse a golpes o sacar un arma”.

Halford se siente impresionado por el nivel de desinformación y de manipulación que existe actualmente, sobre todo cuando lo compara con el de los años ‘50 y ‘60 en los que creció, y que estuvieron fuertemente marcados por la Guerra Fría. “Si alguien dice una mentira el número suficiente de veces, la gente cree que es la verdad”, dijo. “Y es por eso que aprecio tanto lo que pasa durante nuestros conciertos, a los que asisten personas de todas las procedencias y los estratos sociales para celebrar en unión la música que amamos”.

“Nunca perderé de vista el poder que tiene la música, ya sea para dar a la gente la mejor noche de sus vidas o para iniciar una revolución cuando te levantas por la mañana, ya sea para cambiar algo en tu conducta o para salir a la calle a gritar por lo que sucede entre Israel y Gaza”, comentó.

Sin complejos

En septiembre del 2020, Halford publicó su autobiografía, “Confess”. Se trata de un libro informativo, impactante y emotivo que, más allá de ofrecer valiosos detalles sobre el proceso musical que ha atravesado su autor, revela experiencias íntimas vinculadas a su consumo de alcohol y de drogas y, sobre todo, a la manera en que tenía que lidiar con el rechazo abierto hacia la comunidad LGBTQ que existía, a través de encuentros sexuales furtivos en lugares peligrosos y exponiéndose siempre a tener problemas con la ley.

Debido a todas estas circunstancias, el ‘frontman’ se vio también involucrado en acciones que le hicieron daño y que dañaron a los demás. Pero asegura que ha logrado hacer las paces con su complicado pasado.

“El momento en que salí del closet en MTV me permitió quitarme todas esas cadenas de encima”, precisó. “Cualquier persona gay te dirá que, una vez que se libera y le dice al mundo lo que es, accede a la posibilidad de tener paz y armonía y de crecer como persona”.

“Me llevó mucho tiempo llegar a ese punto, pero logré hacerlo cuando me sentí preparado, como se los digo a los jóvenes que me preguntan sobre el tema en privado”, añadió.

El vocalista en acción. (Artur Tarczewski)

Un nuevo despertar

En estos días, Halford se encuentra no solo promocionando su nueva gira y los logros evidentes del “Invincible Shield”, sino también la reedición de aniversario del “Rocka Rolla” (1974), que, como dijimos ya, fue el primer disco de Priest, y que ha sido completamente remezclado y remasterizado con el objetivo de corregir las deficiencias de sonido que tuvo originalmente.

La nueva versión, que está disponible virtualmente y saldrá en vinilo y CD el 22 de noviembre, suena estupendamente. Los instrumentos están más claros y fuertes, la voz de nuestro entrevistado se escucha más poderosa y el material entero ha alcanzado una contundencia que no le sentíamos en el pasado.

“Es un álbum importante; escucha canciones como ‘Dying to Meet You’ y ‘Run of the Mill’ y te darás cuenta”, nos dijo Halford. “Establece los componentes básicos de lo que es el heavy metal, y esta nueva edición nos ha dado la oportunidad de explorarlo de un modo completamente distinto”.

Hace solo unos días, el vocalista estaba en el camerino de uno de los auditorios en los que iba a presentarse, sentado al lado de Richie Faulkner, el excelente guitarrista que milita en Priest desde el 2011. De pronto, los dos decidieron repasar “Never Satisfied”, otra pieza procedente del “Rocka Rolla”.

“Es una canción que me encanta por sus componentes musicales, sus notas, la forma en que se juntan los riffs y la manera en que se unen las palabras, que pueden llegar a ser profundas”, retomó Halford. “Me volteé a ver a [el bajista original] Ian Hill y le pregunté quién había escrito la letra, porque yo pensaba que era de Al Atkins [el primer cantante de Priest]. Y él me dijo que había sido yo”.

“Es increíble, porque hay una parte que dice: ‘El amor se ha ido, al igual que la diversión / Ahora estamos buscando el arma’”, recordó. “Dios mío, ¿dónde estaba mi mente? ¿Es acaso el mundo diferente? No sé de dónde salió eso, porque es una afirmación muy provocativa”.

“Rocka Rolla” contó con la presencia de K.K. Downing, el legendario guitarrista que se mantuvo en la banda desde 1969 hasta el 2011, y que, en la actualidad, se encuentra tocando con KK’s Priest, un grupo que ha grabado dos álbumes de material original pero que toca en vivo varias canciones de Priest, encabezado por el citado Owens.

De hecho, recientemente, las dos agrupaciones recorrieron escenarios similares en diferentes partes del mundo, y en vista de los dimes y diretes que se han dado entre las partes involucradas a lo largo de los últimos años, era razonable preguntarle a nuestro entrevistado por esta coincidencia, que tiene sin duda el potencial de dividir a los fans.

“Es maravilloso que Ken esté haciendo lo que está haciendo; lo quiero ahora del mismo modo en que siempre lo he querido”, nos respondió. “Este es un trabajo, y el trabajo es sumamente importante. Hay tantas personas que no lo tienen, o que están incapacitadas para tener uno, que solo puede darme alegría que él esté teniendo éxito con lo suyo”.