‘Venom: The Last Dance’ tiene menos impacto en taquilla de lo esperado

“Venom: The Last Dance” tuvo menos impacto en taquilla de lo esperado, recaudando 51 millones de dólares en su primer fin de semana, según estimaciones de los estudios del domingo, una cifra significativamente menor que las entradas anteriores de la franquicia del simbionte alienígena.

Las proyecciones para la tercera película de “Venom” de Sony Pictures se acercaban a los 65 millones de dólares. Más preocupante, sin embargo, fue la caída en comparación con las dos primeras películas de “Venom”. El original de 2018 debutó con 80,2 millones de dólares, mientras que la continuación de 2021, “Venom: Let There Be Carnage”, abrió con 90 millones de dólares incluso cuando los cines todavía estaban en modo de recuperación durante la pandemia.

“The Last Dance”, protagonizada por Tom Hardy como un periodista que comparte su cuerpo con una entidad alienígena también interpretada por Hardy, aún podría generar ganancias para Sony. Su presupuesto de producción, sin tener en cuenta la promoción y el marketing, fue de unos 120 millones de dólares, significativamente menos que el de la mayoría de las películas basadas en cómics.

Pero “The Last Dance” también está obteniendo mejores resultados en el extranjero. A nivel internacional, “Venom: The Last Dance” recaudó 124 millones de dólares durante el fin de semana, incluidos 46 millones de dólares durante los cinco días de su estreno en China. Eso es suficiente para uno de los mejores fines de semana internacionales del año para un estreno de Hollywood.

Aún así, ni las críticas (36% en Rotten Tomatoes) ni los puntajes de audiencia (un CinemaScore “B-”, el peor recibido a una cinta de la franquicia) han sido buenos para la película con guion de Kelly Marcel y Hardy, y dirigida por Marcel.

A continuación, las cifras estimadas de ventas de entradas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas se publicarán el lunes.

1. “Venom: The Last Dance”

51 millones de dólares.

2. “Smile 2”

9,4 millones.

3. “Conclave”

6,5 millones.

4. “The Wild Robot”

6,5 millones.

5. “We Live in Time”

4,8 millones.

6. “Terrifier 3”

4,3 millones.

7. “Beetlejuice Beetlejuice”

3,2 millones.

8. “Anora”

867.142 dólares.

9. “Piece by Piece”

720.000 dólares.

10. “Transformers One”

720,000 dólares.