¿Dónde estaba Shakira? Carlos Vives dijo que en su homenaje a la Persona del Año ‘estaban los que son’

Todo lo que la audiencia disfruta a través de la pantalla en una entrega de premios depende de la planificación de producción que se realiza para la transmisión en vivo. Y al ser en directo, eso puede que origine algunas fallas o erreores que a veces el televidente pasa por alto sin darse cuenta, pero lo que estamos detrás de bastidores no se escapan los detlles y lo cuestionamos en la sala de prensa específicamente, donde los ganadores llegan para aclarar algo si es necesario o para hablar del error cometido en la pantalla, para dar a conocer algún proyecto o simplemente para compartir la alegría de lo que lograron llevarse el gramófono a casa.

Mientras la velada de la edición 25 de los Latin Grammy levantaba el telón en el Kaseya Center de Miami con Carlos Vives en el escenario cantando al ritmo del mega éxito “Fruta Fresca”, “La bicicleta” , “La Tierra del Olvido”, “Volví a nacer” , “Robarte un beso” y ‘Pa’ Mayte” al lado de sus compañeros colombianos Sebastián Yatra, Silvestre Dangond, Camilo y el alma de su compañero celestial Egidio Cuadrado, en la sala de prensa todos nos preguntamos ¿por qué Shakira no está compartiendo en el escenario con su amigo y colega Carlos Vives? Y también ¿Por qué la barranquillera no asistió a la gala de Persona del Año para celebrar con Vives uno de los días más importantes y emotivos en la carrera musical de tres décadas de su amigo?

Claudia Elena Vásquez, esposa de Carlos Vives hubiera esperado que Shakira y Juanes le hubieran entregado el premio a la Persona del Año a su esposo, pero llegó otro gran amigo para hacerlo, Alejandro Sanz. (Cortesía The Latin Recording Academy )

La respuesta solamente la iba a tener el mismo Vives y por eso al llegar a la sala de medios para compartir lo feliz que se había sentido toda esta semana tras haber sido homenajeado al lado de las personas especiales de su vida, de su familia, de sus amigos, de sus colegas, de los conocidos y no tan conocidos que igualmente se dieron cita en el Centro de Convenciones de Miami Beach para festejar a Carlos Vives.

Entretenimiento Carlos Vives es honrado como Persona del Año 2024 entre lágrimas, canciones y sentimientos Acompañado de su esposa, su madre, sus hijos, amigos y colegas, el hijo de Santa Marta recibió el merecido homenaje al calor de su música, sus recuerdos y la ciudad que lo recibió con los brazos abiertos

A su llegada, el cantante de éxitos como “Cuando nos volvamos a encontrar”, “No te vayas” y “Bailar contigo”, se mostraba emocionado por todo lo que ha vivido durante la Semana del Latin Grammy. ‘Me sorprendió mucho el homenaje que me hicieron con canciones que no son muy conocidas. Mi Niña (Pastori) cantó esa ‘Cumbia de Todos’ que me hizo llorar, la verdad, porque también reconozco mucho mi herencia española y siempre valoro mucho y eso cuando me muestra lo que hizo ayer con esa canción que nos conecta con ese origen nuestro andaluz fue algo espectacular”.

Hasta ahí todo iba bien, Elogió la versión de “La Gota Fría” que interpretó su hermano Juanes en el escenario con la guitarra rockera. “Esa versión de Juanes me la complicó porque yo que rockeaba ‘La Gota Fría’ lo que hizo Juanes fue Rock sobre rock, fue muy emocionante“.

En este homenaje, además de la española Niña Pastori y Juanes (POTY 2019), estuvieron otras 5 celebridades que han sido designadas como “Persona del Año” a lo largo de los años como Gloria Estefan (POTY 2008) y Emilio (2000), Juan Luis Guerra (POTY 2007), Rubén Blades (POTY 2023) y Alejandro Sanz (POTY 2017), quien terminó siendo el elegido para hacerle entrega del premio a la Persona del Año, algo inesperado y más cuando Juanes estaba presente. La gran ausente de la gala e incluso de la celebración en la ceremonia de esta hoy, fue inexplicablemente la hoy residente de Miami, Shakira.

Muchos de los presentes en la gala del día anterior y los miembros de la prensa que estábamos en la sala de medios esta noche, coincidimos en que Shakira debió de haber estado presente en este día tan especial acompañando a su amigo en común Alejandro Sanz para hacerle entrega del reconocimiento al lado del CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud.

Carlos Vives en el escenario del Kaseya Center. (Cortesía The Latin Recording Academy)

“Alejandro es mi amigo, es maravilloso. Yo creo que estaban, cómo se llama, estaban los que son, sabes porque al final es eso. Yo lo puedo reconocer en cada uno ellos el afecto, el afecto mutuo en estos 30 años y digo 25 de la academia y al final uno hace una familia y conecta más con unos artistas que con otros, otros se identifican más y al final terminé haciendo canciones donde había afecto, nunca fue como por una estrategia de mercadeo para cantar algo para ver si consigo más seguidores, más likes, sino que siempre pasó por el afecto, entonces yo creo que lo de anoche fue más de lo que yo podía soñar. Fue un homenaje para yo creer en lo que hago”, dijo con la mirada desencajada.

El mensaje de Vives está claro. A buen entendedor, pocas palabras y si no lo entiendes, sería bueno que te des una vuelta por las redes sociales de la vocalista del éxito “Soltera”, quien se ha visto publicando estrategias de mercadeo con influencers, mientras prepara su gira por estadios para el 2025.

Ya en la ceremonia televisada, el encargado de entregarle el premio a Vives fue la estrella americana Bon Jovi, sorprendiendo a Vives en el escenario. “Los hispanos hemos disfrutado de la música en inglés y Jon Bon Jovi es un ícono maravilloso, así que fue una sorpresa. La academia se encargó de tenerme una sorpresa cada una de los días y esta era otra más, Fue un momento muy emocionante y lo agradezco”, señaló Vives.

Kany García habla claro, mientras es apoyada por Mon Laferte y Carin León

Antes del anuncio de la ganadora al Grammy al Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional las cantantes Kany García y Mon Laferte había estado conversando acerca de la importancia de hacerse respetar y hacerle un alto a todo aquello que a simple vista pareciera ser un buena oportunidad para la carrera, pero que al final es encaminarte a lo que supuestamente está de moda y no va con el mensaje que realmente quieres dar con tus canciones.

“García, un álbum con el apellido de mi papá, creo que me trajo suerte”, fue lo primero que dijo frente a la pantalla la cantante orgullosamente puertorriqueña.

“Estoy super feliz y emocionada. Hace un segundo hablaba con mi querida amiga Mon Laferte y nos reíamos de hacer, a veces, frenos las mujeres y decir no a las cosas que no debemos, porque este tipo de premios y todo lo que nos sucede, creeme, nos cuesta el triple que a los varones y por eso lo celebro con tanta alegría. ¡Que vivan las mujeres! Esto me lo llevo a Puerto Rico”, dijo la cantante boricua que venía de rendirle tributo a Carlos Vives en la ceremonia privada a la Persona del Año.

Kany Garcia recibe el premio a mejor álbum pop tradicional en la 25a entrega del Latin Grammy el 14 de noviembre de 2024, en Miami. (Lynne Sladky/AP)

Más tarde, en la sala de medios, la boricua ratificó y aclaró su mensaje de que ya es tiempo de decir “basta ya”. “Con Mon Laferte nos atrevimos a decir que no a lo que muchas veces se puede llamar oportunidades y creo que también es lo nos da una fuerza mayor entre las mujeres al atrevernos a decir no y que nos tenemos que dar a valer y al mismo tiempo, claramente en las luchas de las cosas que tenemos que lograr. Basta ya también de tanto tiempo en el que nos señalamos, donde nos criticamos y al mismo tiempo hablamos de que queremos que la lucha por las mujeres continúen”, señaló dos veces ganadora del Latin Grammy esta noche.

Minutos más adelante, el cantante mexicano Carin León, quien grabó el tema “Te lo agradezco” junto a Kany para su álbum ‘García’, apoyó el mensaje de su amiga que hizo lo que salió de su inspiración sin tener que venderse a lo que está de moda. León venía de ser el primer galardonado de la noche al recibir su Latin Grammy en la categoría a Mejor álbum de música mexicana contemporánea por trabajo “Boca Chueca, Vol. 1”. “Vaya, creo que más que pensarlo de esa manera, ya sea un disco de mujeres o de hombres, en verdad lo que importa aquí lo que viene a relucir es la música, la calidad y lo que se quiera contar con ella. Vemos tantas exponentes hoy en día rompiendola y Kany, que para mi es de mis favoritas, que admiro muchísimo y que debe ser referente para muchos músicos de hoy en día por la calidad de carrera que tiene y las constancia que tiene”, dijo el ganador de un Grammy esta noche.

Carin León, ganador de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana Contemporánea (Cortesí The Latin Recording Academy)

“Pero creo que más allá del sexo del género, creo que la música debería permanecer siendo música, Para mi lo que hace Kamy, por la mujeres y todo lo que hace por la música en general, que creo al final de cuentas siempre se resume en hacer las cosas por la música. Creo que hay muchísimas mujeres exitosas bien merecido y todo es gracias a su música, porque para mi Kany se merece eso y mil premios más”.

Más duetos de Carin Leon en el mercado anglo

Pasando a otros menesteres, Carín , el artista latino con más duetos que el mismo Christian Nodal o Maluma, confesó que bien cosa muy importante para su carrera y también diferentes. “No acercamos mucho al mercado anglo en el próximo año y vamos a sacar varias colaboraciones que se han estado cocinando durante algún tiempito, con grandes industria de la música anglosajona, así que estamos muy encantados de hacerlo”, dijo el artista que viene de hacer colaboraciones con Kane Brown (The One) y Walker Hayes (Fancy Like).

Luego de finalizada la ceremonia de esta noche en la que Juan Luis Guerra se coronó como el máximo ganador de la edición 25 con cuatro galardones, seguido de Nathy Peluso y Edgar Barrera que se adjudicaron tres cada uno, apareció con la mirada de vergüenza el uruguayo Jorge Drexler, ganador de dos Latin Grammy, incluido el de Mejor Canción por su trabajo “Derrumbe”, el cual se lo dedicó a su padre que acaba de fallecer. “Y recibir un premio con los nominados que eran en esta ocasión (Vicente García, Julio Reyes Copello, Gian Marco y Rubén Blades, Danny Ocean, Elena Rose, Edgar Barrera, Residente y Rafa Arcaute), y en la de cantautor, me parece una exageración maravillosa.

Jorge Drexler disfruta de la música de Young Miko y hasta acaba de componer un rap para el boricua PJ Sinsuela. (Cortesía The Latin Recording Academy)

Drexler compitió en la categoría a Mejor Canción frente a Edgar Barrera que participaba con tres temas en ese mismo apartado y curiosamente, ahí en la sala de medios, el laureado compositor y productor ganador de 26 latin Grammy en su haber, incluido los 3 que se llevó esta noche, aguardaba detrás de una cortina negra para presentarse frente a los medios, aunque, según nos confesó no le “gusta figurar, ni tampoco llamar la atención”,

Sin embargo, parece haber llamado la atención de Drexler. “No lo conozco, pero nos vamos a conocer ahora. Yo soy un amante de la colaboraciones entre géneros y músicas diferentes, no hay nada más aburrido que trabajar consigo mismo o que solo te interese el género que haces tú. A mí ya me escucharon elogiar a la música urbana en toda su dimensión. Por ejemplo, la música ha llevado el idioma español a lugares a los que no había llegado nunca en su historia, entonces tenemos el enorme privilegio de tener un espacio iberoamericano muy rico y muy rico y muy complejo que abarca desde Jorge Luis Borges hasta Bud Bunny, digamos y son dos extremos que yo nunca he encontrado incompatibilidad” señaló el ganador al Mejor Álbum Cantautor en un empate con Leonel García por su disco “Pausa”.

“A veces se asombran porque piensan que mis gustos deberían ser más conservadores y a mí me encanta escuchar todo, Me voy ahora a Puerto Rico a cantar con PJ Sinsuela que me hizo escribir un rap para una canción de su disco y lo vamos a presentar ahí. Estuve hablando con Young Miko y quedamos para escribir juntos, me encantaría, lo digo en público, soy fan de ella y de la música de Puerto Rico”, dijo Drexler, quien considera que la música de Puerto Rico está en un lugar muy alto e histórico en el mercado en español.